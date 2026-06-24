Quang Hải nói rất hay và hóm hỉnh về Tài Lộc, bật mí cách cùng đồng đội xem World Cup

Toàn đội luôn giúp đỡ để các tân binh hòa nhập nhanh

Đội tuyển Việt Nam lần này là sự kết hợp giữa nhiều cựu binh giàu kinh nghiệm với các nhân tố trẻ triển vọng cùng những cầu thủ nhập tịch. Quang Hải đánh giá dù mới chỉ tập trung được 2 ngày và chưa có nhiều buổi tập chiến thuật trên sân nhưng các thành viên mới đã nhanh chóng bắt nhịp với toàn đội.

"Thật ra đội tuyển Việt Nam mới tập trung được 2 ngày nên toàn đội chưa có nhiều buổi tập ngoài sân. Dù vậy, trong sinh hoạt, cà phê hay giao tiếp thì phải thừa nhận họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp, không lạ lẫm gì nhau. Khi khoác áo đội tuyển quốc gia, mỗi người đều có áp lực riêng. Những cầu thủ đã nhiều lần lên tuyển như chúng tôi luôn cố gắng gắn kết, giúp đỡ những cầu thủ mới hòa nhập tốt nhất", Quang Hải chia sẻ.

Quang Hải cho biết đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần rất tốt sau 2 buổi tập đã qua ẢNH: MINH TÚ

Khi được hỏi riêng về Nguyễn Tài Lộc (tên gọi trước là Geovane), tiền vệ của CLB Công an Hà Nội đã có câu trả lời đầy thú vị, khiến nhiều người bật cười.

Quang Hải nói: "Với Tài Lộc, chúng tôi đã cùng thi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội nên không có gì lạ lẫm với nhau cả. Lạ thì chắc chỉ có tên gọi thôi, còn về lối chơi, cách đá cũng như chuyên môn thì chúng tôi đều hiểu rất rõ. Mọi người luôn cố gắng giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau để các thành viên mới có thể hòa nhập tốt nhất".

Nguyễn Tài Lộc là một trong những gương mặt mới đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này. Cầu thủ này đã thể hiện sự chăm chỉ và tinh thần hòa nhập tích cực ngay từ những buổi tập đầu tiên. Dù khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt chưa thật sự hoàn thiện, Tài Lộc cùng thủ môn Lê Giang Patrik vẫn nhanh chóng bắt nhịp với các đồng đội trong những bài tập và các tình huống phối hợp.

Trong buổi tập đầu tiên, bản thân Lê Giang Patrik cũng thừa nhận anh cảm nhận được bầu không khí tuyệt vời ở đội tuyển Việt Nam và rất biết ơn khi được ban huấn luyện cùng các đồng đội chào đón nhiệt tình.

Tài Lộc và thủ thành Lê Giang Patrik là một trong những người nhận được rất nhiều sự chú ý ở lần tập trung này ẢNH: MINH TÚ

Không chỉ có bài toán nhân sự, đội tuyển Việt Nam còn phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong hai buổi tập vừa qua tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C khiến áo tập của các cầu thủ nhanh chóng đẫm mồ hôi.

Quang Hải chia sẻ: "Thời tiết nắng không chỉ cầu thủ mà cả anh em báo chí cũng mệt mỏi. Chắc chắn cái nóng ảnh hưởng nhiều đến thể lực của chúng tôi. Nhưng toàn đội sẽ cố gắng khắc phục, làm quen để khi ra sân có thể hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện".

Sau một mùa giải kéo dài với nhiều mặt trận ở V-League, một số tuyển thủ vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang, Lê Ngọc Bảo hay tân binh Ngô Đăng Khoa đều chưa thể tập luyện bình thường trong những ngày đầu hội quân. Tuy nhiên, Quang Hải tin rằng toàn đội sẽ sớm có đủ quân số ở các buổi tập tiếp theo.

Tiền vệ sinh năm 1997 cũng tiết lộ, dù đang tập trung cao độ cho đội tuyển nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn dành thời gian theo dõi World Cup 2026.

"Đội tuyển vẫn xem World Cup cùng nhau vào những khung giờ phù hợp, thường là buổi sáng. Với các trận đấu muộn, anh em sẽ xem lại highlights. Về Ronaldo hay Messi thì mỗi người có một thần tượng riêng và những cuộc tranh luận rất vui", Quang Hải kể.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có sự chuẩn bị rất nghiêm túc, hướng đến AFF Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

Nói về mục tiêu sắp tới, ngôi sao của CLB Công an Hà Nội khẳng định đội tuyển Việt Nam luôn hướng đến danh hiệu cao nhất, nhưng sẽ đi từng bước chắc chắn. Quang Hải nhấn mạnh: "Đội tuyển Việt Nam luôn đặt mục tiêu giành ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, toàn đội sẽ có những mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn, từ chuẩn bị đến thi đấu".

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 1.7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14.7. Đội tuyển Việt Nam sẽ có những trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng trước khi bước vào AFF Cup 2026, giải đấu diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8.