Đội tuyển Việt Nam có thêm tuyệt chiêu nhờ những anh tài tuyệt vời này, AFF Cup sẽ cực hay

Quá nhiều cầu thủ đá phạt hay

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, những tình huống cố định là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam. Ở các tình huống này, ngoài những cầu thủ đá phạt tốt, những người xuất hiện trong khu vực cấm địa của đối phương, vừa tạo áp lực lên hàng thủ, vừa trực tiếp không chiến và dứt điểm, cũng rất quan trọng. Những người này phải cao lớn và chơi đầu giỏi.

Đình Bắc (15) và Văn Khang đều là các chuyên gia đá phạt Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam hiện tại có đầy đủ những nhân tố phù hợp để thực hiện tốt các pha bóng cố định. Trong tay HLV Kim Sang-sik có Quang Hải, Hoàng Đức, Khuất Văn Khang, Hoàng Hên là những người đá phạt giỏi. Hiện tại, toàn đội còn được bổ sung thêm Phan Tuấn Tài, Nguyễn Đình Bắc (so với những đợt tập trung gần nhất) là những chuyên gia đá phạt.

Điều này sẽ giúp cho việc thực hiện các tình huống cố định của đội tuyển Việt Nam đa dạng hơn. Ví dụ, khi đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik được hưởng những quả đá phạt trực tiếp, với cự ly và góc sút thích hợp để sút thẳng vào khung thành đối phương, ông Kim có thể bố trí Quang Hải, Đình Bắc hoặc Hoàng Hên là người thực hiện những pha bóng này. Họ đều là những nhân vật từng ghi những bàn thắng từ các pha đá phạt ở giải trong nước và quốc tế.

Khi đội tuyển Việt Nam được hưởng các quả đá phạt góc, hoặc những quả đá phần cần phải treo bóng vào khu vực cấm địa của đối thủ, chờ đồng đội ở phía trong tiếp ứng, ngoài những người đã nêu ở trên, chúng ta có thêm Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài và Hoàng Đức là những người có thể đảm nhiệm. Riêng Phan Tuấn Tài có khả năng thực hiện những đường chuyền chính xác từ tình huống đá phạt cách xa khung thành.

Những chuyên gia bóng bổng

Thử tưởng tượng khi bóng được treo vào khu vực 16 m 50 của đối phương, có một loạt cầu thủ Việt Nam cao lớn đứng đón bóng ở phía trong, những tình huống như thế này sẽ rất nguy hiểm cho các đối thủ của chúng ta.

Dàn cầu thủ cao lớn của đội tuyển Việt Nam có lợi trong các pha bóng bổng Ảnh: Ngọc Linh

Tân binh Quang Kiệt với chiều cao 1,95 m có ưu thế gần tuyệt đối khi lên tham gia tấn công và tranh bóng bổng Ảnh: Khả Hòa

Những cầu thủ Việt Nam hiện có thể hình tốt, rất giỏi không chiến có các tiền đạo Xuân Son (1,86 m), Tài Lộc (1,88 m), Gia Hưng (1,81 m), các trung vệ Quang Kiệt (1,95 m), Việt Anh (1,84 m), Đoàn Văn Hậu (1,86 m), Thành Chung (1,82 m), Duy Mạnh (1,80 m).

Trong số này, tiền đạo Tài Lộc và trung vệ Quang Kiệt là những người mới so với dàn nhân sự ở những đợt tập trung gần nhất. Họ có thể hình vượt trội, có ưu thế cực lớn trong các pha tranh chấp bóng trên không. Ngoài ra, đây là những nhân tố mà các đối thủ của đội tuyển Việt Nam có rất ít thông tin để nghiên cứu về họ, do những cầu thủ này chưa hề xuất hiện ở các giải đấu quốc tế chính thức trước đây.

Chính vì thế, những Tài Lộc hay Quang Kiệt càng thêm lợi hại cho đội tuyển Việt Nam, nếu họ có mặt tại AFF Cup 2026. Chưa hết, thử tưởng tượng những cầu thủ này đứng chung chiến tuyến với một loạt gương mặt khác, vốn thiện chiến trong các pha bóng bổng mà chúng ta đang có sẵn, đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó kèm người. Thậm chí, có khi họ còn không đủ cầu thủ có thể hình tốt, chơi đầu giỏi để kèm hết các mũi tấn công bóng bổng của chúng ta ở các tình huống cố định. Khi đó, cơ hội săn bàn của toàn đội sẽ tăng lên đáng kể.