Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói cực hay với đội tuyển Việt Nam, đặt ra mục tiêu ‘khủng’: Đó là…

Chủ tịch VFF trong phần chia sẻ với đội tuyển Việt Nam ngày 23.6 ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam ra mắt 3 tân binh nhập tịch

Sau khi hoàn tất các thủ tục hội quân ngày 22.6, hôm nay 23.6, đội tuyển Việt Nam bước vào ngày hoạt động chính thức đầu tiên trong đợt tập trung, tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2026 nơi chúng ta đến với tư cách nhà đương kim vô địch.

Nhân dịp này, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF có buổi gặp gỡ, động viên tinh thần toàn đội. Cùng tham dự buổi gặp có Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú và Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF Đoàn Anh Tuấn.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ra nhiệm vụ đội tuyển Việt Nam, chào mừng các tân binh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia gồm Lê Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa.

Ông Tuấn bày tỏ tin tưởng các cầu thủ kể trên trong lần đầu hội quân sẽ nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực và đóng góp tích cực cho đội tuyển quốc gia.

Đội trưởng Duy Mạnh thay mặt toàn đội cam kết hoàn thành nhiệm vụ ảnh: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của đội tuyển là phấn đấu bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2026.

Đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi các đối thủ trong khu vực đều đang có sự đầu tư mạnh mẽ và tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây, đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao nhất.

Bên cạnh mục tiêu trước mắt, ông Trần Quốc Tuấn cũng đề cập tới những nhiệm vụ dài hạn của đội tuyển, trong đó có VCK Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út và các chiến dịch vòng loại World Cup trong tương lai.

Chủ tịch VFF đánh giá cao vai trò của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu…, đồng thời kỳ vọng các nhân tố mới sẽ mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho đội tuyển trong thời gian tới.

Ai sẽ đá cặp cùng Hoàng Đức tại đội tuyển Việt Nam? ảnh: Minh Tú

Chia sẻ với toàn đội, Chủ tịch VFF cũng cho biết bóng đá Việt Nam đang tiếp tục nhận được sự quan tâm và đầu tư từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các cơ quan quản lý thể thao.

Những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất trong thời gian tới sẽ góp phần hỗ trợ tốt hơn cho công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển các đội tuyển quốc gia.

Nhấn mạnh yêu cầu về tính chuyên nghiệp, ông Trần Quốc Tuấn đề nghị các cầu thủ chấp hành nghiêm túc các quy định của BHL, duy trì chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, tập trung tối đa cho nhiệm vụ chuyên môn trong suốt quá trình tập trung và thi đấu.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh nói gì?

Thay mặt các cầu thủ, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cảm ơn sự quan tâm, động viên và những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo VFF dành cho đội tuyển. Đỗ Duy Mạnh khẳng định toàn đội nhận thức rõ trách nhiệm của mình, sẽ nỗ lực tập luyện, giữ vững tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 23.6 đến 1.7, trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2.7 đến 14.7.

Trong thời gian tập huấn, đội tuyển sẽ thi đấu ba trận đấu tập với các "quân xanh" được lựa chọn phù hợp với yêu cầu giáo án của BHL, qua đó rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc - giống hành trình chuẩn bị cho chức vô địch AFF Cup 2024 ở 2 năm trước - đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18.7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Đó sẽ là cơ hội để BHL rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm AFF Cup 2026.

Theo lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng AFF Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24.7. Với lực lượng hiện có và sự chuẩn bị kỹ, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhắm tới bảo vệ thành công ngôi vô địch.