Cabo Verde mở ra giấc mơ World Cup cho phần còn lại, như đội tuyển Việt Nam!

Kevin Pina ghi bàn đầu tiên cho Cabo Verde ở World Cup, sau cú đá phạt từ 30 m ảnh: reuters

Hãy dám mơ chơi bóng

Những ai không xem trận đấu rạng sáng Việt Nam giữa Uruguay và Cabo Verde hẳn sẽ rất khó tin và cảm thấy tiếc khi nhìn vào kết quả hòa 2-2 và những diễn biến quá giàu cảm xúc trên sân Hard Rock, Miami Garden, Floriđa (Mỹ).

Ở lần đầu tham dự World Cup, quốc đảo châu Phi chỉ hơn 500.000 dân đã thể hiện sự quả cảm trước 2 nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha và Uruguay. Thậm chí, "Cá mập xanh" còn làm được điều khó tin là vẫn giữ thành tích bất bại trước 2 ông lớn này.

Thậm chí, Cabo Verde có cơ hội tốt để tiến vào vòng loại trực tiếp khi đẩy Uruguay vào cuộc quyết chiến với Tây Ban Nha, trong khi bản thân quyết giành trọn 3 điểm trước Ả Rập Xê Út để đoạt ngôi nhì của đối thủ.

Sky Sports đánh giá Cabo Verde đã gây chấn động làng bóng đá thế giới khi thủ hòa đội bóng được đánh giá cao nhất giải đấu là Tây Ban Nha, nhưng trận hòa thứ 2 với Uruguay còn hơn cả thế.

Vozinha ôm bóng trong chân cầu thủ Uruguay ảnh: reuters

Quốc đảo châu Phi này đã thi đấu quả cảm và táo bạo. Ở bàn thắng đầu tiên, Kevin Pina đưa bóng vào lưới từ quả đá phạt tầm 30 m, giúp Cabo Verde là đội đầu tiên ghi bàn ra mắt World Cup bằng quả đá phạt thành bàn.

Nhưng trước đó, tiền vệ Telmo Arcanjo solo ngoạn mục từ phần sân nhà, bứt tốc vượt qua Manuel Ugarte trước khi buộc Rodrigo Bentancur phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng. Ngoài ra là hàng loạt pha xử lý ngẫu hứng, không hề rụt rè.

Garry Rodrigues - cựu bưu tá trong khi chơi bóng đá nghiệp dư những ngày đầu sự nghiệp - đã xỏ háng cựu cầu thủ M.U và đương kim vô địch Brazil Guillermo Varela ngay từ đầu trận đấu.

Jamiro Monteiro liên tục tâng bóng qua đầu các tiền vệ Uruguay ở sâu trong phần sân nhà khi triển khai bóng từ tuyến sau. Helio Varela chỉ vừa vào sân thay người tâng bóng qua đầu thủ môn 5 lần dự World Cup Muslera và dứt điểm từ xa trong bàn thắng thứ 2.

Cabo Verde gắn kết, mạnh mẽ, quả cảm và không biết sợ... ảnh: reuters

Sự tự tin lan tỏa khắp toàn đội Cabo Verde khiến Uruguay hoàn toàn bất ngờ! Họ đang truyền cảm hứng bởi chính sự tự tin, bạo dạn và không biết sợ, kể cả khi bị dẫn ngược 1-2 sau 2 bàn thua chóng vánh cuối hiệp 1, vì lỗi cá nhân bên mình.

Đó là bản lĩnh khi Sidny Lopes Cabral trận thứ 2 liên tiếp nhận thẻ vàng sớm nhưng vẫn thi đấu xuất sắc khi thắng 10 trong số 15 pha tranh chấp tay đôi trước Uruguay.

Hai trung vệ Pico Lopes (sinh ra ở Dublin, Ai Len) và Diney Borges đã thực hiện tổng cộng 28 pha phá bóng, sau khi đã cùng nhau có 19 tình huống phá bóng trong trận đấu với Tây Ban Nha.

Tinh thần thi đấu mạnh mẽ đó đã giúp Cabo Verde trừng phạt nghiêm khắc hàng thủ thiếu tập trung của Uruguay, từ hàng rào 2 người sơ sài để cú sút của Kevin Pina xuyên thủng, đến đường chuyền ngang thiếu chính xác của Mathias Olivera trong bàn thắng thứ 2.

Nhưng khi có cơ hội sẵn sàng chơi thứ bóng đá đầy ngẫu hứng ảnh: reuters

Rất nhiều đội bóng đã đến sân chơi lớn với quyết tâm phòng ngự để kiếm những điểm số đầu tiên. Nhưng Cabo Verde lại là câu chuyện khác, vì như thế là không đủ để ghi 2 bàn vào lưới đội bóng mạnh và tinh quái như Uruguay.

Tinh thần, niềm tin và khát vọng giúp Cabo Verde mở ra giấc mơ World Cup cho phần còn lại vẫn chưa và đang mơ góp mặt ở sân khấu World Cup, trở thành đội bóng được yêu thích bởi mọi CĐV.

Nếu đánh bại được Ả Rập Xê Út và gặp Messi ở vòng 32 đội, Cabo Verde sẽ tạo ra nguồn cảm hứng toàn cầu: Hãy chuẩn bị nền tảng thể lực, sức mạnh thật sung mãn để bù lại trình độ chơi bóng, nhưng phải dám mơ và dám "điên" một chút để táo bạo tận dụng mọi cơ hội dù nhỏ nhất trước những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Cabo Verde hay điểm số đầu tiên của Curacao - từng hòa đội tuyển Việt Nam 1-1, thắng luân lưu phạt đền ở chung kết King's Cup tại Thái Lan sau khi chúng ta vô địch AFF Cup 2018, sẽ là những bài học tham khảo quan trọng, để chúng ta nhìn vào và biết còn thiếu những gì.



