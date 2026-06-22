Ai Cập thắng ở World Cup sau gần... 100 năm: Hóa giải lời nguyền lịch sử

Ai Cập hóa giải lời nguyền

Ngày 22.6 chứng kiến cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Ai Cập, khi Mohamed Salah cùng đồng đội đè bẹp New Zealand với tỷ số 3-1. Đây không thuần túy là kết quả để đại diện Bắc Phi vươn lên ngôi đầu bảng G với 4 điểm, mà còn đánh dấu lần đầu tiên sau 92 năm, Ai Cập thắng ở một VCK World Cup.

Bóng đá Ai Cập tồn tại một nghịch lý kéo dài cả thế kỷ. Đây là đội tuyển châu Phi đầu tiên hiện diện ở World Cup, với lần đầu tham dự vào năm 1934 tại Ý (kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử). Ai Cập cũng vô địch châu Phi nhiều nhất với 7 lần, vào các năm 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 và 2010, nhưng suốt giai đoạn đó, họ không vượt qua được vòng loại World Cup.

Salah cùng Ai Cập lần đầu tận hưởng cảm giác chiến thắng ở World Cup ẢNH: REUTERS

Suốt chiều dài lịch sử, Ai Cập chỉ có 4 lần dự World Cup, vào các năm 1934, 1950, 2018 và hiện tại là 2026. Tại World Cup 2018, Ai Cập toàn thua cả 3 trận trước Nga, Uruguay và Ả Rập Xê Út, đứng cuối bảng A. Tổng cộng, Ai Cập chơi 7 trận tại các VCK World Cup nhưng chưa từng thắng (2 hòa, 5 thua).

Ở trận ra quân với Bỉ, Ai Cập đã ở rất gần chiến thắng khi vươn lên dẫn bàn, nhưng bị gỡ hòa 1-1 sau khi Romelu Lukaku vào sân từ ghế dự bị. Khi đó, truyền thông quốc tế tiếc nuối, khi cho rằng Ai Cập tiếp tục phải chờ đợi chiến thắng đầu tiên sau 92 năm. Tuy nhiên, khi được gặp đội yếu nhất bảng như New Zealand vào hôm nay, Ai Cập đã không còn bỏ lỡ cơ hội.

Ai Cập khởi đầu trận đấu bằng... sai lầm ở hàng thủ trong khâu kèm người, dẫn đến bàn thua phút 39 sau pha dứt điểm của Finn Surman. Sang hiệp 2, đội bóng của HLV Hossam Hassan đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Sức ép liên tục được đền đáp ở phút 52 khi Mohamed Salah để lại dấu ấn trong pha phối hợp dẫn đến bàn gỡ 1-1 của Mostafa Ziko.

Bàn gỡ giúp Ai Cập giải tỏa tâm lý và hoàn toàn làm chủ thế trận. Chỉ hơn 10 phút sau, đại diện Bắc Phi tiếp tục có bàn thắng thứ hai từ một tình huống tấn công biên sắc nét. Lần này, Salah là người điền tên lên bảng tỷ số.

Trong những phút còn lại, New Zealand buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, điều đó lại mở ra khoảng trống cho các pha phản công của Ai Cập. Phút 84, "Những Pharaoh" tung đòn kết liễu với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Trezeguet, dập tắt mọi hy vọng của đối thủ.

Với 4 điểm sau 2 trận, Ai Cập chỉ cần 1 điểm trước Iran ở trận cuối để chắc chắn vượt qua vòng bảng. Iran đã hòa New Zealand (2-2) ở trận mở màn, sau đó lại hòa 0-0 với Bỉ dù có hiệp 2 đá hơn người.