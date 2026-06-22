Nhận định Na Uy - Senegal: Haaland bất lực trước 'Sư tử Teranga'?

Thử thách lớn cho Na Uy và Erling Haaland

Na Uy đánh dấu ngày trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi bằng chiến thắng 4-1 trước Iraq trong ngày ra quân, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng I (bằng điểm Pháp, hơn hiệu số bàn thắng bại). Dù vậy, đây chưa phải thành quả để đội bóng Bắc Âu yên tâm.

Erling Haaland cùng đồng đội chỉ thuần túy thắng đội bóng yếu nhất bảng (thậm chí là một trong những đội yếu nhất giải), với thế trận không hoàn toàn thuyết phục. Na Uy gặp nhiều khó khăn trước sức phản kháng của Iraq, mắc nhiều sai sót phòng ngự dù có thể hình vượt trội.

Đẳng cấp của Haaland với sức mạnh thể chất vô song và khả năng chạy chỗ hoàn hảo đã giúp Na Uy đánh sập hàng thủ non yếu kinh nghiệm của Iraq.

Haaland (áo đỏ) lập cú đúp trận ra quân giúp Na Uy đè bẹp Iraq ẢNH: REUTERS

Thế nhưng, Haaland không phải mẫu cầu thủ "gánh đội". Anh chỉ đảm nhiệm vai trò đầu ra, đó là ghi bàn. Na Uy cần hệ thống chơi bóng mạch lạc, gắn kết để tối ưu năng lực của tiền đạo Man City. Hệ thống ấy đã quật ngã đối thủ "cửa dưới" như Iraq, nhưng chưa chắc làm được điều tương tự trước đội bóng mạnh như Senegal.

Bởi dù thua Pháp 1-3 trong trận ra quân, nhưng Senegal đã thể hiện được nhiều. Khó trách Sadio Mane cùng đồng đội, khi Senegal chỉ thua ứng viên vô địch nặng ký nhất.

Trước khi Kylian Mbappe sút tung lưới thủ môn Edouard Mendy, Senegal là đội còn chơi hay và có đường nét hơn. Đương kim á quân châu Phi vận hành khoa học, mạch lạc, tiết chế được chất ngẫu hứng để tạo nên cỗ máy pressing và luân chuyển bóng kỷ luật.

Với những mũi công lắt léo và tì đè tốt như Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaiia Sarr, Senegal đủ sức gây khó cho bất cứ hàng thủ nào, nhất là tuyến phòng ngự thực ra chưa vào guồng của Na Uy.

Ở trận gặp Pháp, Jackson và Sarr đã không ít lần lướt qua được bộ đôi Dayot Upamecano và William Saliba. Cả hai đều độc lập tác chiến hiệu quả và "săn" khoảng trống tốt. Nếu Senegal kiên trì phòng ngự phản công, hàng thủ Na Uy sẽ bị đặt vào thế nguy hiểm, khi phải đối mặt với những cầu thủ đấu tay đôi tốt của á quân châu Phi.

Na Uy cần thêm tối thiểu 1 điểm để chắc chắn đi tiếp ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới bàn thắng, Senegal phải chặn được Haaland. Theo Reuters, Senegal có thể cân nhắc thay đổi nhân sự ở hàng thủ, trong đó lão tướng Kalidou Koulibaly có thể nhường chỗ cho tài năng trẻ Mamadou Sarr nhằm tăng tốc độ và khả năng tranh chấp trước tiền đạo người Na Uy.

Haaland chỉ cần một khoảnh khắc để xé lưới Mendy. Việc của Senegal là ngăn không cho khoảnh khắc ấy xuất hiện.

Giằng co

Cuộc chiến giữa Na Uy và Senegal là màn đối đầu giữa sức mạnh cơ bắp Bắc Âu và sự dẻo dai, càn lướt châu Phi. Với thực lực tương đồng, nhiều khả năng hai đội sẽ kéo nhau về trận hòa.

Senegal (áo trắng) rất đáng gờm ẢNH: REUTERS

Na Uy có phong độ tốt hơn, nhưng Senegal lại sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn và thường chơi rất khó chịu trước các đối thủ châu Âu. Mane cùng đồng đội sẽ ưu tiên phòng ngự để chờ thời điểm bứt tốc.

Bài học từ trận gặp Pháp là sự tập trung, khi Senegal buộc phải phân phối thể lực hợp lý để tránh sai sót cá nhân trong 30 phút cuối trận. Nếu Haaland bị hậu vệ Senegal "bỏ túi", nguy cơ Na Uy không ghi được bàn là rất cao, khi những chân sút khác như Alexander Sorloth hay Jorgen Strand Larsen đều không xuất sắc.

Màn đọ sức với Senegal lúc 7 giờ ngày 23.6 sẽ trả lời cho câu hỏi: Na Uy thực sự mạnh, hay chỉ bắt nạt được những đội dưới cơ? Muốn tiến xa ở World Cup, Haaland cùng đồng đội phải giải được bài toán khó này.

Dự đoán: 2-2