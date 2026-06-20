Bi kịch của 2 đội bóng đầu tiên chia tay World Cup 2026

World Cup 2026 chia tay những đội đầu tiên

Loạt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026 đã xác định những đội đầu tiên phải nói lời chia tay giải đấu.

Ở bảng C, Haiti thua 0-3 trước Brazil. Đại diện Bắc Trung Mỹ trắng tay sau hai lượt trận, đứng cuối bảng. Haiti chắc chắn không thể đuổi kịp điểm số Brazil và Ma Rốc (4 điểm).

Trong khi đó, Scotland hơn Haiti 3 điểm, con số có thể san bằng ở lượt cuối. Tuy nhiên, Scotland đã thắng Haiti (1-0) ở lượt đầu. Dù Haiti có bắt kịp điểm số Scotland, đội cũng không thể vượt lên do ở giải này, Liên đoàn Bóng đá thế giới ưu tiên chỉ số đối đầu trực tiếp hơn là hiệu số bàn thắng bại. Do đó, chắc chắn Haiti đứng cuối bảng và dừng cuộc chơi.

Thổ Nhĩ Kỳ chia tay World Cup ẢNH: REUTERS

Tình thế bất lợi cũng xuất hiện ở bảng D với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau hai lượt đầu, Arda Guler cùng đồng đội thua trắng 0-2 trước Úc và 0-1 trước Paraguay. Thổ Nhĩ Kỳ đứng cuối bảng D với 0 điểm, chắc chắn xếp sau Úc và Paraguay (cùng 3 điểm) do đã thua cả hai đội này. Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đuổi kịp Mỹ do chủ nhà World Cup đã có 6 điểm. Bởi vậy, Thổ Nhĩ Kỳ cũng chắc suất đứng cuối bảng D dù kết quả lượt trận cuối thế nào. Đại diện châu Âu đã nói lời chia tay World Cup.

Các đại diện tiếp theo chia tay World Cup có thể sớm xuất hiện thêm, với những ứng viên tiềm năng như Curacao, Iraq, Jordan hay Uzbekistan. Đây đều là những đội có nguy cơ thua cả hai lượt đầu.

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Bi kịch của Thổ Nhĩ Kỳ

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ là gương mặt có màn xuất quân World Cup ồn ào và phô trương nhất: được hộ tống bằng 100 chiếc xe thông minh của Togg, xuất phát từ trung tâm huấn luyện ở Riva đến sân bay Istanbul.

Thổ Nhĩ Kỳ không ghi bàn dù sút tới 65 lần ẢNH: REUTERS

Đội bóng của HLV Vincenzo Montella đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, vốn là đích ngắm trong tầm tay khi cả ba đối thủ cùng bảng như Mỹ, Paraguay và Úc đều ngang tầm Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế nhưng, sau hai trận, Thổ Nhĩ Kỳ bị loại ê chề với những con số 0 tròn trĩnh: 0 bàn thắng, 0 điểm, không niềm hy vọng.

Tung 65 cú dứt điểm sau 2 trận, nhưng học trò Montella không lần nào tìm được lưới đối thủ. Thổ Nhĩ Kỳ là đội tấn công kém hiệu quả nhất giải tính đến thời điểm này. Đỉnh điểm thất vọng là trận thua 0-1 trước Paraguay, với hiệp 2 bất lực dù được đá hơn người (Miguel Almiron nhận thẻ đỏ vì lỗi che miệng). Sở hữu nhiều ngôi sao như Arda Guler, Hakan Calhanoglu hay Kenan Yildiz, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không có bản lĩnh của một đội tuyển mạnh. Các tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ nổi trội nhất chỉ là cầu thủ trẻ, hoặc ngôi sao hạng hai. HLV Montella cũng chưa có nhiều thành tựu để đảm bảo thành công, ở một tập thể thiếu gắn kết, thừa chia rẽ.

"Chúng ta phải chấp nhận kết quả, dù đôi khi nó không như ý muốn. Đội mạnh nhất không phải lúc nào cũng là đội chiến thắng. Đó là quy luật của thể thao. Tôi đã hy vọng chúng ta có thể tiến vào vòng tiếp theo, nhưng trong những trận đấu kiểu này, mọi chuyện đều có thể xảy ra", HLV Montella chia sẻ.

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ xuống dốc ẢNH: REUTERS

Sau giai đoạn thành công với bán kết World Cup 2002 và bán kết EURO 2008, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tụt dốc không phanh bởi khan hiếm tài năng và giải vô địch quốc gia xuống cấp. Giải Super Liga của Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay chỉ "nóng" về độ cuồng nhiệt của hooligan, hơn là đẳng cấp của những đội như Galatasaray, Fenerbahce hay Trabzonspor.

Thổ Nhĩ Kỳ liên tục dừng bước ở vòng loại World Cup và EURO. Và lần này khi trở lại, đội bóng của Montella cũng không được chuẩn bị hành trang đủ tốt để thích nghi với sự khắc nghiệt của sân chơi thế giới.

Song, bị loại ở bảng đấu có Úc hay Paraguay vẫn là bi kịch của Thổ Nhĩ Kỳ.