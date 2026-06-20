Nhận định Đức vs Bờ Biển Ngà: Vé đi tiếp sớm cho 'Cỗ xe tăng'?

'Xe tăng' Đức nóng máy

Khác với khởi đầu nghèo nàn ở World Cup 2022, đội tuyển Đức nhập cuộc sân chơi thế giới năm nay bằng cơn mưa bàn thắng vào lưới Curacao. Học trò HLV Julian Nagelsmann nhập cuộc chệch choạc khi để đối thủ gỡ hòa 1-1, nhưng khi đã vào guồng, Đức đơn giản là không thể ngăn cản.

Đức "nghiền nát" sức phản kháng của tân binh Curacao với lối đá tốc độ và lôi cuốn như thời vô địch World Cup 2014: triển khai bóng nhanh, bài bản bằng các pha phối hợp tam giác và chuyền bóng xuyên tuyến, tấn công nhanh và đa đạng nhờ các mũi tấn công ăn ý, dễ dàng tìm thấy nhau bằng những pha đan lát hiệu quả.

Đức khởi đầu bằng chiến thắng "7 sao" ẢNH: REUTERS

Đức có kinh nghiệm của Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Kai Havertz, nhưng cũng pha trộn nhịp điệu mới mẻ của Jamal Musiala, Florian Wirtz. Nhờ khả năng cầm nhịp của Wirtz và đột phá của Musiala, Đức có thể đá nhanh chậm tùy lúc, làm chủ thế trận hoàn toàn. "Die Mannschaft" áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng, số cơ hội tạo ra cũng như khả năng gây sức ép liên tục trong suốt 90 phút.

Dù vậy, đó chỉ đơn thuần là Đức ở trận gặp đối thủ ngây thơ và non yếu như Curacao. Một đội bóng đến từ Concacaf may mắn hưởng lợi khi 3 đại diện Bắc Trung Mỹ như Mỹ, Canada và Mexico vốn dĩ không dự vòng loại vì đã là chủ nhà.

Tại World Cup, chuyện một đội bùng nổ trận này, rồi "mất nhiệt" những trận sau là bình thường. Bốn năm trước, Tây Ban Nha mở màn World Cup bằng chiến thắng 7-0 trước Costa Rica (cũng là một đại diện Bắc Trung Mỹ). Nhưng sau đó, "La Roja" hòa Đức, thua Nhật Bản, rồi bị Ma Rốc loại ở vòng 16 đội.

Đức cần duy trì phong độ ẢNH: REUTERS

HLV Carlo Ancelotti khẳng định "không ai vô địch World Cup chỉ sau một trận". Đó là tinh thần HLV Nagelsmann cũng sẽ truyền tải để Đức giữ chân trên mặt đất. "Die Mannschaft" mới chỉ đang ở nấc thang đầu tiên.

Đừng xem thường Bờ Biển Ngà

Đối thủ của Đức ở trận đấu lúc 3 giờ sáng 21.6 hiển nhiên mạnh hơn Curacao. Đó là Bờ Biển Ngà, đội đã thắng Ecuador với tỷ số 1-0 trong ngày ra quân.

Đội bóng Tây Phi sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, như Sebastien Haller, Simon Adingra, Evan Ndicka, Amad Diallo hay Franck Kessie. Đặc biệt, kinh nghiệm của Kessie ở tuyến giữa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế sức sáng tạo của Musiala và Wirtz.

Điểm mạnh lớn nhất của Bờ Biển Ngà nằm ở nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Lối chơi của Kessie cùng đồng đội có nét giống CHDC Congo, đội đã gây bất ngờ khi cầm hòa Bồ Đào Nha.

Chuyện các đội châu Phi thi đấu thuần túy và "ngây ngô" đã là chuyện của hai thập kỷ trước. Những đội bóng từ lục địa đen ngày càng chặt chẽ, khoa học, tiết chế chất ngẫu hứng nguyên bản để đề cao kỷ luật. Bất ngờ mang tên Congo là ví dụ. Với lực lượng còn mạnh và kinh nghiệm hơn Congo, chẳng có lý do gì để Bờ Biển Ngà không chơi tốt.

Bờ Biển Ngà (áo cam) có sức mạnh thể chất ấn tượng ẢNH: REUTERS

Bờ Biển Ngà không cần kiểm soát bóng nhiều trước Đức. Kịch bản khả dĩ nhất là phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi sai lầm và tận dụng những tình huống phản công bằng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh.

Thử thách cho đại diện châu Phi ở trận này là phải phong tỏa được đầu não sáng tạo mang tên Wirtz và Musiala. Làm được điều đó, Bờ Biển Ngà có thể mơ về 1 điểm.

Song, với sự hưng phấn cùng đẳng cấp vượt trội, Đức được dự đoán đủ sức thắng trận này, dẫu có vất vả. Học trò Nagelsmann cần thắng để quên đi ám ảnh bị loại vòng bảng 2 VCK World Cup trước. Đánh bại Bờ Biển Ngà, Đức nhiều khả năng đoạt vé sớm vào vòng 32 đội.

Dự đoán: 2-1