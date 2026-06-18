Nhân tố còn kém hơn Ronaldo trong trận hòa nhạt nhòa của Bồ Đào Nha

HLV Roberto Martinez đang làm gì ở Bồ Đào Nha?

Cristiano Ronaldo có đầy đủ yếu tố để trở thành... "vật tế thần" trong trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo (bảng K World Cup 2026).

Chân sút 41 tuổi thiết lập năm con số 0 tròn trĩnh: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, 0 cú sút trúng đích, 0 pha rê bóng thành công, 0 lần tạo cơ hội cho đồng đội. Ronaldo chỉ để lại "dấu ấn" với cú sút hụt ở nửa cuối hiệp 2, sau đường chuyền trả ngược của tiền đạo trẻ Francisco Conceicao.

Ronaldo khởi đầu đáng quên ẢNH: REUTERS

Bình luận trên kênh Fox Sport, cựu tiền đạo Thierry Henry chê trách Ronaldo đã hành xử ích kỷ. Thay vì chạy chỗ hút người để mở khoảng trống cho Bruno Fernandes vung chân, Ronaldo lại tranh sút với đồng đội, để rồi tự đặt bản thân vào thế khó. "Bồ Đào Nha cần ghi bàn, chứ không phải cậu đâu Ronaldo", Henry chỉ trích.

Cộng với màn thể hiện vốn dĩ chói sáng của Lionel Messi (hat-trick vào lưới Algeria), Kylian Mbappe, Erling Haaland (cùng lập cú đúp vào lưới Senegal và Iraq) và Harry Kane (tỏa sáng trước Croatia), những bước chạy uể oải và nhăn nhó của Ronaldo càng trở thành mảng màu lạc lõng. Ở tuổi 41, Ronaldo đã xa rời đỉnh cao. Tốc độ, sức mạnh, độ rướn và thăng bằng đã suy giảm, dù khát vọng còn nguyên. Mà ngay cả khi ở đỉnh cao, số trận hay của Ronaldo ở World Cup cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

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Song, không công bằng nếu chỉ trích cá nhân Ronaldo. Bồ Đào Nha có trận đấu kém trên mọi phương diện, từ tổ chức tấn công, kiểm soát bóng đến thiết kế ý tưởng phá vỡ hàng thủ Congo.

Bernardo Silva chuyền hỏng liên tục và bị thay ra sau hiệp 1, Vitinha cũng không khá hơn, khi thiếu kết nối với hàng công, bị rút ra trong hiệp 2. Rafael Leao rê dắt vụng về, còn Bruno Fernandes thiếu đi nhãn quan vượt trội như khi ở CLB.

Trách nhiệm lớn nhất thuộc về HLV Roberto Martinez. Bồ Đào Nha chỉ là đội bóng mạnh... trên lý thuyết, khi những cá nhân không có bất cứ mối dây liên kết nào. Cựu chiến lược gia Everton không xây dựng được triết lý, lối chơi tổng thể, không kết hợp được dàn sao Bồ Đào Nha thành tập thể mạnh.

HLV Martinez có đủ uy quyền với các ngôi sao Bồ Đào Nha? ẢNH: REUTERS

90 phút trước Congo khắc họa hình ảnh buồn bã của Bồ Đào Nha. Khi Ronaldo bị 2, 3 trung vệ đối thủ theo sát, các tiền vệ đã làm gì? Chuyền gần 800 đường, nhưng chỉ dứt điểm bảy lần (một lần trúng đích). Bồ Đào Nha cần tới hơn 100 đường chuyền mới đổi lấy một lần dứt điểm, con số kém nhất trong các đội mạnh từ đầu World Cup. Học trò Martinez chuyền bóng ra biên, đưa vào trung lộ, rồi... mất bóng, lại phải rượt đuổi.

Ronaldo không thể gồng gánh tập thể như Lionel Messi. Anh chỉ là nhân tố bình thường, chơi hay khi tập thể hay, và ngược lại. Hình ảnh buồn bã của CR7 chỉ là phần nổi của một "tảng băng" đấu pháp nghèo nàn vùi dập sức sáng tạo của mọi cầu thủ.

HLV Martinez đủ dũng cảm để thay Ronaldo?

HLV Roberto Martinez từng bị cựu tiền vệ Bỉ Radja Nainggolan nhận xét là "HLV nghèo nàn, không có chiến lược hay đấu pháp, thiếu cấu trúc chơi bóng cùng mảng miếng tấn công".

Đó có thể là nhận xét chủ quan của một cá nhân, nhưng cần nhìn lại cả sự nghiệp huấn luyện của Roberto Martinez.

Ở cấp CLB, ông chỉ huấn luyện những đội yếu như Rayo Vallecano, Wigan Athletic hay Everton. Tại Bỉ, Martinez được thừa hưởng thế hệ giỏi, nhưng ngoại trừ hạng ba World Cup 2018, "Quỷ đỏ" chưa tiến sâu ở bất cứ giải đấu danh giá nào.

Sự nghiệp huấn luyện của HLV Martinez thực sự... nghèo nàn ẢNH: REUTERS

Một chi tiết đáng chú ý mà tờ A Bola chỉ ra: HLV Martinez sẽ chia tay Bồ Đào Nha sau World Cup 2026. Điểm đến của ông rất có thể là... CLB Al-Nassr của Ronaldo. Hai HLV Martinez và Marco Silva được Al-Nassr nhắm tới, nhưng Silva đã nhận lời huấn luyện Benfica. Với một chiến lược gia chỉ còn tại vị vài tuần, Martinez có còn tham vọng tính toán lối chơi cho Bồ Đào Nha, hay chỉ đơn giản là lấy lòng Ronaldo, người mà ông cần chiếm thiện cảm nếu thực sự muốn dẫn dắt Al-Nassr?

Nếu như vậy, HLV Martinez có dám để Ronaldo dự bị trong trường hợp anh mờ nhạt, hay vẫn tiếp tục sử dụng học trò với niềm tin mông lung?

Giai đoạn cuối dẫn dắt Bồ Đào Nha, HLV Fernando Santos đã cất Ronaldo ngồi ngoài hai trận. Một trong hai trận đó, Bồ Đào Nha bùng nổ với chiến thắng 6-1.

Khi chỉ còn là một cầu thủ bình thường lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống, Ronaldo là cái tên hoàn toàn có thể bị thay thế, và cần phải thay nếu Bồ Đào Nha muốn bứt phá. Thế nhưng, để Ronaldo ở ngoài là quyết định đòi hỏi sự can đảm, xuất phát từ HLV bản lĩnh.