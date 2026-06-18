Bồ Đào Nha 1-1 Congo, bảng K World Cup 2026: Ronaldo khởi đầu quá thất vọng

Ronaldo mờ nhạt giữa hàng thủ Congo

Bồ Đào Nha đá trận ra quân gặp CHDC Congo ở bảng K World Cup 2026 với áp lực ngàn cân. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đã 20 năm không lọt vào bán kết World Cup, lại liên tục bị loại ở tứ kết hoặc vòng 16 đội các giải lớn gần nhất. Với cá nhân Ronaldo, sức ép so sánh còn lớn hơn, khi ở trận đấu sáng hôm qua (17.6), Lionel Messi lập cú hat-trick giúp Argentina thắng Algeria ba bàn không gỡ.

Bồ Đào Nha khởi đầu hoàn hảo với pha đánh đầu thành bàn của Joao Neves ngay phút thứ 6. Tiền vệ có chiều cao khiêm tốn 1,74 m đã chọn đúng vị trí để bật cao đánh đầu cực hiểm sau quả tạt của đồng đội, khiến thủ môn Congo chôn chân nhìn bóng đi vào lưới.

Bồ Đào Nha (áo đỏ) sớm mở tỷ số ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, đây cũng là pha tấn công có nét... duy nhất của Bồ Đào Nha trong hiệp 1. Dù chuyền bóng nhiều áp đảo Congo, song học trò HLV Roberto Martinez triển khai thế trận rối rắm và bế tắc. Bóng được luân chuyển qua lại nhạt nhẽo từ trung lộ ra biên, rồi lại... chuyền về. Trước tuyến phòng ngự đông người và áp sát hiệu quả của Congo, Ronaldo cũng hoàn toàn "mất hút".

Congo không chỉ phòng ngự hay, mà phản công còn sắc sảo với mũi nhọn Yoane Wissa trên tuyến đầu. Đại diện châu Phi chuyền bóng ít, nhưng mỗi đường chuyền đều mang ý tưởng triển khai bóng mạch lạc, rõ ràng. Đó là chi tiết đáng nể với đội bóng đã nửa thế kỷ không dự VCK World Cup. Nỗ lực của Congo được đền đáp ở phút 45+5, khi Wissa bật cao đánh đầu uy lực hạ gục thủ thành Diogo Costa, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng của HLV Sebastien Desabre.

Congo có bàn gỡ xứng đáng ẢNH: REUTERS





Các hậu vệ Bồ Đào Nha đã phòng ngự hời hợt, để đối thủ thoải mái phối hợp tạt bóng, trong khi dàn trung vệ không quan sát để ngăn chặn được pha di chuyển rồi bật cao của Wissa.

Nỗ lực

Sang hiệp 2, HLV Roberto Martinez tung chân sút trẻ Francisco Conceicao vào sân để tăng cường tốc độ cho hàng công, thay vì trông cậy vào Bernardo Silva vốn dĩ không đủ thể lực và sức rướn để đấu tay đôi với hậu vệ Congo.

Nhờ vậy, hàng công Bồ Đào Nha đã chơi có nét hơn. Phút 53, Joao Cancelo tung người móc bóng đẹp mắt ghi bàn vào lưới Lionel Mpasi, nhưng trọng tài phất cờ báo lỗi việt vị. 2 phút sau, Congo đáp lời với cú đá dội cột dọc của Cedric Bakambu, trong tình huống Bồ Đào Nha phòng ngự hời hợt.

Sự bế tắc của Bồ Đào Nha được thể hiện ở thống kê sau 60 phút: thực hiện 541 đường chuyền nhưng chỉ một lần sút trúng đích (bàn thắng của Neves).

Bồ Đào Nha bế tắc ẢNH: REUTERS

Ronaldo bị hậu vệ Bồ Đào Nha kèm chặt, và ngay cả trong pha bóng hiếm hoi thoát ra được, anh cũng bỏ lỡ cơ hội. Phút 68, Conceicao chuyền trả ngược dọn cỗ cho Ronaldo, nhưng chân sút 41 tuổi lại dứt điểm một chạm chệch cột dọc.

Phút 77, hàng thủ Bồ Đào Nha để lộ khoảng trống mênh mông khi dâng cao phạt góc, giúp Congo có pha phản công nguy hiểm. Song, Bakambu lại sút vọt xà khó hiểu dù cầu môn của Diogo Costa đã mở toang.

Nỗ lực của Bồ Đào Nha chỉ đổi lấy... thêm 1 cú sút duy nhất trong những phút cuối, khi Bruno Fernandes sút xa chệch cột ở phút 90. Thậm chí, Congo còn là đội đá có nét và giàu khát khao hơn trong những phút cuối.

Để hòa 1-1 với Congo, Bồ Đào Nha cùng Ronaldo còn chặng đường khó khăn trước mắt phải bước qua.