Lịch thi đấu Argentina mới nhất: Messi sẽ phá kỷ lục ghi bàn ở trận gặp...

Lịch thi đấu thuận lợi để Messi phá kỷ lục

Lionel Messi đã san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup của Miroslav Klose. Với cú hat-trick vào lưới Algeria trong trận ra quân sáng nay (17.6), siêu sao người Argentina đã ghi 16 bàn ở các vòng chung kết World Cup. Chỉ cần một bàn nữa thôi, Messi sẽ bước lên vị trí số một độc tôn, không phải chia sẻ với bất cứ ai.

Cơ hội nâng cao số bàn thắng của Messi rộng mở, khi Argentina nằm ở bảng J vừa sức, với các đối thủ Algeria, Áo và Jordan.

Messi cân bằng con số 16 bàn của Miroslav Klose ẢNH: REUTERS

Sau chiến thắng giòn giã 3-0 trước Algeria, Argentina sẽ đối đầu Áo ở lượt hai, diễn ra lúc 0 giờ ngày 23.6. Đến lượt trận hạ màn, Argentina so tài Jordan lúc 9 giờ ngày 28.6.

Như vậy, Messi có thể phá kỷ lục của Klose ngay ở trận gặp Áo của HLV Ralf Rangnick. Ở trận ra quân, Áo đã vất vả thắng Jordan (3-1), trong trận đấu đại diện châu Âu gặp rất nhiều khó khăn.

Argentina đang có chuỗi 7 trận thắng liên tục ở các vòng chung kết World Cup, tính từ trận thắng Mexico ở lượt hai vòng bảng cách đây bốn năm. Đội bóng xứ tango đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 17 bàn trong khoảng thời gian này, một nửa trong số đó (8 bàn) thuộc về Messi.

Siêu sao mang áo số 10 là niềm cảm hứng không thể thay thế trong lối chơi. Anh giữ vai trò giữ nhịp, tạo đột biến, kiến tạo và kiêm luôn nhiệm vụ ghi bàn trong hệ thống đa dạng của HLV Lionel Scaloni.

Ở tuổi 38, Messi vẫn lướt đi và đặt dấu ấn nhẹ nhàng với cú hat-trick, cho thấy anh không chỉ có thể lực tốt, mà còn vẹn nguyên khát vọng cống hiến sau khi đã sưu tập đầy đủ vinh quang cùng đội tuyển Argentina.

Với lịch thi đấu thuận lợi cùng tinh thần đang lên, Messi hứa hẹn phá sâu kỷ lục ghi bàn ở World Cup để thiết lập phương trời mới cho riêng mình.