Thống kê tồi tệ của Ronaldo: Đá như thế, ‘cửa’ gì so với Messi!

Ronaldo và Bồ Đào Nha ra quân nhạt nhẽo

Được đánh giá là ứng viên vô địch World Cup 2026 nhờ những cá nhân kiệt xuất, nhưng trận ra quân với Congo (hòa 1-1) cho thấy, Bồ Đào Nha chỉ mạnh trên... giấy tờ. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội khởi động chiến dịch World Cup theo cách đáng quên, với trận hòa nhạt nhẽo từ khâu triển khai bóng đến tổ chức tấn công.

Thậm chí, dù sau 52 năm mới trở lại World Cup, Congo mới là đội đá hay hơn, giàu khát vọng hơn và đáng lẽ có thể thắng trận này.

Ronaldo nhạt nhòa ẢNH: REUTERS

Ronaldo không tạo được bất cứ dấu ấn nào: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, 0 cú sút trúng đích, 0 tình huống qua người, 0 tranh chấp tay đôi thành công, 0 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội. Riêng trong hiệp 1, Ronaldo chỉ chạm bóng 16 lần. Dù chuyền chính xác 100%, nhưng đây là những đường chuyền không tạo ra đột biến để đóng góp cho pha tấn công.

Sang hiệp 2, tình hình không khả quan hơn. Ronaldo tiếp tục "chìm nghỉm" giữa hệ thống phòng ngự vững chãi của Congo. Anh bị các trụng vệ Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe và Chancel Mbemba theo kèm rất sát. Mọi đường bóng tìm đến Ronaldo đều bị cắt gọn gàng. Siêu sao mang áo số 7 chỉ có một lần dứt điểm, đó là cú sút ở thế bị áp sát trong hiệp 2 đưa bóng đi chệch cột. Trong suốt 90 phút, Ronaldo cũng chỉ 5 lần chạm bóng trong vòng cấm Congo.

Màn trình diễn nghèo nàn khiến Ronaldo bị hầu hết các chuyên trang chấm điểm thấp, loanh quanh con số từ 6,2 đến 6,4 điểm.

Ronaldo không tạo được khác biệt ẢNH: REUTERS

Trận hòa 1-1 với Congo báo hiệu kỳ World Cup sóng gió với Ronaldo cùng đồng đội, nơi ngay cả việc vượt qua vòng bảng cũng không còn là chuyện hiển nhiên với Bồ Đào Nha.

Bước hụt của Ronaldo

Ronaldo không phải người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho trận hòa của Bồ Đào Nha. Đội bóng của HLV Roberto Martinez đã có trận đấu nghèo nàn về ý tưởng chơi bóng lẫn triển khai tấn công.

Dù chuyền bóng rất nhiều với 791 đường (nhiều gấp ba Congo), nhưng Bồ Đào Nha chỉ có bảy cơ hội (sút trúng đích một lần), ít hơn con số tám của đối thủ. Trung bình, Ronaldo cùng đồng đội cần tới hơn 100 đường chuyền mới tạo ra một cơ hội dứt điểm.

Bồ Đào Nha chuyền nhiều nhưng tấn công kém, bởi hầu hết đường chuyền không có mục đích tấn công rõ ràng. Học trò HLV Martinez chuyền về, chuyền ngang và... chuyền quẩn rất nhiều. Đến Bruno Fernandes, cầu thủ vừa phá kỷ lục kiến tạo Ngoại hạng Anh, cũng không tạo được dấu ấn trong tổng thể lối chơi rời rạc, bí bách của Bồ Đào Nha.

Dù vậy, thế trận yếu kém của Bồ Đào Nha đi kèm hình ảnh bạc nhược của Ronaldo cũng nói lên vấn đề: siêu sao 41 tuổi không còn là người "gánh" đội. Anh chỉ hưởng lợi nếu đá cho tập thể chất lượng. Ngược lại, khi đội xuống phong độ, Ronaldo cũng không làm được gì. Đây là chi tiết trái ngược với Lionel Messi, người có thể tạo ra khác biệt bằng nỗ lực và đẳng cấp tự thân, thay vì chỉ trông đợi đồng đội làm thay phần việc khó nhất.

Ronaldo bế tắc khi những chân chuyền Bồ Đào Nha chơi dưới sức ẢNH: REUTERS

Messi từng nhiều lần vực dậy Argentina bằng những khoảnh khắc thiên tài. Đơn cử như ở trận ra quân với Algeria, Messi chỉ cần một đường chuyền xuyên tuyến thuận lợi của Rodrigo de Paul, rồi xé lưới Luca Zidane với siêu phẩm sút xa. Anh cũng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 bằng cú cứa lòng ngoạn mục ngoài vòng cấm.

Messi không cần đồng đội đặt mình vào tư thế lý tưởng. Anh tự mình tìm kiếm thời cơ và kết thúc. Đó là lằn ranh phân định đẳng cấp.

Ngược lại, dấu hiệu tuổi tác khiến Ronaldo không thể bứt tốc, rê dắt. Khi Bồ Đào Nha bế tắc, Ronaldo vẫn "mắc võng" trong vòng cấm để đợi những đường chuyền ngon ăn. Song, khi Joao Neves, Vitinha và Bruno Fernandes đều bị kiềm tỏa, đồng thời hàng thủ Congo đã bắt bài, số 7 của Bồ Đào Nha trở nên vô hại.

Trước khi nghĩ tới ngôi cao ở World Cup, Bồ Đào Nha và Ronaldo phải thắng chính mình. Đội bóng của HLV Martinez phải thay đổi cách chơi và tìm ra phương án khác, thay vì chỉ chuyền quẩn rồi dồn bóng cho Ronaldo.