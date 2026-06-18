Ronaldo vùng vằng bỏ đội rời sân, HLV Bồ Đào Nha bối rối: 'Chưa quen quy trình'

Ronaldo tự ý rời sân sớm

Cristiano Ronaldo có ngày ra quân đáng quên cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, khi chia điểm với CHDC Congo trong trận hòa 1-1. Tuy nhiên, nói đúng hơn, Bồ Đào Nha đã "cầm hòa" Congo, bởi đội bóng châu Phi mới là bên sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm và tấn công sắc nét hơn.

Trái với dự đoán, Ronaldo đã chơi mờ nhạt, gần như không tạo ra nguy hiểm trước cầu môn Congo. Siêu sao 41 tuổi thiết lập con số 0 tròn trĩnh trên các khía cạnh: ghi bàn, kiến tạo, tranh chấp, tạo cơ hội ăn bàn và dứt điểm trúng đích. Ronaldo biến mất trước khối phòng ngự lăn xả và nhịp nhàng của Congo. Mối liên lạc giữa tiền đạo số 7 và hàng tiền vệ Bồ Đào Nha ở trận này gần như không tồn tại.

Ronaldo bỏ vào đường hầm ngay sau trận ẢNH: REUTERS

Theo nhật báo A Bola của Bồ Đào Nha, Ronaldo đã bỏ đội để rời sân sớm. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, thủ quân Bồ Đào Nha chỉ chào một thành viên trong ban huấn luyện Congo. Anh vỗ tay đáp lại CĐV, rồi đi thẳng vào đường hầm rời sân. "Ronaldo buồn bã, chán nản bước vào đường hầm trước. Phần còn lại của đội vẫn nán lại chào khán giả, rồi mới rời khỏi sân", báo chí Bồ Đào Nha tường thuật.

Chia sẻ sau trận, HLV Roberto Martinez cho rằng việc Ronaldo rời sân sớm là vì anh... không biết quy trình sau trận ở World Cup. Theo chiến lược gia của Bồ Đào Nha, đây là trận đầu tiên của đội tại World Cup nên thủ tục sau trận chưa được các cầu thủ nắm rõ hoàn toàn. Ông cho rằng việc Ronaldo rời sân sớm xuất phát từ sự lúng túng trong khâu tổ chức và điều hành sau trận, chứ không phải vì vấn đề kỷ luật hay bất mãn.

"Đây là trận đấu đầu tiên của chúng tôi tại World Cup nên mọi thứ vẫn chưa thực sự vào guồng. Những phút cuối trận có phần hơi lộn xộn. Có rất nhiều công việc liên quan đến phỏng vấn sau trận đấu. Các cầu thủ cũng không chắc mình cần ở lại sân, vào phòng thay đồ hay phải quay trở lại nữa... Chúng tôi sẽ điều chỉnh điều đó", Martinez bênh vực Ronaldo.

Bồ Đào Nha bế tắc

Trận hòa 1-1 với Congo khiến cánh cửa đi tiếp của Bồ Đào Nha chưa rộng mở. Ronaldo cùng đồng đội còn hai trận gặp Colombia và Uzbekistan, nơi chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc để đảm bảo vé đi tiếp, chứ chưa nói tới ngôi đầu bảng.

Ronaldo chưa nóng máy ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi khởi đầu trận đấu rất tốt. Tuy nhiên, bàn thua đã làm thay đổi cục diện bởi đội bóng thiếu những pha xâm nhập vòng cấm. Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo được sức ép đủ lớn ở khu vực 1/3 cuối sân, qua đó tạo điều kiện để Congo lấy lại thế trận.

Bàn gỡ hòa của họ đến từ một tình huống cố định. Chúng tôi biết đây là điểm mạnh của đối thủ và họ đã tận dụng rất tốt. Đó cũng là một phần của World Cup. Bây giờ là lúc phân tích và đánh giá lại mọi thứ, nhưng tôi hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ", HLV Roberto Martinez chia sẻ với Sport TV.

"Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ thật phi thường. Chúng tôi không hài lòng với màn trình diễn, nhưng tôi đánh giá cao thái độ và những nỗ lực mà các cầu thủ thể hiện cho đến những giây cuối cùng. Chúng tôi còn hai trận đấu phía trước và cần tự nhìn nhận lại mình. Trận đấu này cho thấy không có đối thủ nào dễ chơi ở World Cup. Chúng tôi phải tiếp tục cải thiện và trưởng thành hơn".

Trả lời câu hỏi về việc có nên bố trí thêm một cầu thủ hỗ trợ Ronaldo trên hàng công hay không, HLV Martinez cho biết: "Chúng tôi cần đánh giá lại trận đấu một cách toàn diện. Bồ Đào Nha sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới như Bernardo Silva hay Bruno Fernandes. Chúng tôi có nhiều phương án chất lượng và sẽ tận dụng tất cả nguồn lực để phát huy tối đa thế mạnh của đội bóng.

Đây là World Cup, nơi luôn chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Chúng tôi cần trưởng thành hơn ở nhiều khía cạnh. Trong bóng đá, những điều như vậy vẫn thường xảy ra. Chúng tôi chưa thua, vẫn có một điểm và còn hai trận đấu nữa. Điều quan trọng là thái độ của các cầu thủ và hôm nay họ đã thể hiện một tinh thần đáng khen ngợi".