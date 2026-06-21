Đội tuyển Đức bị chê thiếu fair-play: Gần giống cách 'sao Thái Lan' Supachok sút tung lưới tuyển Việt Nam

Đội tuyển Đức không... chơi đẹp?

Đội tuyển Đức đoạt vé sớm vào vòng 32 đội World Cup 2026, khi lội ngược dòng đánh bại Bờ Biển Ngà ở lượt trận thứ hai. Bờ Biển Ngà vươn lên dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Franck Kessie trong hiệp 1, tuy nhiên, cú đúp của Deniz Undav đã giúp Đức vượt cửa ải khó khăn để thắng trận thứ hai liên tục tại World Cup năm nay.

Song, vẫn có "vết xước" trong chiến thắng của Đức. HLV Emerse Fae của Bờ Biển Ngà đã lên tiếng chỉ trích đại diện châu Âu vì cho rằng đối thủ thiếu fair-play.

Bờ Biển Ngà (áo cam) thua ngược Đức ẢNH: REUTERS

Cụ thể, nhà cầm quân của Bờ Biển Ngà không hài lòng với tình huống hậu vệ Wilfried Singo chủ động đưa bóng ra ngoài sân do gặp chấn thương. Thế nhưng, thay vì trả bóng lại cho Bờ Biển Ngà như thông lệ, hậu vệ cánh trái Nathaniel Brown bên phía Đức đã nhanh chóng thực hiện quả ném biên để tổ chức tấn công.

"Tôi đã nói với Brown rằng hãy khiêm tốn", Fae chia sẻ sau trận đấu. "Cậu ấy đã có trận đấu rất hay và không cần phải thiếu tôn trọng chúng tôi, dù ở thời điểm Đức đang bị dẫn trước hay khi tỷ số là 1-1 và họ muốn thắng.

Chúng tôi mong đợi nhiều hơn ở tinh thần fair-play từ Đức. Chúng tôi muốn họ trả bóng lại khi Singo bị chấn thương. Đức là một nền bóng đá lớn và chúng tôi luôn xem họ như một hình mẫu. Vì thế, tôi thực sự thất vọng với cách họ hành xử trong tình huống đó".

Bờ Biển Ngà tiếc nuối ẢNH: REUTERS

Tình huống HLV Fae đề cập gợi nhớ đến pha bóng đội tuyển Việt Nam từng trải qua ở chung kết lượt về AFF Cup 2024. Thay vì chủ động trả bóng cho Việt Nam (trước đó Việt Nam chủ động đưa bóng ra biên khi có cầu thủ chấn thương), chân sút Supachok Sarachat đã rê bóng trong sự ngỡ ngàng của học trò HLV Kim Sang-sik, rồi sút xa tung lưới thủ môn Nguyễn Đình Triệu.

Thực tế, luật lệ không mặc định một đội phải trả lại bóng cho đối thủ sau khi đối thủ chủ động đá bóng ra biên để dừng trận đấu (thường là do có cầu thủ chấn thương), nhưng đây là "luật bất thành văn" thường thấy, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng. Theo HLV Fae của Bờ Biển Ngà, Đức đã hành xử không xứng đáng với đẳng cấp của một đội mạnh.

Bờ Biển Ngà còn nguyên cơ hội đi tiếp

Bờ Biển Ngà chơi nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian của hiệp một và nửa đầu hiệp hai. Bàn mở tỷ số của tiền vệ Franck Kessie đã khiến CĐV Đức trên khán đài phải hồi hộp chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, trước khi Undav giúp Đức ngược dòng.

"Cả hai đội đều xứng đáng thắng, đều có cơ hội của riêng mình," Fae nhận định. "Xin chúc mừng Đức. Họ thắng nhờ kinh nghiệm. Chúng tôi đã chơi tốt. Tôi tự hào về cách cầu thủ thi đấu trước một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Chúng tôi cần biến thất bại này thành bài học cho phần còn lại của giải đấu. Khi tỷ số là 1-1, chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn thứ hai nhưng không tận dụng được. Đức lại làm được điều đó. Undav thể hiện sự điềm tĩnh tuyệt vời trong khoảnh khắc quyết định. Đó chính là khác biệt về kinh nghiệm.

Đội bóng sẽ tiếp tục trưởng thành từ trận đấu này, đồng thời sửa chữa những sai sót nhỏ còn tồn tại. Chúng tôi vẫn nắm quyền tự quyết trong tay và hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả của các trận đấu khác".

Bờ Biển Ngà sẽ đi tiếp nếu thắng Curacao ở trận cuối ẢNH: REUTERS

Sau khi bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé vào vòng knock-out lần đầu tiên trong lịch sử bốn lần tham dự World Cup, Bờ Biển Ngà sẽ dồn toàn bộ sự tập trung cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Curacao vào thứ năm tới.

"Chúng tôi tôn trọng chính mình và muốn làm nên lịch sử cho Bờ Biển Ngà. Toàn đội sẽ bước vào trận đấu tới với tinh thần tích cực nhất và quyết tâm đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Đó là thời khắc quan trọng đối với tất cả, đặc biệt là thế hệ cầu thủ trẻ hiện tại, bởi chúng tôi biết đội bóng sở hữu nhiều phẩm chất tốt. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là tập trung vào bản thân", Diallo nhấn mạnh.