Messi và Mbappe sẽ đua nhau làm điều thần kỳ, khiến kỷ lục World Cup của Klose thành... dĩ vãng

Chuyện Messi vượt Klose chỉ còn là thời gian

Cú hat-trick vào lưới Algeria đã giúp Lionel Messi vươn lên đồng hạng nhất trong danh sách ghi bàn ở World Cup, với 16 bàn, bằng cựu tiền đạo Đức Miroslav Klose.

Sau 12 năm, con số 16 bàn của Klose đã bị bắt kịp. Ngày Klose sút tung lưới Brazil ở bán kết World Cup 2014 để nâng tỷ số lên 2-0, qua đó vượt cột mốc 15 bàn của Ronaldo "béo", giới chuyên môn có lẽ đã nghĩ, kỷ lục của chân sút người Đức rất khó bị chạm tới.

Messi khi ấy mới có 5 bàn ở World Cup. Ronaldo còn tệ hơn, với 3 bàn.

Messi đi vào lịch sử ẢNH: REUTERS

Sau 12 năm, Messi đã thay đổi lịch sử, như cách anh từng "trêu đùa" với hàng tá kỷ lục vĩ đại cấp CLB. Siêu sao Argentina ghi 1 bàn ở World Cup 2014, rồi 4 năm sau, là đỉnh cao thế giới cùng đội bóng quê hương với 7 bàn ở Qatar. Để rồi, cú hat-trick vào lưới Algeria ngay trong trận đầu Messi sải bước ở giải đấu ban đầu không nhiều người nghĩ anh sẽ góp mặt, đã giúp Messi chạm tới thêm một (trong số rất nhiều) những kỷ lục ấn tượng nữa.



Messi đã ghi 16 bàn, bằng Klose, nhưng trước mắt thiên tài xứ tango còn tối thiểu 2 trận vòng bảng với Argentina, cùng các trận đấu ở vòng knock-out mà Argentina gần như chắc chắn góp mặt.

Vấn đề không chỉ là Argentina mạnh vượt trội ở bảng đấu, mà Messi còn đang ở đỉnh cao phong độ. 3 năm rời xa châu Âu không khiến Messi sa sút. Anh vẫn đang trong cuộc đua vĩ đại với thời gian, nơi những pha tỉa bóng, rê dắt, di chuyển khôn ngoan hay vung chân uy lực của cựu tiền đạo Barcelona vẫn đẳng cấp như thời đỉnh cao.

Messi quá giỏi đã đành. Anh còn hưởng lợi, khi chơi cho tập thể Argentina sẵn sàng "sống chết" vì mình. 4 năm trước, truyền thông thế giới nói rằng có những cầu thủ muốn vô địch World Cup vì Messi, hơn là vì chính bản thân. Đó là hồi kết có hậu, xứng đáng với ngôi sao đã cống hiến cả thanh xuân cho màu cờ sắc áo.

Messi được cả đội Argentina hậu thuẫn ẢNH: REUTERS

Sự hậu thuẫn mà Rodrigo de Paul, Lautaro Martinez, Leandro Paredes, hay Julian Alvarez cộng hưởng với tài năng Messi biến Argentina thành dàn nhạc giao hưởng đồng điệu, hài hòa. Đội tuyển Áo rất có thể là "nạn nhân" tiếp theo ở màn so tài lúc 0 giờ ngày 23.6, nơi cả đội Argentina và chính Messi đã sẵn sàng mở toang cánh cửa ngôi đền kỷ lục cho thiên tài 39 tuổi.

Mbappe cũng sẵn sàng bứt lên

Đối thủ lớn nhất của Messi trong cuộc đua kỷ lục, không phải Klose, mà là Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp chỉ cần 2 kỳ World Cup để ghi... 12 bàn. Với cú đúp vào lưới Senegal ở trận ra quân, Mbappe đã có 14 bàn, chỉ còn kém Messi 2 bàn.

Có lẽ, kỷ lục ghi bàn World Cup khó thoát khỏi tay Mbappe. Chân sút của Real Madrid trẻ hơn Messi 9 tuổi, còn có thể đá tối thiểu 1, 2 kỳ World Cup nữa (trong khi đây nhiều khả năng là World Cup cuối của Messi).

Thậm chí, Mbappe có thể vượt Klose và Messi ngay ở World Cup này.

Mbappe sẵn sàng vượt lên ẢNH: REUTERS

Bởi cũng giống Messi, Mbappe hưởng lợi từ hệ thống tấn công trẻ, khỏe và tràn ngập ngôi sao. Sát cánh cùng chân sút sinh năm 1998 là Michael Olise, Desire Doue, Bradley Barcola, Ousmane Dembele... với tổng giá trị đội hình đắt giá nhất World Cup. Trước giải, báo chí Pháp lo ngại "Les Bleus" rơi vào tình trạng "một núi hai hổ", khi Mbappe và Dembele cạnh tranh tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps vẫn đặt trọng tâm tấn công lên vai Mbappe, trao cho anh vị trí tiền đạo cánh trái sở trường cùng không gian hoạt động tự do. Mbappe chỉ cần một hiệp đấu khởi động, trước khi biến hàng thủ của á quân châu Phi Senegal thành phông nền cho màn tỏa sáng.

Câu chuyện bây giờ không còn là Messi phá kỷ lục của Klose, điều gần như hiển nhiên sẽ đến. Mà đó là cuộc đua ghi bàn song mã giữa Messi và Mbappe, nơi ngọn đồi lịch sử sẽ thay nhau in dấu chân của cả hai, với số bàn thắng sát nút.

Con số 16 bàn ở World Cup sẽ sớm bị san phẳng, bởi World Cup thể thức mới với 48 đội đã gia tăng số trận, đồng thời chất lượng đối thủ ở các vòng ngoài cũng giảm xuống.

Song quan trọng hơn, cả Messi và Mbappe đều xuất chúng. Thế giới đang chứng kiến kỷ nguyên của những tiền đạo hay chưa từng thấy, được đặt trong hệ thống chiến thuật tối tân và có thể duy trì sự nghiệp nhờ dinh dưỡng, chế độ phục hồi và khoa học tập luyện vượt bậc.