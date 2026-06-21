Thủ môn Curacao lập kỷ lục không tưởng, đi vào lịch sử World Cup

Thủ môn Curacao khiến Ecuador 'nín lặng'

Sau trận thua 1-7 trước Đức trong ngày ra quân, Curacao bước vào trận gặp Ecuador ở lượt hai World Cup với mục tiêu giành điểm số lịch sử.

Dù không mạnh bằng Bờ Biển Ngà hay Đức, nhưng Ecuador vẫn ở đẳng cấp vượt trội Curacao. Điều này nhanh chóng thể hiện ở trận đấu vừa khép lại cách đây ít phút. Đại diện Nam Mỹ cầm bóng áp đảo, dứt điểm tới 26 lần (trúng đích 15), biến cầu môn của thủ thành Eloy Room thành "bia tập bắn".

'Người hùng' Eloy Room của Curacao ẢNH: REUTERS

Thế nhưng, Ecuador chỉ có trận hòa 0-0. Thủ môn Eloy Room đã có trận đấu điểm 10, khi hóa giải toàn bộ 15 pha dứt điểm trúng đích của Ecuador. Đây là số pha cứu thua nhiều nhất từng được ghi nhận trong một trận đấu World Cup kéo dài 90 phút kể từ khi FIFA bắt đầu thống kê chỉ số này.

Ở World Cup, chỉ có thủ môn Tim Howard của Mỹ từng cứu thua nhiều hơn Eloy Room. Howard lập kỷ lục 16 pha cứu thua ở trận đấu giữa Mỹ và Bỉ tại World Cup 2014, tuy nhiên, đó là số tình huống cản phá trong 120 phút. Còn Eloy Room chỉ cần 90 phút để cứu thua 15 lần. Trung bình mỗi sáu phút, người gác đền của Curacao lại một lần trổ tài.

Theo Yahoo Sport, trong 15 pha cứu thua của Eloy Room, có những pha cản phá ở mức bình thường, khi đối thủ dứt điểm thẳng vào vị trí anh chọn.

Sự vững vàng của Eloy Room giúp Curacao đứng vững trước áp lực ẢNH: REUTERS

"Chỉ khoảng 1/3 trong số này là những cú sút khó, đòi hỏi thủ môn phải nhanh nhẹn và phản xạ khéo léo. Song, cần ghi nhận Eloy Room không hề nao núng trước áp lực khi đồng đội để mất bóng suốt cả trận", truyền thông nước ngoài phân tích.

'Người hùng' không mặc áo choàng

Eloy Room sinh ngày 6.2.1989 tại Nijmegen (Hà Lan). Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Vitesse Arnhem và từng khoác áo nhiều CLB tại châu Âu như Vitesse, PSV Eindhoven và Cercle Brugge trước khi chuyển sang thi đấu tại MLS trong màu áo Columbus Crew. Hiện tại, anh đang khoác áo Miami tại Mỹ.

Dù sinh ra tại Hà Lan, Room lựa chọn khoác áo Curacao nhờ nguồn gốc gia đình. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2015 và nhanh chóng trở thành thủ môn số một của đội bóng Caribe. Với khoảng 70 lần ra sân, Room hiện là một trong những cầu thủ khoác áo Curacao nhiều nhất lịch sử.

Hành trình đến với World Cup 2026 của quốc đảo vỏn vẹn 150.000 dân này vốn dĩ đã là câu chuyện cổ tích. "Chúng tôi hiểu rằng nếu có cơ hội giành vé dự World Cup, thì đó chính là lần này," Eloy Room chia sẻ.

Curacao đến sân chơi thế giới với tâm thế học hỏi và tận hưởng. Quốc đảo nhỏ bé thuộc lãnh thổ hải ngoại của Hà Lan mong muốn để lại những lần đầu tiên, và toàn đội đã thực sự làm được khi lần đầu ghi bàn và giành điểm. Ở lượt cuối, Curacao đối đầu Bờ Biển Ngà. Đại diện châu Phi có 3 điểm sau 2 lượt trận, lần lượt thắng Ecuador 1-0 và thua Đức 1-2. Cơ hội đi tiếp của Curacao chỉ còn trên lý thuyết, nhưng với "người hùng" Eloy Room, đội bóng Trung Mỹ có thể mơ về điểm số lịch sử tiếp theo.