Chuyên gia Bồ Đào Nha cầu xin Ronaldo hãy chia tay ngay World Cup và giải nghệ

Truyền thông Bồ Đào Nha khuyên Ronaldo đừng cố chấp

Cristiano Ronaldo khép lại trận ra quân đầy tranh cãi trước CHDC Congo ở bảng K World Cup 2026. Suốt 90 phút hiện diện, Ronaldo không thể ghi bàn, kiến tạo, rê dắt thành công, tạo ra cơ hội hay làm tường. Anh bị Sofascore chấm 6,2 điểm, đứng thứ 9/11 trong đội hình Bồ Đào Nha.

Viết trên tờ A Bola, ký giả Nuno Saraiva, nhà tư vấn và đối tác của CLB Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha), đã đến lúc Ronaldo nên dừng lại.

Ronaldo gây thất vọng ẢNH: REUTERS

"Tôi viết những dòng này với lòng biết ơn sâu sắc. Đối với tôi, Cristiano là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử Bồ Đào Nha và là một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Anh mang đến cho chúng ta danh hiệu, kỷ lục, cùng những khoảnh khắc khó quên và tầm ảnh hưởng quốc tế mà không thế hệ nào trước đây đạt được. Cả đất nước đều mang ơn anh. Chính vì lý do đó, tôi đau lòng khi chứng kiến sự kết thúc của một kỷ nguyên này", chuyên gia Bồ Đào Nha phân tích.

Theo Nuno Saraiva, Ronaldo ở tuổi 41 đã khác xa tuổi 31: "Thời gian là kẻ thù không thể đánh bại. Mọi VĐV đều chịu ảnh hưởng bởi thời gian, dù họ vĩ đại đến đâu. Ronaldo không còn vị thế điểm tựa cho Bồ Đào Nha như đã từng suốt 20 năm qua".

Ký giả Bồ Đào Nha viết trên tờ A Bola: "Người đầu tiên phải chịu trách nhiệm cho tình trạng này là chính Cristiano, vì đã không nhận ra rằng, dù khó chấp nhận đến đâu, đã đến lúc anh phải giải nghệ. Người thứ hai là HLV Roberto Martínez, người luôn phục tùng, chưa bao giờ thể hiện được khả năng hay quyền lực để quản lý quá trình chuyển giao này theo cách mà lợi ích tập thể đòi hỏi.

Sự ảnh hưởng về mặt tâm lý và chiến thuật do sự hiện diện của Ronaldo gây ra vẫn còn hiện hữu. Nhiều cầu thủ tìm kiếm Ronaldo quá mức (trong những đường chuyền), nhiều pha bóng cuối cùng được xây dựng xung quanh anh. Do đó, đội bóng mất đi sự tự nhiên. Trận giao hữu với Chile là một ví dụ rõ ràng. Sau khi Ronaldo rời sân ở hiệp hai, Bồ Đào Nha trở nên linh hoạt hơn, khó đoán hơn, và cuối cùng đã tìm ra được kết quả. Đây không phải là việc thiếu tôn trọng một huyền thoại. Đây là việc thừa nhận một thực tế cạnh tranh".

'Ronaldo không còn gì để chứng minh nữa'

Ông viết tiếp: "Ngoài ra còn có trách nhiệm thứ ba: đó là trách nhiệm của những người vây quanh Cristiano Ronaldo và tiếp tục gieo vào đầu anh suy nghĩ sai lầm rằng anh vẫn có thể một mình gánh vác đội tuyển quốc gia, như đã từng trong hai thập kỷ qua. Điều đó đơn giản là không thể.

Ronaldo lặng lẽ rời sân, không cùng đồng đội nán lại chào khán giả ẢNH: REUTERS

Vì tất cả những lý do trên, tôi tha thiết kêu gọi rằng Cristiano Ronaldo không còn gì để chứng minh nữa. Không phải với người dân Bồ Đào Nha, không phải với bóng đá, cũng không phải với chính bản thân anh. Vị thế lịch sử của anh đã được đảm bảo mãi mãi. Đã đến lúc anh rời khỏi sân khấu với cùng sự vĩ đại mà anh đã mang đến.

Vì lòng tôn trọng đối với bản thân, các đồng đội, đội tuyển quốc gia, CLB đã đào tạo anh (Sporting Lisbon), để làm gương cho hàng ngàn trẻ em đang bắt đầu những cú sút bóng đầu tiên trong đời với thần tượng là chính anh, và vì lòng tôn trọng đối với hàng triệu người dân Bồ Đào Nha đã lớn lên với niềm ngưỡng mộ anh.

"Những huyền thoại không bao giờ ngừng là huyền thoại khi họ dừng lại. Ngược lại, họ còn trở nên vĩ đại hơn khi biết tạm biệt đúng thời điểm", ký giả Nuno Saraiva kết luận.