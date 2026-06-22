Nhận định Jordan - Algeria: Nín thở chờ kỳ tích châu Á

Jordan tiềm năng, nhưng còn thiếu kinh nghiệm

Jordan không chỉ là một trong số các tân binh lần đầu bước đến World Cup (giống với Curacao, Uzbekistan, Cabo Verde...), mà còn là nền bóng đá phát triển nhanh bậc nhất thế giới trong 10 năm qua.

Năm 2016, Jordan còn đứng ngoài tốp 100. Còn hiện tại, thầy trò HLV Jamal Sellami đứng hạng 68, có lần đầu dự sân chơi thế giới, chỉ 2 năm sau khi đoạt ngôi á quân Asian Cup 2023 đầy bất ngờ.

Jordan (áo trắng) nhận bài học cay đắng trong lần đầu đến World Cup ẢNH: REUTERS

Những gì làm được ở trận ra quân trước Áo cho thấy, vé đá World Cup của Jordan không đến từ vận may. Học trò ông Sellami đã chơi sòng phẳng với Áo trong hiệp 1 với hàng tá cơ hội, khiến thủ môn Alexander Schlager phải hoạt động hết công suất. Dù bị Áo dẫn bàn, Jordan vẫn đá hay hơn và gỡ hòa 1-1. Đại diện châu Á chỉ vỡ trận trong những phút cuối bởi sự non nớt vốn dĩ dễ hiểu, trong lần đầu bước ra World Cup.

Jordan xứng đáng nhận được sự tôn trọng, với nỗ lực vươn lên từ "hư vô" để giờ đây có màn ra mắt World Cup cảm xúc. Có thể bại trận, nhưng Jordan vẫn có tiềm năng kiếm điểm nếu rút ra bài học từ sai sót. Đó là khả năng phối hợp chống bóng bổng (Jordan liên tục bị Áo khoét vào hai biên) và tận dụng cơ hội, khi những ngòi nổ như Ali Olwan, Al-Taamari phung phí cơ hội. Thực tế, Jordan vẫn là đội bóng được tổ chức tốt, với mức độ quy củ và bài bản thậm chí nhỉnh hơn Qatar, Iraq và Ả Rập Xê Út. Thứ học trò Sellami còn thiếu là chút điềm tĩnh và ổn định để vượt qua cuộc chiến thể lực khắc nghiệt.

Ngáng đường Algeria?

Đội tuyển Algeria hiển nhiên mạnh hơn Jordan. Đại diện Bắc Phi thua 0-3 trước Argentina trong ngày ra quân, nhưng đó vẫn là trận đấu Ibrahim Maza cùng đồng đội chơi tương đối ổn.

Algeria thua vì Lionel Messi quá xuất sắc với ba bàn, trong đó có hai siêu phẩm sút xa. Còn về tổng thể, Algeria không hoàn toàn lép vế, mà vẫn có khoảnh khắc phản đòn.

Nhưng, bóng đá không có tính chất bắc cầu. Ngược lại, khi bị đặt vào áp lực buộc phải thắng, đôi chân Algeria có thể rơi vào tình trạng "đeo chì", như cái cách Thổ Nhĩ Kỳ đã bại trận trước Paraguay, hay Ecuador bị Curacao cầm chân.

Jordan sẽ gây bất ngờ? ẢNH: REUTERS

Jordan có thể ngại Áo do hiếm khi cọ xát với các đối thủ châu Âu. Còn với Algeria thì không. Hai đội thường xuyên góp mặt tại Arab Cup, giải vô địch Trung Đông dành cho các đội Bắc Phi và Tây Á. Ở Arab Cup 2025, Jordan vào tới chung kết, chỉ thua 2-3 trong hiệp phụ trước Ma Rốc (đội đương kim hạng tư World Cup). Jordan thậm chí tiến xa hơn Algeria ở giải này.

Với ông Sellami (chiến lược gia người Ma Rốc đã rất hiểu bóng đá Bắc Phi) ngồi ghế huấn luyện, Jordan đủ khả năng gây khó dễ cho Algeria.

Tuy nhiên cũng giống trận ra quân, khoảng cách từ "làm khó" đến "giành điểm" luôn xa vời vợi với những đội tuyển lần đầu đá World Cup như Jordan.

Điều quan trọng với Olwan cùng đồng đội là phải duy trì cường độ pressing, gây áp lực cũng như chắt chiu những cơ hội ăn bàn xa xỉ để nắm lấy lợi thế, thay vì phung phí như trận gặp Áo.

Nếu có thể chỉnh lại thước ngắm, Jordan sẽ gây bất ngờ trước Algeria, nối gót Qatar, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và Nhật Bản để gia nhập nhóm châu Á "có điểm" tại World Cup 2026.