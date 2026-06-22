Sốc: 'Cá mập xanh' Cabo Verde sáng cửa hơn Uruguay: Vozinha đối đầu Messi ở vòng 32 đội?

Cabo Verde đang viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại World Cup 2026 ảnh: reuters

Cabo Verde chưa muốn dừng lại!

Cabo Verde không còn giữ sạch mành lưới như đã làm trước Tây Ban Nha. Nhưng cách họ dẫn bàn và sau đó san bằng tỷ số để giật lại 1 điểm bằng trận hòa 2-2 trước Uruguay là điều khó ai có thể tin được.

Quốc đảo chỉ hơn 600.000 dân Cabo Verde ở lần đầu ra mắt World Cup vẫn bất bại sau 2 cuộc chạm trán với 2 nhà cựu vô địch thế giới là Tây Ban Nha và Uruguay.

Không nghi ngờ gì nữa Cabo Verde đang là cái tên ấn tượng nhất ở World Cup 2026, kể cả cái cách Kevin Pina mở tỷ số bằng cách vượt mặt hàng loạt ngôi sao đình đám để có quả đá phạt trực tiếp thành bàn đầu tiên ở ngày hội bóng đá diễn ra tại Bắc Mỹ.

Liệu thủ môn kỳ tài Vozinha có cơ hội đối đầu Messi? Ảnh: Reuters

Bầy "Cá mập xanh" Cabo Verde đã làm được điều khó tin: bất bại trước 2 nhà cựu vô địch thế giới ảnh: Reuters

Với 2 điểm sau 2 trận, đội tuyển Cabo Verde đã giữ được quyền tự quyết trong tay mình trước loạt đấu cuối bảng H. Đó là thực tế vì Cabo Verde sáng cửa hơn Uruguay và trực tiếp đẩy ông lớn này vào thế khó khăn hơn mình rất nhiều.

Nhờ 2 điểm có được, Cabo Verde có thể tự tin hướng tới mục tiêu 3 điểm khi gặp Ả Rập Xê Út vừa bị Tây Ban Nha thắng đậm 4-0 vào lúc 7 giờ ngày 27.6, để lấy tấm vé đi tiếp vào vòng 32 đội.

Trong khi đó Uruguay sẽ phải đối mặt với trận đấu đầy bất trắc trước Tây Ban Nha, đội đang tạm xếp nhất bảng.

Thủ môn Vozinha và đồng đội sẽ có cơ hội đối đầu Messi?

ảnh: reuters

Nếu Uruguay và Cabo Verde đều giành chiến thắng sẽ cùng có 5 điểm và Tây Ban Nha khi đó sẽ phải tranh suất đi tiếp trong nhóm các đội xếp hạng 3 có thành tích tốt.

Do vậy, lợi thế lúc này đang nằm trong tay Cabo Verde. Kết quả cuối cùng sẽ được định đoạt bởi chính họ, để làm sao vẫn thổi bùng được ngọn lửa chiến đấu hừng hực mà vẫn giữ bình tĩnh, lạnh lùng ở các thời khắc quyết định.

Tất nhiên Ả Rập Xê Út sẽ không buông xuôi vì giành chiến thắng sẽ vẫn có cơ hội đi tiếp. Do vậy cuộc chạm trán này sẽ là dịp để người ta chờ xem liệu Cabo Verde sau 2 trận đá "cửa dưới" sẽ có biểu hiện như thế nào trong trận đấu với Ả Rập Xê Út

Nếu xếp nhì bảng H, Cabo Verde sẽ gặp đội nhất bảng J - nhiều khả năng là Argentina. Được chạm trán với Lionel Messi tại World Cup sẽ là trải nghiệm tuyệt vời với bất cứ đội bóng nào.