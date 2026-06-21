World Cup 2026, Uruguay - Cabo Verde: Chênh lệch đẳng cấp!

Uruguay sẽ có chiến thắng? ảnh: Reuters

Chiến thắng cho Uruguay

Trận đấu Uruguay - Cabo Verde lúc 5 giờ ngày 22.6 là màn so tài đáng chú ý giữa một đại diện giàu truyền thống của Nam Mỹ và đội bóng đang khát khao khẳng định vị thế. Xét về kinh nghiệm, chất lượng đội hình và bản lĩnh ở các giải đấu lớn, Uruguay được đánh giá cao hơn đáng kể.

Uruguay luôn nổi tiếng với lối chơi giàu sức chiến đấu, kỷ luật và hiệu quả. Đại diện Nam Mỹ không nhất thiết kiểm soát bóng vượt trội, nhưng họ rất biết cách tạo áp lực đúng thời điểm, tranh chấp quyết liệt và tận dụng cơ hội tốt.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, thể lực và khả năng tổ chức giúp đội tuyển Uruguay trở thành đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào. Ở chiều ngược lại, Cabo Verde bước vào trận đấu với tâm thế của đội cửa dưới.

Một pha dứt điểm của Brian Rodriguez ảnh: reuters

Đại diện châu Phi có thể không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật như Uruguay, nhưng họ vẫn có điểm mạnh ở nền tảng thể lực, tốc độ và tinh thần thi đấu quyết tâm. Muốn tạo bất ngờ, Cabo Verde cần phòng ngự tập trung, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và tận dụng tối đa các tình huống phản công.

Về cục diện, trận Uruguay gặp Cabo Verde nhiều khả năng sẽ chứng kiến Uruguay chủ động kiểm soát nhịp độ. Họ có thể không vội vàng đẩy cao tốc độ, mà ưu tiên sự chắc chắn, chờ thời cơ khai thác sai lầm của đối thủ.

Trong khi đó, Cabo Verde nhiều khả năng sẽ lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự số đông và tìm kiếm cơ hội từ những đường bóng dài. Điểm then chốt nằm ở khả năng chịu sức ép của Cabo Verde, đặc biệt là thủ môn Vizinho quá xuất thần sau trận ra quân hòa Tây Ban Nha 0-0..

Uruguay được kỳ vọng sẽ có chiến thắng Ảnh: reurters

Nếu đại diện châu Phi giữ được sự tập trung trong hiệp một, trận đấu có thể trở nên khó đoán hơn. Tuy nhiên, trước một Uruguay giàu kinh nghiệm và bản lĩnh, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá.

Nhìn chung, Uruguay nhỉnh hơn rõ rệt về mọi mặt và có nhiều cơ sở để giành chiến thắng. Cabo Verde có thể gây khó khăn bằng lối chơi quyết liệt, nhưng rất khó tạo nên bất ngờ lớn.