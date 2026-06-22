Lamine Yamal vượt kỷ lục của Messi, giúp Tây Ban Nha giải ‘cơn hạn’ ở World Cup

Theo Marca, ở trận gặp Ả Rập Xê Út, HLV Luis de la Fuente đã yêu cầu các học trò đẩy tốc độ luân chuyển bóng ngay từ đầu trận và kế hoạch đó phát huy tác dụng. Phút 10, Mikel Oyarzabal tung đường chuyền thuận lợi để Lamine Yamal dứt điểm mở tỷ số.

Bàn thắng này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là pha lập công đầu tiên của Tây Ban Nha tại World Cup 2026, đồng thời chấm dứt chuỗi 299 phút không ghi bàn của đội tuyển xứ bò tót ở sân chơi lớn nhất thế giới. Lần gần nhất "La Roja" ăn mừng bàn thắng tại World Cup đã cách đây gần 4 năm, khi Alvaro Morata mở tỷ số trước Nhật Bản ở phút 11 trận đấu diễn ra ngày 1.12.2022.

Lamine Yamal giúp đội tuyển Tây Ban Nha có bàn thắng đầu tiên ở World Cup sau 299 phút ẢNH: REUTERS

Marca gọi đây là "cơn hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử Tây Ban Nha tại các kỳ World Cup". Chính Lamine Yamal là người đã mở lại cánh cửa chiến thắng cho "La Roja".

Ngôi sao của Barcelona cũng gia nhập danh sách những cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Tây Ban Nha ở mỗi kỳ World Cup, nối tiếp Dani Olmo (2022), Diego Costa (2018), Xabi Alonso (2014) và David Villa (2010). Sau 27 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, cầu thủ 18 tuổi đã có 7 bàn thắng.

Vượt cột mốc của Messi, tiến gần huyền thoại Pele

Ngoài cột mốc trên, theo thống kê của Opta, Lamine Yamal chỉ cần 9 phút 58 giây trong trận đầu tiên đá chính tại World Cup để ghi bàn. Pha lập công vào lưới Ả Rập Xê Út giúp tài năng của Barcelona trở thành cầu thủ trẻ thứ 8 từng ghi bàn trong lịch sử giải đấu.

Ở thời điểm lập công, Lamine Yamal mới 18 tuổi 343 ngày. Thành tích này giúp anh vượt qua người xếp thứ 9 là danh thủ Lionel Messi, người từng ghi bàn thắng World Cup đầu tiên cho Argentina ở trận thắng Serbia & Montenegro 6-0 tại World Cup 2006 khi 18 tuổi 357 ngày.

Đáng chú ý, Lamine Yamal cũng trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử World Cup ghi bàn mở tỷ số một trận đấu trước khi bước sang tuổi 19. Người duy nhất làm được điều này trước ngôi sao của Tây Ban Nha là huyền thoại Pele. Tại World Cup 1958, khi mới 17 tuổi, "Vua bóng đá" đã ghi bàn duy nhất giúp Brazil vượt qua Xứ Wales ở tứ kết, trước khi cùng Selecao lên ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên.

Lamine Yamal cho thấy anh vẫn là cầu thủ rất đáng xem dù chưa đạt thể trạng tốt nhất ẢNH: REUTERS

Sự xuất hiện của Yamal làm thay đổi Tây Ban Nha

Ở trận mở màn gặp Cabo Verde, Lamine Yamal chỉ vào sân từ ghế dự bị trong 19 phút cuối vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân kheo. Dù vậy, anh vẫn thực hiện nhiều pha rê bóng nhất trận với 5 lần đi bóng thành công.

Đến cuộc đối đầu với Ả Rập Xê Út, Lamine Yamal được trao suất đá chính và ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Không chỉ ghi bàn, cầu thủ của Barcelona còn mang đến sự đột biến giúp Tây Ban Nha chơi thanh thoát hơn hẳn.

The Athletic nhận định đôi khi giá trị lớn nhất của Lamine Yamal không nằm ở những gì anh làm với trái bóng, mà chính sự hiện diện của anh đã truyền cảm hứng cho toàn đội. Sau khi tài năng trẻ này rời sân ở phút 64, Tây Ban Nha giảm đáng kể cường độ tấn công và gần như không tạo thêm cơ hội nguy hiểm.

Tất nhiên, màn trình diễn của Lamine Yamal chưa hoàn hảo do cầu thủ này vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Anh vẫn có những tình huống xử lý cá nhân quá sớm và bỏ lỡ vài cơ hội thuận lợi. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, ngôi sao của Barcelona đang cho thấy mình hoàn toàn có thể trở thành đầu tàu đưa Tây Ban Nha tiến sâu tại World Cup 2026, giống như cách anh từng truyền cảm hứng giúp "La Roja" chinh phục EURO 2024.