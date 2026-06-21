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Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Brazil chính thức cập nhật chấn thương của Raphinha, HLV Ancelotti tính phương án mới

Văn Trình
Văn Trình

Chiến thắng 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 mang đến niềm vui lớn cho đội tuyển Brazil, nhưng cũng để lại nỗi lo không nhỏ khi tiền đạo Raphinha phải rời sân ngay trong hiệp một vì chấn thương.

CBF chỉ thông báo tình trạng của Raphinha, bỏ ngỏ ngày trở lại

Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) rạng sáng 21.6 (giờ Việt Nam), cầu thủ đang khoác áo Barcelona bị tổn thương cơ gân kheo phía sau đùi phải và đã bắt đầu quá trình điều trị chuyên sâu. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Selecao lo lắng là CBF không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho ngày trở lại của ngôi sao 29 tuổi.

Raphinha cảm thấy đau và phải rời sân ở phút 40 trong trận thắng Haiti trên sân Lincoln Financial Field. Sau những kiểm tra ban đầu tại Philadelphia, đội ngũ y tế Brazil xác nhận anh bị chấn thương cơ và sẽ tiếp tục đánh giá kỹ hơn khi đội tuyển trở về New York.

Trong thông báo, CBF cho biết: "Raphinha sẽ tuân theo một phác đồ điều trị chuyên sâu dưới sự giám sát của đội ngũ y tế đội tuyển quốc gia với mục tiêu hồi phục và trở lại thi đấu trong thời gian sớm nhất".

Đội tuyển Brazil chính thức cập nhật chấn thương của Raphinha, HLV Ancelotti tính phương án mới- Ảnh 1.

Raphinha (số 11) gặp phải chấn thương thứ 4 kể từ đầu năm 2026

ẢNH: REUTERS

Dù vậy, việc không đưa ra thời gian hồi phục cụ thể khiến tương lai của cầu thủ này tại World Cup 2026 trở nên khó đoán. Theo ESPN và nhiều nguồn tin tại Brazil, đây đã là chấn thương gân kheo thứ tư của Raphinha trong khoảng một năm qua. Trước đó, anh từng bỏ lỡ gần 24 trận cho Barcelona và đội tuyển Brazil vì các vấn đề tương tự.

Sau trận đấu với Haiti, HLV Carlo Ancelotti thừa nhận: "Raphinha sẽ được kiểm tra thêm. Chúng tôi chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với gân kheo của cậu ấy".

ESPN nhận xét: "Nỗi lo càng lớn hơn khi World Cup không cho phép các đội thay đổi danh sách cầu thủ do chấn thương. Điều đó đồng nghĩa HLV người Ý chỉ có thể tìm phương án thay thế trong lực lượng hiện tại".

Rayan là người được tung vào sân thay Raphinha trước Haiti và được xem là ứng viên sáng giá nhất. Ngoài ra, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli hay thậm chí Matheus Cunha đều có thể được HLV Ancelotti cân nhắc nhằm khỏa lấp khoảng trống mà ngôi sao Barcelona để lại.

Một lựa chọn khác là chờ sự trở lại của Neymar. Chiến lược gia người Ý tiết lộ đội trưởng giàu kinh nghiệm này có thể sẵn sàng góp mặt ở trận cuối vòng bảng gặp Scotland. Nếu Raphinha không thể bình phục kịp thời, Neymar nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn knock-out.

Đội tuyển Brazil chính thức cập nhật chấn thương của Raphinha, HLV Ancelotti tính phương án mới- Ảnh 2.

HLV Ancelotti sẽ phải tính toán rất nhiều ở vị trí mà Raphinha để lại

ẢNH: REUTERS

Chấn thương của Raphinha là thêm một đòn giáng mạnh vào Brazil. Trước đó, Rodrygo, Eder Militao, Estevao và Wesley đều phải rời World Cup vì những vấn đề khác nhau. Chính vì thế, hành trình chinh phục chức vô địch thế giới thứ sáu của Selecao đang ngày càng trở nên khó khăn.

Sau hai lượt trận, Brazil có 4 điểm và tạm dẫn đầu bảng C. Ở lượt đấu cuối, diễn ra lúc 5 giờ ngày 25.6, thầy trò HLV Ancelotti sẽ chạm trán Scotland - đội đang xếp thứ 3 với 3 điểm.

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