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Thể thao World Cup 2026

HLV Koeman quá cao tay: 'Quái thú' Hà Lan Brobbey bước ra từ bóng ma tống tiền

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Cất người hùng Summerville để đặt niềm tin vào 'quái thú' Hà Lan Brobbey bước ra từ bóng ma tống tiền chính là nét bút chiến thuật liều lĩnh mà lãng mạn mà quá cao tay của HLV Ronald Koeman.
HLV Koeman quá cao tay: 'Quái thú' Hà Lan Brobbey bước ra từ bóng ma tống tiền- Ảnh 1.

Khả năng làm tường và bứt tốc đáng gờm của Brian Brobbey thể hiện rõ trong 2 bàn thắng của anh

ảnh: reuters

Sự liều lĩnh đẳng cấp của HLV Koeman

Trước giờ bóng lăn trên sân NRG (Houston, Mỹ), rất nhiều hoài nghi đổ dồn về phía HLV Ronald Koeman, khi ông cất Summerville - người sút tung lưới Nhật Bản - trên ghế dự bị, Thay thế anh là Brian Brobbey, một tiền đạo sinh năm 2002 vốn chỉ có vỏn vẹn đúng 1 bàn thắng sau 13 lần khoác áo Hà Lan trước đó.

Trong mắt số đông, đó là một quyết định quá mạo hiểm của HLV Koeman. Nhưng thuyền trưởng 63 tuổi có cái lý khi dám thay đổi và đặt niềm tin. 

Đối đầu với một Thụy Điển chơi lùi sâu, lừng lững như những khối bê tông Bắc Âu, Hà Lan không cần một chiếc xe đua F1 thuần tốc độ ở biên. Họ cần một "mũi khoan" hạng nặng, một gã hộ pháp biết tì đè, độc lập tác chiến để làm bệ phóng cho các vệ tinh xung quanh.

Chỉ cần đúng 17 phút đầu trận, "quái thú" thuộc biên chế Ajax đã biến mọi lời chỉ trích thành những tràng pháo tay tán thưởng vang dội. Xem Brobbey càn quét trong hiệp 1, người ta chợt thấy lại hình ảnh thời đỉnh cao của Romelu Lukaku.

HLV Koeman quá cao tay: 'Quái thú' Hà Lan Brobbey bước ra từ bóng ma tống tiền- Ảnh 2.

HLV Ronald Koeman đã cho thấy mình cao tay thế nào

ảnh: reuters

Thể hình lý tưởng cùng bờ vai vững chãi giúp anh trở thành một cơn ác mộng thực sự, liên tục tra tấn thể lực cặp trung vệ vốn có tiếng mạnh mẽ là Isak Hien và Victor Lindelof phía Thụy Điển.

Cách Brobbey mở ra cơ hội và kết thúc bàn mở tỷ số là bài học mẫu mực như sách giáo khoa, khi Hà Lan bất ngờ phất bóng dài để anh tì đè nhả bóng ra biên, trước khi tăng tốc như một chiếc xe tăng lao thẳng vào vùng cấm, đệm bóng cận thành tung lưới.

Một bàn thắng hoàn hảo minh họa cho triết lý "làm điểm tựa, kết nối và kết thúc" mà Koeman thèm khát. Phút 17, anh đón quả tạt tầm trung của Denzel Dumfries bên cánh phải, chọn vị trí và tì đè trước khi rướn người chạm bóng để một lần nữa khuất phục thủ thành Nordfeldt, nâng tỷ số lên 2-0.

Trước trận đấu này, Brobbey mất 13 trận để có 1 bàn. Nhưng tại sân khấu World Cup, trước đối thủ phù hợp và cách tính toán chiến thuật đẳng cấp của HLV Koeman, anh cần chưa đầy 20 phút để nhân đôi thành tích đó.

HLV Koeman quá cao tay: 'Quái thú' Hà Lan Brobbey bước ra từ bóng ma tống tiền- Ảnh 3.

Pha rướn bóng nâng tỷ số lên 2-0 của Brian Brobbey

ảnh: reuters

Brobbey tỏa sáng giúp Hà Lan có 3 điểm đầu tiên ở World Cup không chỉ có ý nghĩa về mặt bảng tỷ số, mà còn là câu chuyện kỳ diệu về ý chí thép giúp anh bước qua một chương dài đen tối ngoài đời thực mà không phải ai cũng biết.

Từ cuối năm 2022, Brobbey trở thành mục tiêu của một vụ tống tiền, khủng bố tinh thần kéo dài bởi các băng nhóm tội phạm nguy hiểm tại quê nhà. Nhà người thân Brobbey bị tấn công bằng pháo nổ, xe cá nhân bị cài chất nổ và đỉnh điểm là một người bạn thân của anh bị bắn trọng thương sau cuộc gặp thương thảo với kẻ thủ ác.

Bị đe dọa đòi khoản tiền 150.000 euro (hơn 4,5 tỉ đồng), Brobbey chọn cách im lặng chịu đựng, gặm nhấm nỗi sợ hãi một mình để bảo vệ người thân và tiếp tục ra sân với một cái đầu trĩu nặng áp lực, đến mức khiến anh đánh mất bản năng săn bàn tại Ajax và suýt chút nữa theo dõi World Cup 2026 qua truyền hình.

HLV Koeman quá cao tay: 'Quái thú' Hà Lan Brobbey bước ra từ bóng ma tống tiền- Ảnh 4.

Hà Lan đã tìm ra trung phong cắm hoàn hảo cho hàng công

ảnh: reuters

Nhưng tại Houston (Mỹ), những sợ hãi đã ở lại phía sau. Từ bóng tối của những vụ nổ súng và bom nổ, Brian Brobbey đã bước ra ánh sáng và vụt sáng trở thành người hùng mới giúp "cơn lốc màu da cam" làm dậy sóng các khán đài.

Cú đúp của Brian Brobbey mở ra chiến thắng giòn giã 5-1 trước Thụy Điển, không chỉ giúp Hà Lan xếp nhất bảng F và mở toang cánh cửa đi tiếp, mà quan trọng hơn, đã hồi sinh một "quái thú" đích thực cho vị trí trung phong cắm đang rất thiếu của hàng công đội bóng áo cam.

Giờ đây, người hâm mộ xứ hoa tuy líp hoàn toàn có thể mơ về chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên, vì HLV Koeman đã tìm ra, dũng cảm trao niềm tin và được đền đáp bằng có mảnh ghép hoàn hảo đến từ "Quái thú" Hà Lan Brobbey bước ra từ bóng ma tống tiền.

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