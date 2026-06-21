Nhận định Tunisia vs Nhật Bản: 'Samurai xanh' dễ có 3 điểm đầu tay

Tunisia vs Nhật Bản: Những thống kê đáng chú ý

Nhật Bản được đánh giá mạnh vượt trội, với tỷ lệ thắng lên tới 61,3% trong số 25.000 lần mô phỏng trận đấu từ siêu máy tính Opta.

Thất bại 1-5 trước Thụy Điển ở lượt trận mở màn chính là trận thua đậm nhất trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup của Tunisia.

Mặc dù để thủng lưới trong cả 7 trận vòng bảng World Cup gần nhất kể từ năm 2018, Nhật Bản mới chỉ thua đúng 2 trận (thắng 3, hòa 2).

Cựu HLV Nam Định xuất trận

Cuộc đối đầu giữa Tunisia và Nhật Bản trên sân vận động Estadio Monterrey sẽ đi vào lịch sử khi trở thành trận đấu thứ 1.000 của FIFA World Cup, diễn ra sau đúng 96 năm kể từ những trận đấu đầu tiên được tổ chức tại Montevideo năm 1930.

Có thể nói, Tunisia đã có khởi đầu cực kỳ lận đận tại kỳ World Cup này. Thất bại ê chề 1-5 trước Thụy Điển ở trận ra quân khiến giới thượng tầng bóng đá nước này không thể ngồi yên. Ngay sau đó, HLV trưởng Sabri Lamouchi đã bị sa thải và được thay thế bởi ông Herve Renard (từng dẫn dắt CLB Nam Định). Khi trước mắt là trận chiến sống còn với Nhật Bản và sau đó là lượt trận cuối vòng bảng gặp Hà Lan, Liên đoàn Bóng đá Tunisia rõ ràng cảm thấy không còn thời gian để lãng phí.

HLV Herve Renard từng dẫn dắt Ả Rập Xê Út gây sốc khi đánh bại Argentina ở trận mở màn World Cup 2022 ẢNH: REUTERS

Trước khi dẫn dắt Tunisia, HLV Herve Renard từng kinh qua 8 đội tuyển quốc gia. Trong đó, ông có nhiều giai đoạn thành công với Zambia, Ả Rập Xê Út đội tuyển nữ Pháp. Đáng lẽ HLV Renard đã có mặt tại kỳ World Cup 2026 cùng đội tuyển Ả Rập Xê Út, sau khi đưa đại diện Tây Á vượt qua vòng loại thành công. Tuy nhiên, ông đã bất ngờ bị thay thế bởi HLV Georgos Donis vào tháng 4. Chắc chắn, vị HLV người Pháp sẽ phải đối mặt với một thử thách vô cùng lớn trong việc vực dậy tập thể Tunisia đang rệu rã. Thất bại 1-5 trước Thụy Điển là trận thua đậm nhất từ trước đến nay của Tunisia tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tunisia cũng trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử (thống kê từ năm 1966) để thủng lưới tới 3 bàn từ ngoài vòng cấm trong một trận đấu World Cup, sau trường hợp của Chile ở trận gặp Đức năm 1982.

Nhật Bản là "cửa trên"

Đây chắc chắn là những thông tin tích cực đối Nhật Bản. Đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu sẽ tự tin khai thác những khủng hoảng bên phía đối thủ. Trước đó, "samurai xanh" đã có màn trình diễn đầy quả cảm để giật lại 1 điểm quý giá trước Hà Lan ở trận ra quân. Đại diện châu Á đang chứng minh họ là một tập thể cực kỳ lỳ lợm và khó bị đánh bại. Bất chấp việc để thủng lưới ở cả 7 trận gần nhất ở vòng bảng World Cup kể từ năm 2018, Nhật Bản mới chỉ để thua 2 trận (thắng 3, hòa 2). Ngoài ra, họ cũng chỉ thua duy nhất 1 trong 4 trận gần nhất tại sân chơi này khi bị thủng lưới trước (thắng 2, hòa 1).

Đội tuyển Nhật Bản đứng trước cơ hội giành 3 điểm ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Khả năng thay người tài tình của HLV Moriyasu chính là chìa khóa cho thành tích ấn tượng này. 5 trong số 7 bàn thắng gần nhất của Nhật Bản tại các kỳ World Cup (tính từ năm 2022) được ghi (3 bàn) hoặc kiến tạo (2 lần) bởi các cầu thủ vào sân thay người. Điển hình là bàn gỡ hòa ở phút 89 trong trận gặp Hà Lan vừa qua, bóng được kiến tạo từ nỗ lực dứt điểm của cầu thủ dự bị Koki Ogawa, trước khi đập trúng đầu Daichi Kamada bay thẳng vào lưới.

Ở tuyến dưới, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào khả năng điều tiết và phân phối bóng của Shogo Taniguchi trong sơ đồ 3 trung vệ. Trong số các cầu thủ Nhật Bản thực hiện trên 50 đường chuyền ở một trận đấu World Cup, Taniguchi là người đạt tỷ lệ chính xác cao nhất (98% - 49/50 đường chuyền thành công ở trận gặp Hà Lan). Cũng trong trận đấu đó, chỉ có bộ đôi bên phía Hà Lan là Virgil van Dijk (14) và Jan Paul van Hecke (11) là sở hữu số đường chuyền xuyên tuyến nhiều hơn con số 8 của Taniguchi. Trung vệ 34 tuổi đang khoác áo CLB Sint-Truiden là một trường hợp "nở muộn" điển hình của bóng đá xứ sở hoa anh đào, khi phần lớn số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của anh đều đến sau khi bước sang tuổi 30.

Đội tuyển Nhật Bản không có sự phục vụ của Takefusa Kubo, do cầu thủ này gặp chấn thương đầu gối.

Lịch sử đối đầu

Đây mới là lần thứ hai Tunisia và Nhật Bản chạm trán nhau tại một kỳ World Cup. Lần đầu tiên diễn ra tại vòng bảng World Cup 2002, nơi Nhật Bản giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà.

Xét trên mọi đấu trường, Tunisia mới chỉ thắng đúng 1 trong 6 lần đối đầu với Nhật Bản. Đó là thắng lợi 3-0 ngay trên đất Nhật tại giải giao hữu Kirin Cup vào tháng 6.2022. 5 trận còn lại đều kết thúc với thắng lợi nghiêng về phía đại diện châu Á.

Dự đoán kết quả

Quyết định bổ nhiệm chiến lược gia đầy cá tính Herve Renard vào chiếc ghế nóng mang đến một biến số vô cùng thú vị cho Tunisia. Tuy nhiên, siêu máy tính của Opta vẫn đặt trọn niềm tin vào sức mạnh của đại diện châu Á.

Nhật Bản được dự đoán có tới 61,3% cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu thứ 1.000 của lịch sử World Cup. Tỷ lệ trận đấu kết thúc với kết quả hòa là 22,9%, trong khi cơ hội để Tunisia tạo nên một cơn địa chấn chỉ dừng lại ở con số 15,8%.

Dự đoán tỷ số: Tunisia 1-3 Nhật Bản