Nhận định Ecuador vs Curacao: Đội Nam Mỹ thị uy sức mạnh trước tân binh

Ecuador vs Curacao: Những điểm nhấn chính

Sau thất bại nặng nề ở trận ra quân, siêu máy tính Opta chỉ đưa ra tỷ lệ thắng cho Curacao là 4,7% khi chạm trán Ecuador.

Ecuador đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng tại World Cup (1 hòa, 2 thua) kể từ sau chiến thắng 2-0 trước Qatar vào năm 2022.

Đây mới là trận đấu thứ hai của Curacao tại World Cup. Trong lịch sử, mới chỉ có 3 quốc gia thuộc khu vực CONCACAF từng giành chiến thắng ở 1 trong 2 trận đầu tiên của họ tại giải đấu (Mỹ năm 1930, Cuba năm 1938, Costa Rica năm 1990).

Đại diện Nam Mỹ cần phải thắng

Ecuador bước vào chiến dịch World Cup 2026 với hành trang là chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp cùng 13 trận giữ sạch lưới. Họ tưởng chừng đã có thể chạm mốc 20 khi đối đầu với "những chú voi" Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, Amad Diallo đã phá hỏng kịch bản đó. Ngôi sao đang khoác áo Manchester United đã ghi bàn ở những phút cuối trận, khiến Ecuador phải nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV Sebastian Beccacece sau 2 năm dẫn dắt.

Ecuador (trái) được kỳ vọng sẽ đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại tiếc nuối ngày ra quân ẢNH: REUTERS

Trong bối cảnh Đức và Bờ Biển Ngà (hai đội đều thắng trận ra quân) sẽ chạm trán nhau ở cặp đấu còn lại của bảng E, Ecuador bắt buộc phải giành chiến thắng trước tân binh Curacao để thu hẹp khoảng cách điểm số. Bởi ở lượt trận cuối, Ecuador phải chạm trán với đối thủ cực mạnh mang tên Đức. Trước trận, thầy trò HLV Beccacece được kỳ vọng sẽ giành trọn vẹn 3 điểm ở lượt trận thứ hai bảng E. Dù vậy, Curacao đã chứng minh họ sở hữu tiềm năng tạo nên bất ngờ qua màn trình diễn trước đội tuyển Đức ở trận mở màn.

Thông tin lực lượng

Tiền đạo kỳ cựu Enner Valencia đã đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút ở trận thua Bờ Biển Ngà dù trước đó có những hoài nghi về thể lực. Sự phụ thuộc của Ecuador vào chân sút 36 tuổi này là rất lớn. Dù thiếu những trung phong thực thụ, nhưng Ecuador lại sở hữu dàn cầu thủ chất lượng ở các tuyến.

Livano Comenencia (8) là cầu thủ đã ghi bàn thắng lịch sử cho Curacao vào lưới Đức ẢNH: REUTERS

Curacao dường như không gặp tổn thất nào về lực lượng sau trận thua Đức 1-7. Livano Comenencia - người ghi bàn thắng lịch sử đầu tiên cho Curacao tại đấu trường World Cup dự kiến sẽ tiếp tục đá chính ở hàng tiền vệ. Trong khi Comenencia mới có bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển quốc gia, cặp anh em Juninho Bacuna và Leandro Bacuna (lần lượt có 14 và 16 bàn) sẽ là những người gánh vác trọng trách chính trên hàng công. Cựu tiền đạo Manchester United - Tahith Chong và Brandley Kuwas cũng là những cái tên đáng chú ý.

Thành tích đối đầu

Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau. Ecuador đang có phong độ rất ổn định trước các đối thủ thuộc khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe). Ecuador bất bại trong 13 trận đấu (7 thắng, 6 hòa) gần nhất trước các đối thủ khu vực này trên mọi đấu trường kể từ tháng 6.2019. Ecuador cũng giành chiến thắng trong 2 trận gần nhất tại World Cup trước các quốc gia CONCACAF: đánh bại Costa Rica 3-0 năm 2006 và vượt qua Honduras 2-1 năm 2014.

Trong khi đó, Curacao chỉ để thua 1 trong 3 lần đối đầu gần nhất với các đội tuyển thuộc khu vực CONMEBOL (Nam Mỹ). Thất bại duy nhất đó là trận thua đậm 0-7 trước Argentina (giao hữu năm 2023) khi Messi có hat-trick.

Dự đoán kết quả

Siêu máy tính Opta đánh giá Ecuador là đội cửa trên hoàn toàn. Qua 25.000 lần mô phỏng trước trận, Ecuador có tỷ lệ chiến thắng 86,1%. Tỷ lệ hòa là 9,2%, trong khi cơ hội giành 3 điểm của Curacao chỉ là 4,7%.

Curacao hiểu rằng rất ít người kỳ vọng họ sẽ làm nên chuyện ở trận đấu này. Tuy nhiên, việc CHDC Congo và Cabo Verde lần lượt giành điểm từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã chứng minh rằng các đội bóng ít kinh nghiệm hơn tại World Cup vẫn có thể tạo nên bất ngờ.

Dự đoán tỷ số: Ecuador 2-0 Curacao.

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...