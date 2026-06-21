Tây Ban Nha - Ả Rập Xê Út (23 giờ ngày 21.6, trực tiếp trên VTV6): 'Bò tót' tìm lại chính mình

3 điểm cho Tây Ban Nha ?

Tây Ban Nha sẽ hướng tới chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2026 trong trận đấu thứ 2 tại bảng H gặp Ả Rập Xê Út vào tối nay 21.6. Đây là trận đấu mà ĐKVĐ châu Âu phải thể hiện được sức mạnh của mình sau trận ra quân đáng thất vọng khi để Cabo Verde cầm hòa 0-0. Trong trận đấu với đội bóng quốc đảo chỉ có hơn 600.000 dân và lần đầu tiên dự World Cup, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026 không thể bao biện gì cho màn trình diễn mờ nhạt của mình. Áp lực tất nhiên sẽ rất nặng nề với đội hình có giá lên đến 1,45 tỉ USD, nhưng ở trận đấu tại Atlanta (Mỹ), HLV Luis de la Fuente có sự trở lại của ngôi sao Lamine Yamal, cầu thủ đã vào sân thay người ở trận gặp Cabo Verde. Chắc chắn "Bò tót" sẽ cần ngôi sao 18 tuổi của họ đạt phong độ cao nhất để giữ lại cơ hội giành chức vô địch World Cup lần thứ 2 trong lịch sử.

Yamal (trái) sẽ có cơ hội đối đầu với Salem Al-Dawsari của Ả Rập Xê Út ẢNH: AFP

Tây Ban Nha đã bị loại ở vòng 16 đội tại 2 kỳ World Cup gần đây nhất, và bị loại ngay sau vòng bảng vào năm 2014. Bằng mọi giá, "Bò tót" phải thay đổi phong độ không ấn tượng của họ kể từ sau chức vô địch World Cup 2010. Đối thủ của Tây Ban Nha, đội Ả Rập Xê Út đã hòa Uruguay 1-1 trong trận ra quân. Đây là lần thứ 2 ông lớn châu Âu này chạm trán với "Chim ưng xanh" (biệt danh của đội tuyển Ả Rập Xê Út) tại World Cup. Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 1-0 khi hai đội gặp nhau tại giải đấu năm 2006.

Chờ Yamal tỏa sáng

Dù muốn hay không, chỗ dựa tinh thần và chuyên môn lớn nhất của Tây Ban Nha vẫn là Lamine Yamal, được kỳ vọng sẽ tạo nguồn cảm hứng cho cả đội giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026. Mũi công bên biên trái Nico Williams cũng sẽ có mặt trong đội hình xuất phát, sau khi ra sân muộn trong trận đấu với Cabo Verde; trong khi Ferran Torres và Gavi nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị. Tin vui là Tây Ban Nha không gặp thêm ca chấn thương nào, mặc dù Victor Munoz, người sắp chuyển đến Liverpool, có thể sẽ lại ngồi ngoài do chấn thương gân kheo.

Ở bên kia chiến tuyến, Ả Rập Xê Út cũng chưa ghi nhận trường hợp chấn thương nào trước trận đấu. Abdulelah Al Amri đã ghi bàn ở trận đấu trước sẽ tiếp tục đá ở vị trí hậu vệ, trong khi đội trưởng Salem Al-Dawsari, người đã ghi 27 bàn thắng trong 111 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, sẽ có một vị trí ở cánh. Một kịch bản dễ hình dung là Ả Rập Xê Út muốn tạo ra một trận đấu khó khăn cho Tây Ban Nha, nhiều khả năng sự trở lại của Lamine Yamal sẽ giúp "Bò tót" trở lại lối đá quen thuộc để giành trọn 3 điểm.