FIFA phải bồi thường cho cầu thủ Canada sau chấn thương kinh hoàng: Hơn 19 tỉ đồng

Chương trình bảo vệ CLB của FIFA được kích hoạt

Ngay đầu hiệp 2 trận Canada thắng Qatar 6-0 tại Vancouver, Ismael Kone bị gãy chân sau pha vào bóng nguy hiểm của Assim Madibo. Trọng tài ban đầu chỉ rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR đã truất quyền thi đấu cầu thủ Qatar.

Ismael Kone đau đớn nằm sân và phải rời sân bằng cáng trong tiếng hô vang tên anh từ hơn 52.000 khán giả tại sân BC Place. HLV Jesse Marsch tiết lộ những người đứng gần tình huống va chạm "thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương gãy", khiến toàn đội Canada rơi vào trạng thái bàng hoàng.

Chấn thương nghiêm trọng này khiến FIFA phải kích hoạt Chương trình bảo vệ CLB (FIFA Club Protection Programme). Theo quy định, các đội bóng chủ quản sẽ được bồi thường nếu cầu thủ chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc gia và phải nghỉ thi đấu quá 28 ngày.

Ismael Kone rời sân sau chấn thương kinh hoàng ở trận gặp đội tuyển Qatar ẢNH: REUTERS

Ismael Kone đang khoác áo Sassuolo tại Serie A và nhận mức lương khoảng 26.500 euro mỗi tuần. Theo Canada Pess, với việc Ismael Kone được dự báo phải nghỉ thi đấu khoảng 5 tháng, tương đương hơn 150 ngày, đội bóng nước Ý sẽ nhận khoản bồi thường 650.000 euro (hơn 19 tỉ đồng) từ FIFA.

Đây được xem là một trong những trường hợp bồi thường đáng kể đầu tiên tại World Cup 2026.

Ismael Kone phẫu thuật thành công, gửi thông điệp đầy xúc động

Tin vui với đội tuyển Canada là trong ngày 19.6, Ismael Kone đã hoành thành ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút tại Bệnh viện Đa khoa Vancouver dưới sự thực hiện của ba bác sĩ hàng đầu. HLV Jesse Marsch cho biết mọi thứ diễn ra thuận lợi và tiền vệ 23 tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất.

Liên đoàn Bóng đá Canada xác nhận Ismael Kone đã phẫu thuật thành công để điều trị vết gãy ở chân trái và dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn, dù chưa xác định chính xác thời điểm trở lại sân cỏ.

Từ giường bệnh, tiền vệ đã có 42 lần khoác áo đội tuyển Canada gửi thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội: "Tình anh em là tất cả đối với tôi. Những gì các bạn đã làm ngày hôm qua sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi sẽ sớm trở lại và chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm hơn nữa".

Ismael Kone đã phẫu thuật thành công và dự kiến sẽ mất khoảng 5 tháng để hồi phục ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu với Qatar, toàn đội Canada đã đến bệnh viện thăm đồng đội. Nathan Saliba, người vào thay Ismael Kone, ghi bàn và ăn mừng bằng cách tạo hình số 8 - số áo của Ismael Kone rồi giơ cao chiếc áo đấu của người đồng đội như một lời động viên đặc biệt.

Trong khi đó, Sassuolo cũng xác nhận ca phẫu thuật thành công và cho biết Ismael Kone sẽ bắt đầu quá trình phục hồi chức năng trong những ngày tới. Dù mất đi một trụ cột quan trọng, đội tuyển Canada khẳng định sẽ biến sự cố của Ismael Kone thành động lực để tiếp tục hành trình tại World Cup 2026.

HLV Jesse Marsch nhấn mạnh: "Chúng tôi là một gia đình. Chứng kiến một người anh em phải rời sân theo cách đó thật đau lòng, nhưng điều đó cũng mang đến cho cả đội thêm động lực để chiến đấu".