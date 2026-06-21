Báo Thụy Điển chỉ trích nặng nề đội nhà vì thua đậm Hà Lan: ‘Thật thê thảm’

Sau chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Tunisia ở lượt đầu, đội tuyển Thụy Điển bước vào cuộc chạm trán Hà Lan với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Graham Potter lại sụp đổ hoàn toàn trước sức mạnh vượt trội của đối thủ và nhận một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử tại World Cup.

Thụy Điển thua theo cách khó chấp nhận được

Tờ Dagens Nyheter giật tít đầy cay đắng: “Một vụ hạ cánh thảm khốc mà ngay cả NASA cũng không thể cứu nổi”. Tờ báo này mượn câu nói nổi tiếng của phi hành gia Apollo 13 “Houston, chúng ta gặp vấn đề”, để mô tả những gì diễn ra với đội tuyển Thụy Điển tại sân Houston.

Thầy trò HLV HLV Graham Potter bị chỉ trích vì thua đậm đối thủ Hà Lan ở lượt đấu thứ 2 World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Theo cây bút Johan Esk, Thụy Điển gặp rất nhiều vấn đề, từ hệ thống phòng ngự rời rạc đến sự lép vế hoàn toàn trước lối chơi tốc độ của Hà Lan. Ông cho rằng các cầu thủ Thụy Điển chỉ biết đứng nhìn đối phương chơi bóng và chẳng biết phải làm gì mỗi khi Hà Lan triển khai tấn công.

Dagens Nyheter nhận xét: “Brian Brobbey ghi hai bàn chỉ sau 16 phút, trước khi Cody Gakpo lập cú đúp ngay đầu hiệp hai, biến trận đấu thành màn tra tấn đối với người Thụy Điển. Hàng thủ của chúng ta sụp đổ tập thể ở mức thảm hại”.

Tờ Sydsvenskan cũng cho rằng Hà Lan đã phơi bày toàn bộ điểm yếu của Thụy Điển bằng những đường chuyền kỹ thuật, tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và sự hiệu quả đáng sợ.

Trong khi đó, Aftonbladet gọi đây là thất bại đậm nhất của Thụy Điển tại World Cup kể từ năm 1950. Đội trưởng Victor Nilsson Lindelof thừa nhận đội nhà đã để thủng lưới quá dễ dàng, còn tiền đạo Alexander Isak cho rằng tỷ số 1-5 không phản ánh hoàn toàn cục diện trận đấu nhưng Hà Lan đã tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn.

Cây bút nổi tiếng Erik Niva của Aftonbladet thậm chí dùng từ cụm từ “thật thê thảm” để nói về màn trình diễn của đội tuyển Thụy Điển. Ông ví đội bóng của HLV Graham Potter như một “ngôi nhà bằng những lá bài”, có thể trông đẹp đẽ khi mọi thứ thuận lợi nhưng sụp đổ ngay khi gặp thử thách thực sự.

“Nếu cảm giác thua kém đối thủ đã đủ kinh khủng, thì việc tự biến mình thành trò cười trước cả thế giới còn đau đớn hơn. Chúng tôi từng thua đậm, nhưng chưa bao giờ theo cách như thế này trên sân khấu World Cup”, Erik Niva viết.

Đội tuyển Thụy Điển về lý thuyết vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng phải gặp thử thách lớn ở lượt đấu cuối ẢNH: REUTERS

Thất bại 1-5 trước Hà Lan cũng là trận thua đậm nhất của Thụy Điển ở World Cup trong 76 năm qua. Dù vậy, đội bóng của HLV Graham Potter vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng 32 đội. Theo mô hình thống kê của báo VG, cơ hội đi tiếp của Thụy Điển vẫn lên tới gần 90%.

Tuy nhiên, sau cú sốc tại Houston, giới truyền thông Thụy Điển cho rằng đội bóng áo vàng cần nhanh chóng vá lại những lỗ hổng nơi hàng thủ trước cuộc đối đầu với đội tuyển được đánh giá rất khó chịu là Nhật Bản.