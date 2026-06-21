Đội tuyển Hà Lan lập cột mốc đặc biệt, phá kỷ lục tồn tại nửa thế kỷ của Brazil ở World Cup

Hà Lan phá kỷ lục của Brazil, chạm mốc 100 bàn thắng ở World Cup

Trên sân Houston rạng sáng 21.6 (giờ Việt Nam), tiền đạo Brian Brobbey trở thành tâm điểm khi ghi cú đúp chỉ trong 17 phút đầu trận, góp công lớn vào chiến thắng 5-1 của đội tuyển Hà Lan trước Thụy Điển. Hai pha lập công này cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi là bàn thắng thứ 99 và 100 của đội tuyển Hà Lan trong lịch sử các kỳ World Cup.

Cột mốc đầu tiên của “Cơn lốc màu da cam” được ghi từ năm 1934, khi Kick Smit lập công vào lưới Thụy Sĩ. Sau 92 năm, đội tuyển Hà Lan đã cán mốc 100 bàn thắng, với Brobbey là người đi vào lịch sử.

Đội tuyển Hà Lan thi đấu thăng hoa, thắng đậm đối thủ khó chịu Thụy Điển ở lượt đấu thứ 2 ẢNH: REUTERS

Không dừng lại ở đó, chiến thắng trước Thụy Điển còn giúp đội bóng của HLV Ronald Koeman kéo dài chuỗi trận bất bại tại World Cup lên con số 14. Thành tích này vượt qua kỷ lục 13 trận bất bại liên tiếp mà Brazil của cựu danh thủ Pele từng thiết lập trong giai đoạn từ năm 1958 đến 1966.

Lần gần nhất đội tuyển Hà Lan nhận thất bại tại World Cup là trận chung kết năm 2010 trước Tây Ban Nha sau 120 phút thi đấu. Kể từ đó, đội tuyển Hà Lan trải qua các kỳ World Cup 2014, 2022 và 2026 mà chưa thua trong thời gian thi đấu chính thức hay hiệp phụ. Các thất bại trên chấm luân lưu trước Argentina vào các năm 2014 và 2022 không được tính vào chuỗi trận này.

Ngoài ra, đội tuyển Hà Lan cũng nối dài chuỗi 18 trận bất bại liên tiếp ở vòng bảng World Cup. Đội cuối cùng đánh bại họ ở vòng bảng là Bỉ tại World Cup 1994.

HLV Koeman cuối cùng cũng thở phào

Sau trận hòa gây thất vọng 2-2 trước Nhật Bản ở ngày ra quân, HLV Koeman chịu nhiều áp lực. Ông quyết định tạo bất ngờ khi trao cơ hội đá chính cho Brian Brobbey thay vì Crysencio Summerville gặp vấn đề thể lực.

Sau 90 phút, canh bạc này của HLV Koeman đã phát huy hiệu quả. Tiền đạo của Sunderland ghi hai bàn chỉ trong hơn 15 phút đầu, giúp Hà Lan sớm kiểm soát trận đấu. Sau đó, Cody Gakpo lập cú đúp và Summerville ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1.

Những sự điều chỉnh của HLV Koeman đều phát huy hiệu quả, giúp đội tuyển Hà Lan đặt 1 chân vào vòng 32 đội ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu, HLV Koeman tỏ ra hài lòng với màn thể hiện của các học trò: “Bàn thắng đầu tiên có đầy đủ mọi thứ mà bạn muốn thấy. Đó là một khởi đầu tuyệt vời và mang lại sự tự tin cho toàn đội”.

Ông nói thêm: “Đây là kết quả mà chúng tôi rất cần. Khi bắt đầu một giải đấu, bạn luôn muốn có một khởi đầu tốt để giảm bớt áp lực. Nhìn chung, đây là một trận đấu tốt, gần như hoàn hảo, nhưng vẫn còn những thời điểm chúng tôi có thể chơi tốt hơn”.

Với 4 điểm sau hai lượt trận, đội tuyển Hà Lan gần như đã đặt một chân vào vòng 32 đội của World Cup 2026. Ở lượt đấu cuối, diễn ra lúc 6 giờ ngày 26.6, đội tuyển Hà Lan sẽ chạm trán đại diện của châu Phi là Tunisia.