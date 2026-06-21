Hà Lan lột xác nhờ 'quái thú' Brobbey, thắng rất đậm Thụy Điển: Canh bạc không tưởng của HLV Koeman

Brian Brobbey tỏa sáng bằng cú đúp giúp Hà Lan thắng đậm Thụy Điển ảnh: reuters

Brian Brobbey: Sức càn lướt mang dáng dấp Romelu Lukaku

Sau trận hòa 2-2 trước Nhật Bản, đội tuyển Hà Lan phải hứng chịu không ít hoài nghi từ giới chuyên môn. Nhưng có lẽ ngay cả những người chỉ trích cũng không tưởng tượng đến cảnh HLV Ronald Koeman cất cầu thủ chạy cánh Crysencio Summerville.

Cụy thuyền trưởng CLB Barca đã có quyết định đầy táo bạo mà quyết đoán, cất người hùng đã ghi bàn trận trước trên băng ghế dự bị, để Brian Brobbey đá trung phong cắm, đẩy Malen ra biên phải, trong khi Cody Gakpo vẫn bám biên phải.

Thực tế chứng minh, đây là một quyết định thiên tài của cựu trung vệ huyền thoại của CLB Barca, giúp Hà Lan lột xác nhờ 'quái thú' Brobbey. Ông Ronald Koeman khiến tất cả phải việt vị khi cất người hùng Summerville, thay bằng Brian Brobbey - tiền đạo mục tiêu hay không thua Lukaku.

Sự xuất hiện của Brian Brobbey đã thay đổi hoàn toàn diện mạo hàng công xứ sở hoa tulip. Không còn lối chơi ban bật nhỏ dễ bị bẻ gãy vì không có điểm tựa, Hà Lan chủ động đá trực diện, tận dụng tối đa thể hình và khả năng độc lập tác chiến của tiền đạo thuộc biên chế Ajax.

Brian Brobbey thể hiện rõ khả năng làm tường và bứt tốc đáng gờm trong 2 bàn thắng ảnh: reuters

Bước sang hiệp hai, HLV Ronald Koeman tiếp tục cho thấy sự "già rơ" về mặt chiến thuật. Thay vì bảo toàn tỷ số, chiến lược gia người Hà Lan chủ động thực hiện những điều chỉnh nhân sự vô cùng hợp lý để duy trì áp lực, trước khi tung đòn kết liễu nâng tỷ số lên 3-0.

Lối chơi của chân sút sinh năm 2002 trong hiệp 1 khiến người hâm mộ không khỏi liên tưởng đến hình ảnh thời đỉnh cao của Romelu Lukaku: một "quái thú" vòng cấm với tấm lưng vững chãi, khả năng tì đè bờ vai cực tốt và những bước chạy càn lướt dũng mãnh làm khổ sở những trung vệ Isak Hien - Victor Lindelof phía Thụy Điển.

Với cách dẫn dụ hàng công Thụy Điển dâng cao vây ráp, Hà Lan đã có bàn mở tỷ số đầy bất ngờ theo cách họ chưa từng sử dụng trước Nhật Bản, khi thủ môn Bart Verbruggen phát dài để Brian Brobbey vững chãi như hòn đá tảng đè trung vệ Thụy Điển, trước khi tăng tốc và loại bỏ sự đeo bám và đệm lòng mở tỷ số ngay ở phút thứ 5, từ đường chuyền của Cody Gakpo.

Gakpo tiếp nối Brian Brobbey có cú đúp vào lưới Thụy Điển ảnh: reuters

Chỉ sau đó 12 phút, vẫn là Brian Brobbey lần này đón đường căng ngang từ biên phải, vẫn là pha khoét vào nách của hàng thủ đối phương, rướn người và đệm lòng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0.

Jeremie Frimpong đã được vào thay Donyell Malen để tăng cường tốc độ phản công bên hành lang cánh phải, trong khi Joey Veerman vào thay Tijjani Reijnders nhằm tạo ra sự va đập trực diện hơn ở khu vực giữa sân.

Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Hà Lan đã làm rung lưới Thụy Điển lần thứ 3. Summerville gây khó khăn cho đối thủ bằng những pha xử lý bóng khéo léo trước khi chuyền bóng cho Dumfries sát đường biên ngang, căng ngang vào để Gakpo dứt điểm cận thành ghi bàn.

Cơn lốc màu da cam đã lên tiếng đúng lúc ảnh: reuters

Đến phút 54, Gakpo có cú đúp cho riêng mình từ tình huống tấn công rất cơ bản, khi từ biên trái ngoặt vào trong và sút vào góc gần trong sự cản phá quá yếu đuối của Thụy Điển, nâng tỷ số lên 4-0.

Không lâu sau đó, HLV Graham Potter tung Anthony Elanga vào sân và chân sút này đã có bàn gỡ 1-4 ở phút 59, từ đường kiến tạo của Isak.

Sau tình huống này, Hà Lan đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhằm giữ sức cho trận sau, nhưng vẫn có thêm bàn thắng ở phút 89 nhờ công Summerville vào sân thay người.

Với chiến thắng này, Hà Lan tạm vươn lên xếp nhất bảng F với 4 điểm, đứng trên Thụy Điển (3 điểm). Điểm số và hiệu số bàn thắng +4 sẽ giúp "Cơn lốc màu da cam" tự tin hơn rất nhiều trước khi bước vào trận cuối vòng bảng gặp Tunisia.