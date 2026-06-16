Đặc biệt: Nam tước đá chính giúp Thụy Điển thắng đậm Tunisia, sẽ kế vị ngai vàng

Gustaf Lagerbielke (2) thi đấu trọn vẹn trong chiến thắng 5-1 trước Tunisia ảnh: Reuters

Thụy Điển đứng trước cơ hội vượt qua "bảng tử thần"

Gustaf Lagerbielke là nam tước đá chính giúp Thụy Điển thắng Tunisia với tỷ số đậm đà 5-1 sáng 15.6. Chiến thắng đó càng đặc biệt nếu biết hậu vệ 26 tuổi này là một nam tước xuất thân từ gia đình quý tộc ở Thụy Điển.

AP cho biết cha và ông nội của Lagerbielke đều là bá tước. Anh lớn lên ở Djursholm, một vùng ngoại ô giàu có của thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Khi còn nhỏ, anh từng in huy hiệu gia tộc của mình lên miếng bảo vệ ống chân khi chơi bóng đá.

Gustaf Lagerbielke chia sẻ: "Ý tôi là, điều đó (một quý tộc chơi đá bóng - PV) rất hiếm gặp. Khi còn nhỏ, tôi đã muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Họ đã dạy tôi cách ghi bàn. Họ rất vui mừng và tự hào về tôi".

Một pha tranh bóng thành công của Gustaf Lagerbielke ảnh: AP

Ở World Cup 2026 sẽ là cơ hội cuối cùng để người hâm mộ chứng kiến những ông hoàng bóng đá chơi bóng lần cuối ở một giải lớn như Ronaldo, Messi, Neymar trong khi những hoàng tử mới Mbappe, Haaland, Vinicius... rất muốn mở ra triều đại mới của mình.

Nhưng nếu muốn chứng kiến tầng lớp quý tộc ngoài đời thực, hãy xem đến xem đội tuyển Thụy Điển chơi bóng với đôi chân quý tộc 100%. Thực tế xuất thân luôn là chủ đề bàn tán trong suốt sự nghiệp bóng đá của anh.

Hậu vệ này đã có những bước tiến từ Thụy Điển qua các CLB AIK, Sollentuna, Västerås, Elfsborg và Degerfors cho đến Scotland (CLB Celtic) và nay là Bồ Đào Nha. Báo chí Anh đưa tin Lagerbielke thậm chí còn đứng thứ 254 trong danh sách kế vị ngai vàng Thụy Điển.

Gustaf Lagerbielke (2) muốn đạt vinh quang cùng Thụy Điển ảnh: reuters

Mặc dù vậy Lagerbielke có vẻ không quá bận tâm đến cơ hội giành ngai vàng: "Tôi không biết liệu điều đó có đúng hay không. Nhưng tôi nghĩ để điều đó xảy ra rất nhiều người cần phải rời đi. Và tôi không muốn điều đó xảy ra".

Việc chơi trọn vẹn trận đấu ra quân trong chiến thắng 5-1 trước Tunisia cho thấy tài năng của Lagerbielke trong màu áo Thụy Điển. Anh hiện tại chỉ muốn giúp Thụy Điển trở thành ông vua bóng đá tại World Cup.

Lagerbielke chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi giành được một trong những chiến thắng đậm nhất trong lịch sử Thụy Điển tại World Cup". Lagerbielke đang cùng đội Thụy Điển chuẩn bị cho trận đại chiến với Hà Lan (0 giờ ngày 21.6 Việt Nam), trước khi đấu Nhật Bản (6 giờ ngày 26.6 Việt Nam) để khép lại bảng F ở World Cup 2026.