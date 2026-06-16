Son Heung-min bị xúc phạm, lãnh đạo KFA phản ứng cực gắt: Họp khẩn với truyền thông Hàn Quốc

Theo truyền thông Hàn Quốc, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã phải phát đi thông cáo chính thức bày tỏ "sự lấy làm tiếc sâu sắc" sau khi xuất hiện đoạn video ghi lại những phát ngôn bị cho là xúc phạm các tuyển thủ quốc gia trong quá trình tập huấn tại Guadalajara (Mexico).

Đội tuyển Hàn Quốc sốc vì những lời lẽ nhắm vào Son Heung-min

Vụ việc bắt nguồn từ một video được đài JTBC đăng tải trên YouTube hôm 9.6, ghi lại buổi tập mở của đội tuyển Hàn Quốc. Trong đoạn video, âm thanh hiện trường đã vô tình thu lại cuộc trò chuyện của một số người đứng theo dõi buổi tập.

Khi chứng kiến Son Heung-min chạy trên sân, một người đàn ông buông lời chế giễu: "Cậu ta chạy như một trung đội trưởng". Người khác tiếp lời: "Trông như đang ở trong quân đội vậy".

Đáng chú ý, cuộc trò chuyện sau đó trở nên gay gắt hơn khi xuất hiện những lời lẽ mang tính xúc phạm trực tiếp nhằm vào đội trưởng tuyển Hàn Quốc. Những phát ngôn này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ.

Son Heung-min đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc ẢNH: REUTERS

Theo KFA, các tuyển thủ Hàn Quốc đã cảm thấy "vô cùng bàng hoàng và thất vọng" khi biết nội dung đoạn ghi âm bị phát tán công khai trong lúc toàn đội đang tập trung cao độ cho chiến dịch World Cup.

"Đội tuyển đang chuẩn bị cho World Cup với niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm đại diện cho quốc gia. Sự việc này đã gây ra cú sốc và nỗi thất vọng lớn cho các cầu thủ", KFA nhấn mạnh.

Do giọng nói trong video được thu khá rõ, nhiều cư dân mạng nghi ngờ những phát ngôn nói trên xuất phát từ các phóng viên có mặt tác nghiệp tại sân tập. Trước áp lực dư luận, JTBC đã nhanh chóng đưa ra thông báo bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này.

Mâu thuẫn giữa đội tuyển và truyền thông Hàn Quốc leo thang

Vụ việc không chỉ dừng lại ở tranh cãi trên mạng xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ giữa đội tuyển Hàn Quốc và giới truyền thông đang tác nghiệp tại Mexico. Sau chiến thắng trước CH Czech (12.6), Son Heung-min đã đi ngang khu vực phỏng vấn hỗn hợp mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ báo giới.

Lãnh đạo KFA phải có cuộc họp với truyền thông Hàn Quốc để giải quyết vấn đề ẢNH: REUTERS

Chưa dừng lại ở đó, theo kênh Claro Sports của Mexico, một cuộc họp riêng đã được tổ chức giữa KFA và các phóng viên Hàn Quốc để giải quyết căng thẳng phát sinh sau sự cố. Một số hoạt động truyền thông của đội tuyển cũng bị thu hẹp đáng kể.

Các buổi phỏng vấn cầu thủ được cắt giảm, lịch họp báo thay đổi và việc ghi hình tại khu vực tập luyện được kiểm soát chặt chẽ hơn. Truyền thông Mexico thậm chí mô tả đây là "một cuộc xung đột mang màu sắc phim truyền hình Hàn Quốc" đang diễn ra ngay giữa World Cup.

Trong thông điệp gửi đến các cơ quan báo chí, KFA nhấn mạnh rằng họ luôn tôn trọng quyền tự do tác nghiệp cũng như vai trò của truyền thông. Tuy nhiên, KFA cho rằng việc đưa tin cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, trong đó việc bảo vệ các cầu thủ phải được đặt lên hàng đầu.

Ở lượt đấu đầu tiên, đội tuyển Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh khi đánh bại CH Czech 2-1, qua đó có 3 điểm và cùng với chủ nhà Mexico dẫn đầu bảng A. Lúc 8 giờ ngày 19.6, hai đội sẽ màn đụng độ trực tiếp trên sân Akron Stadium. Nếu tiếp tục giành 3 điểm ở trận đấu này, Son Heung-min cùng các đồng đội khả năng cao sẽ sớm giành vé đi tiếp.