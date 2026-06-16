Báo châu Âu sửng sốt vì Tây Ban Nha bị Cabo Verde chia điểm: 'Cú sốc lớn!’

Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch châu Âu và được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Thế nhưng tại sân Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ), thầy trò HLV Luis de la Fuente đã gây thất vọng lớn khi bị tân binh Cabo Verde cầm hòa không bàn thắng trong trận mở màn bảng H.

Truyền thông châu Âu mô tả đây là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử World Cup, khi một quốc đảo chỉ có khoảng 529.000 dân lại khiến nhà vô địch EURO hoàn toàn bế tắc suốt 90 phút.

Đội tuyển Tây Ban Nha bị cầm chân ngày ra quân ẢNH: REUTERS

Cú sốc lớn kể từ đầu World Cup

Tờ The Mirror (Anh) gọi đây là "trận hòa không bàn thắng nổi tiếng nhất trong lịch sử World Cup". Bài viết nhấn mạnh Cabo Verde, quốc gia gồm 10 hòn đảo ngoài khơi Tây Phi, đã khiến cả thế giới bóng đá phải kinh ngạc khi ngăn cản thành công đội tuyển Tây Ban Nha.

Theo The Mirror, người hùng của trận đấu là thủ môn 40 tuổi Vozinha. Không chỉ thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, anh còn truyền cảm hứng cho hệ thống phòng ngự kiên cường của Cabo Verde. Đáng chú ý, đội bóng châu Phi thậm chí còn có cơ hội giành trọn 3 điểm ở những phút cuối nếu tận dụng tốt cơ hội từ Diney Borges.

Trong khi đó, The Guardian lại dành những lời đầy cảm xúc cho đại diện châu Phi. Tờ báo Anh viết: "World Cup vẫn là World Cup, bóng đá vẫn bất khả chiến bại, và Cabo Verde hiện là nơi hạnh phúc nhất thế giới".

Tác giả của The Guardian cho rằng đây là vẻ đẹp đặc biệt của bóng đá, khi những đội bóng nhỏ bé có thể tạo nên những câu chuyện khiến cả thế giới xúc động. Ngược lại, ông cũng không giấu được sự thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa của Tây Ban Nha, đội bóng gần như không tìm ra phương án xuyên thủng hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

Tờ BILD (Đức) thậm chí sử dụng những tiêu đề mạnh mẽ hơn. Nhật báo nổi tiếng này nhận xét: "Tỷ số trận đấu gây chấn động và là cú sốc lớn nhất kể từ đầu World Cup. Cabo Verde đã làm bẽ mặt đội tuyển Tây Ban Nha".

Theo BILD, trước trận đấu nhiều người từng đặt câu hỏi liệu Tây Ban Nha có thể thắng với tỷ số cách biệt rất lớn hay không. Tuy nhiên thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược khi nhà vô địch châu Âu không thể ghi nổi một bàn thắng trước đối thủ lần đầu dự World Cup.

Tờ báo Đức đặc biệt nhấn mạnh sự xuất hiện của Lamine Yamal trong hiệp hai cũng không thể thay đổi cục diện. Ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự đầy quả cảm của Cabo Verde.

Tại Pháp, L'Équipe gọi đây là "cú sốc lớn ở Atlanta". Tờ báo thể thao hàng đầu nước Pháp nhận định Tây Ban Nha đã thi đấu thiếu sức sống, trong khi Cabo Verde xứng đáng với điểm số lịch sử đầu tiên tại một kỳ World Cup.

Yamal (bìa phải) vào sân nhưng vẫn không thể cứu vãn tình thế ẢNH: REUTERS

Còn theo BBC, đây rõ ràng là cú sốc đối với Tây Ban Nha nhưng Cabo Verde hoàn toàn xứng đáng với kết quả đạt được. Đài truyền hình Anh tin rằng Tây Ban Nha vẫn đủ khả năng vượt qua vòng bảng, song màn trình diễn ở trận ra quân là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho đội bóng được đánh giá rất cao này.

Trong khi đó, kênh Sky Sports cũng xếp trận hòa 0-0 vào nhóm những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup. Sky Sports nhấn mạnh Cabo Verde là quốc gia nhỏ thứ ba từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng đã tạo nên một kết quả gây tiếng vang trên toàn thế giới.

Sky Sports nhận xét: “Đối với Cabo Verde, đây không chỉ là điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup mà còn là một trong những đêm đáng nhớ nhất lịch sử thể thao nước này. Còn với Tây Ban Nha, trận hòa tại Atlanta là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ trước khi họ bước vào những trận đấu tiếp theo với áp lực ngày càng lớn”.