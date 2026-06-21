'Phép màu Mitoma' từng gieo ác mộng kinh hoàng cho Đức tái hiện, Nhật Bản suýt ‘ăn đòn’ đủ…

Ký ức World Cup 2022 của Nhật Bản bất ngờ sống lại

Phút 12 trận đấu diễn ra tại Monterrey (Mexico), Nhật Bản được hưởng quả phạt góc. Sau pha đánh đầu của cầu thủ áo xanh, thủ môn Aymen Dahmen đẩy bóng chạm cột dọc rồi lăn dọc theo vạch vôi. Phần lớn khán giả trên sân cũng như người xem truyền hình đều tin rằng bóng đã hoàn toàn đi qua vạch cầu môn.

Tuy nhiên, trọng tài lập tức ra hiệu không có bàn thắng. Hệ thống công nghệ xác định bóng qua vạch vôi (Goal-line Technology), kết hợp với con chip gắn bên trong quả bóng, cho thấy toàn bộ trái bóng chưa vượt hẳn qua vạch trắng. Theo luật bóng đá, chỉ khi toàn bộ quả bóng đi qua hoàn toàn đường cầu môn thì bàn thắng mới được công nhận.

Pha bóng giống hệt World Cup 2022 giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Đức xuất hiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO FACEBOOK BILD

Dù bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số sớm, Nhật Bản vẫn dễ dàng ghi thêm 4 bàn để thắng Tunisia 4-0, qua đó có 4 điểm sau hai lượt trận, bằng với đội đang xếp đầu bảng F là Hà Lan.

Công nghệ giúp bóng đá chính xác hơn, nhưng FIFA vẫn bị chỉ trích

Tình huống này khiến nhiều người nhớ lại trận Nhật Bản thắng Tây Ban Nha 2-1 tại World Cup 2022 ở Qatar. Khi đó, Kaoru Mitoma nỗ lực cứu bóng sát đường biên ngang trước khi căng ngang để Ao Tanaka ghi bàn quyết định. Trọng tài ban đầu cho rằng bóng đã đi hết biên ngang, nhưng VAR cùng hệ thống camera xác nhận vẫn còn khoảng 1,88 mm của quả bóng nằm trên mặt phẳng đường biên.

Bàn thắng được công nhận, Nhật Bản thắng trận và giành ngôi đầu bảng với 6 điểm. Đồng thời, kết quả đó cũng khiến đội tuyển Đức - ứng cử viên vô địch bị loại ngay từ vòng bảng trong sự thất vọng tột cùng. Khi ấy, đội tuyển Đức có cùng 4 điểm với Tây Ban Nha nhưng phải xếp thứ 3 do thua hiệu số bàn thắng. Truyền thông châu Âu sau đó cũng gọi đây là một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất World Cup 2022.

Bốn năm sau, "kịch bản mm" lại xuất hiện, nhưng lần này vận may không đứng về phía đội bóng của HLV Hajime Moriyasu.

ESPN đánh giá tình huống ở trận Nhật Bản - Tunisia là minh chứng cho hiệu quả của công nghệ tự động, khi trọng tài không cần mất thời gian xem VAR quá lâu mà vẫn đưa ra quyết định chính xác.

Đội tuyển Nhật Bản có trận thắng đậm, rộng cửa tiến vào vòng 32 đội ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, hãng truyền thông này cũng cho rằng FIFA vẫn chưa thực sự cởi mở trong việc truyền tải thông tin đến người hâm mộ. Khác với Ngoại hạng Anh, nơi các đoạn hội thoại VAR và hình ảnh xem lại được chia sẻ nhanh chóng, FIFA vẫn kiểm soát chặt các dữ liệu liên quan đến những tình huống gây tranh cãi.

Tại World Cup 2022, hình ảnh xác nhận bóng chưa ra ngoài trong pha cứu bóng của Mitoma chỉ được FIFA công bố gần 18 giờ sau trận đấu, khiến nhiều đài truyền hình và người hâm mộ phản ứng dữ dội.

Dẫu vậy, sự phát triển của công nghệ vạch vôi, máy quay tốc độ cao và hệ thống bắt việt vị bán tự động đang giúp những quyết định quan trọng của bóng đá ngày càng chính xác hơn, dù khoảng cách đôi khi chỉ được tính bằng vài mm.

Và một lần nữa, Nhật Bản lại trở thành nhân vật chính trong những khoảnh khắc "bóng còn trên vạch" nổi tiếng nhất lịch sử World Cup.