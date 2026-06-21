Nhận định Bỉ vs Iran: 'Ông lớn' châu Á không dễ bị bắt nạt, Opta dự đoán cực sốc

Bỉ vs Iran: Những điểm nhấn chính

Siêu máy tính Opta dự đoán Bỉ là đội cửa trên trong cuộc đối đầu này với tỷ lệ giành chiến thắng rất cao, lên tới 67,5%.

Trận đấu này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Bỉ và Iran chạm trán nhau ở một giải đấu quốc tế chính thức cấp đội tuyển nam quốc gia.

Iran mới chỉ thắng 1 trong số 10 trận đấu tại World Cup trước các đại diện đến từ châu Âu (hòa 2, thua 7).

"Quỷ đỏ" không được phép thua

Cả Bỉ và Iran đều rất chật vật để có một kết quả hòa trong ngày ra quân World Cup. Điều này biến cuộc đụng độ sắp tới trở thành trận đấu mà cả hai đội đều không được phép thua nếu muốn thuận lợi đi tiếp.

Trận hòa 1-1 với Ai Cập đã kéo dài chuỗi trận không thắng của Bỉ tại đấu trường World Cup lên con số 3 (hòa 2, thua 1). Trước đó, "quỷ đỏ" thi đấu cực tốt khi chỉ để sẩy chân đúng 2 lần trong 13 trận tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (thắng 11, hòa 2). Dù Bỉ khởi đầu không mấy thuyết phục, nhưng siêu máy tính Opta vẫn đánh giá đại diện châu Âu có đến 90,9% cơ hội vượt qua vòng bảng, trong khi tỷ lệ đi tiếp của Iran chỉ dừng lại ở mức 47,4%.

Lukaku, Kevin de Bruyne và các đồng đội có màn ra quân không mấy ấn tượng ẢNH: REUTERS

Sức mạnh tinh thần của "Team Melli"

Đội tuyển Iran đã thể hiện tinh thần chiến đấu vô cùng quả cảm để có trận hòa 2-2 trước New Zealand ở lượt trận đầu tiên. Với kết quả này, Iran đã có lần thứ ba trong lịch sử tránh được thất bại ở trận ra quân World Cup, sau trận hòa không bàn thắng với Nigeria năm 2014 và chiến thắng 1-0 trước Ma Rốc năm 2018. Tuy nhiên, đại diện châu Á chưa bao giờ bất bại trong cả hai trận đầu tiên ở một kỳ World Cup. Điều đó đồng nghĩa với việc một cột mốc lịch sử đang chờ đón "Team Melli" (biệt danh của đội tuyển Iran), nếu họ tiếp tục có điểm trước Bỉ.

Đây là lần thứ 10 Iran chạm trán một đội tuyển nằm trong tốp 15 trên bảng xếp hạng FIFA tại World Cup. Trong 9 lần trước đó, họ phải nhận tới 7 thất bại. Chiến thắng duy nhất của Iran là trước đội tuyển Mỹ vào năm 1998, bên cạnh trận hòa 1-1 trước Bồ Đào Nha vào năm 2018.

Điểm mạnh của Iran là tinh thần thi đấu quả cảm. Trong đó, thủ lĩnh Ramin Rezaeian (23) vừa ghi bàn vừa kiến tạo ở trận Iran hòa New Zealand 2-2 ẢNH: REUTERS

Dù Iran phải đối mặt với một "ngọn núi lớn", họ vẫn có quyền hy vọng khi nhìn vào cơn hạn hán bàn thắng gần đây của đội tuyển Bỉ ở các giải đấu lớn. Nếu không tính các bàn phản lưới nhà, "quỷ đỏ" đã không thể tự ghi bàn tại World Cup kể từ pha lập công của Michy Batshuayi vào lưới Canada ở vòng bảng năm 2022. Trên thực tế, Bỉ đã tung ra tổng cộng 46 cú sút liên tiếp tại giải đấu này mà không ghi được bàn thắng nào.

Nhân tố có thể định đoạt trận đấu

Dù khâu dứt điểm vẫn đang là bài toán đau đầu, HLV trưởng đội tuyển Bỉ - Rudi Garcia vẫn có thể trông cậy vào sự bùng nổ và khả năng gây đột biến của Jeremy Doku (đang khoác áo Manchester City). Romelu Lukaku (127 lần) hiện đứng thứ ba trong danh sách cầu thủ ra sân nhiều nhất mọi thời đại của tuyển Bỉ, sau Jan Vertonghen (157) và Axel Witsel (138). Lukaku cũng là chân sút được kỳ vọng, nhưng thống kê đáng lo là anh đã không ghi bàn tại World Cup kể từ cú đúp vào lưới Tunisia năm 2018.

Bên kia chiến tuyến, Ramin Rezaeian được xem là điểm tựa vững chắc của đội tuyển Iran. Được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận Iran gặp New Zealand, Rezaeian đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất (36 tuổi 86 ngày) kể từ năm 1966 vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu tại World Cup, đồng thời là cầu thủ Iran đầu tiên đạt được cột mốc này.

Lịch sử đối đầu

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bỉ và Iran gặp nhau ở một giải đấu chính thức. Với chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, Bỉ sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Tuy nhiên, HLV Garcia biết rằng đội bóng của ông không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào nếu muốn đi tiếp.

Trong khi đó, Iran vốn có thành tích khá nghèo nàn trước các đội bóng châu Âu tại World Cup, khi chỉ thắng 1/10 trận (hòa 2, thua 7). Dù vậy, chiến thắng duy nhất đó lại chính là trận thắng gần nhất của họ, khi đánh bại Xứ Wales 2-0 tại vòng bảng World Cup 2022.

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

Bỉ: Thắng - thắng - hòa - thắng - thắng - hòa

Iran: Thua - thua - thắng - thắng - thắng - hòa

Dự đoán kết quả

Siêu máy tính Opta đánh giá khả năng chiến thắng nghiêng hẳn về phía đại diện châu Âu. "Quỷ đỏ" giành chiến thắng trong 67,5% số lần, sau 25.000 trận đấu mô phỏng. Trong khi đó, cơ hội tạo nên địa chấn của Iran chỉ được đánh giá ở mức 13,2%. Tỷ lệ xảy ra một kết quả hòa là 19,3%.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 2-1 Iran