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Thể thao World Cup 2026

Nhật Bản khiến bóng đá châu Á tự hào chất ngất, ở trận đấu đặc biệt của World Cup

Thu Bồn
Thu Bồn
Chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia giúp đội tuyển Nhật Bản mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng knock-out, đồng thời khẳng định vị thế lá cờ đầu của bóng đá châu Á trên đấu trường thế giới.

Trận đấu thứ 1.000 của World Cup

Màn so tài giữa Nhật Bản và Tunisia tại lượt trận thứ hai bảng F diễn ra trưa 21.6 đã đi vào lịch sử, đánh dấu cột mốc trận đấu thứ 1.000 của World Cup. Trên thảm cỏ Monterrey, "samurai xanh" cống hiến một trận đấu mãn nhãn bằng thứ bóng đá khoa học nhưng không kém phần thăng hoa.

Ngay từ phút thứ 4, Daichi Kamada đã khiến các khán đài nổ tung với pha đệm bóng cận thành tinh tế sau nỗ lực kiến tạo xuất sắc của Keito Nakamura. Bàn thắng mở tỷ số sớm không chỉ giải tỏa áp lực mà còn chính thức thiết lập kỷ lục là pha lập công nhanh nhất của một cầu thủ Nhật Bản tại đấu trường World Cup, xô đổ cột mốc cũ của cựu danh thủ Shinji Kagawa lập năm 2018 (phút thứ 6, vào lưới Colombia).

Nhật Bản khiến bóng đá châu Á tự hào chất ngất, ở trận đấu đặc biệt của World Cup- Ảnh 1.

Ayase Ueda tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Tunisia

ẢNH: REUTERS

Tinh thần chiến đấu quật cường của người Nhật tiếp tục được cụ thể hóa bằng màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Ayase Ueda. Phút 31, anh tự tin xử lý bóng rồi tung cú sút sấm sét ngay sát vạch vòng cấm địa để nhân đôi cách biệt. Bước sang hiệp 2, sự tự tin và tính kỷ luật trong lối chơi của đại diện châu Á hoàn toàn bóp nghẹt mọi ý đồ phản kháng bên phía đối phương. Sự bất lực hiện rõ trên gương mặt của tân HLV Herve Renard khi các cầu thủ của ông hoàn toàn vỡ trận trước một tập thể chơi bóng như lập trình. Phút 69, Junya Ito nâng tỷ số lên 3-0. Ueda hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 83, khép lại chiến thắng hủy diệt 4-0 cho Nhật Bản.

Nhật Bản không còn là hiện tượng

Chiến thắng rực rỡ này là sự tiếp nối hoàn hảo cho tinh thần quả cảm mà Nhật Bản đã thể hiện ở ngày ra quân. Trước một "ông lớn" châu Âu như đội tuyển Hà Lan, các chiến binh xứ sở hoa anh đào đã chơi một trận đấu để đời và có trận hòa 2-2 đầy bản lĩnh. Việc đứng vững trước "cơn lốc màu da cam" rồi sau đó đè bẹp Tunisia cho thấy một Nhật Bản lúc này là tập thể mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ xứ phù tang cũng như những khán giả trung lập tại châu Á.

Nhật Bản khiến bóng đá châu Á tự hào chất ngất, ở trận đấu đặc biệt của World Cup- Ảnh 2.

Đội tuyển Nhật Bản bất bại sau 2 trận vòng bảng World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Theo những số liệu thống kê từ Opta Analyst, màn hủy diệt Tunisia tại Monterrey giúp Nhật Bản kéo dài chuỗi trận bất bại tại World Cup lên con số 4. Trận thắng giúp Nhật Bản chính thức trở thành đội tuyển thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cú đúp của Ayase Ueda cũng nâng tổng số bàn thắng của các cầu thủ thuộc biên chế CLB Feyenoord tại các kỳ World Cup lên con số 14. Hai CLB của Hà Lan có số bàn thắng nhiều hơn CLB Feyenoord là Ajax (29 bàn) và PSV (27 bàn).

Đội tuyển Nhật Bản không còn là hiện tượng. Họ chính là biểu tượng của bóng đá châu Á. Lúc này, đội bóng xứ sở hoa anh đào có cùng 4 điểm và hiệu số +4 giống Hà Lan. Dù vậy, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu đứng nhì bảng F vì chỉ số phụ kém hơn (Hà Lan có 7 bàn thắng, còn Nhật Bản có 6).

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