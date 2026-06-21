Chia tay Thổ Nhĩ Kỳ và Haiti

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ bước vào hành trình World Cup 2026 với sự háo hức tột độ sau hơn hai thập niên chờ đợi. Người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ đang tràn đầy hy vọng thế hệ tài năng mới này có thể tái hiện ký ức huy hoàng - giành huy chương đồng năm 2002. Hy vọng đó hoàn toàn có cơ sở khi đội hình của họ có hàng loạt ngôi sao đang chinh chiến tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nổi bật là Arda Guler của Real Madrid (được định giá lên tới 90 triệu euro). Trước khi giải đấu khởi tranh, Thổ Nhĩ Kỳ cùng Mỹ được đánh giá cao nhất bảng D, sẽ cạnh tranh quyết liệt cho vị trí nhất bảng. Thậm chí nếu so sánh về lực lượng, Thổ Nhĩ Kỳ còn nhỉnh hơn cả chủ nhà Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ là 1 trong 2 đội dừng chân sớm nhất tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Thế nhưng thực tế diễn ra ở 2 lượt trận thật phũ phàng. Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi xuống vị trí cuối bảng D và chính thức bị loại trước 1 vòng đấu. Tại World Cup 2026 với quy mô mở rộng lên 48 đội, thể thức thi đấu mang lại cơ hội sửa sai rất lớn khi có đến 8 đội hạng ba (trong 12 đội) được đi tiếp. Ấy vậy mà Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thể chạm tay vào tấm vé vớt này. Trận đấu hạ màn bảng D của Thổ Nhĩ Kỳ gặp Mỹ chỉ mang tính chất thủ tục. Thầy trò HLV Vincenzo Montella dù có tạo mưa bàn thắng vào lưới Mỹ thì họ vẫn phải xếp chót bảng, do thành tích đối đầu trực tiếp mới là chỉ số phụ được xét đến trước tiên (Thổ Nhĩ Kỳ thua cả Úc lẫn Paraguay).

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thảm bại này chính là hàng công của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ dứt điểm quá kém. Họ áp đặt lối chơi, vượt trội đối phương ở mọi thống kê, ngoại trừ bàn thắng. Trong 2 trận thua trước Úc và Paraguay, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ tung ra tổng cộng 62 pha dứt điểm nhưng chỉ có 12 lần đưa bóng đi trúng đích, còn số bàn thắng là con số 0 tròn trĩnh. Ở trận gặp Paraguay, dù được chơi hơn người trong cả hiệp 2, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bất lực trong việc đưa bóng vào lưới đối phương.

Nhờ thất bại của Thổ Nhĩ Kỳ, chủ nhà Mỹ đã sớm giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng D. Ở trận đấu vào rạng sáng 20.6, đội bóng xứ cờ hoa thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Úc. Vị trí nhì bảng D sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Úc và Paraguay khi hai đội trực tiếp đụng độ nhau ở lượt trận cuối cùng vào ngày 26.6.

Tại bảng C, sau màn trình diễn gây thất vọng ngày ra quân (hòa Ma Rốc 1-1), "ông lớn" Brazil cho thấy sự khởi sắc bằng chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Haiti. Điểm nhấn lớn nhất trong trận đấu này thuộc về tiền đạo Matheus Cunha. Chân sút của M.U đã lập cú đúp bàn thắng đẳng cấp. Siêu sao Vinicius Junior cũng lập công, tiếp tục chứng minh anh là điểm tựa lớn nhất trên hàng công của đội bóng xứ sở samba lúc này. Thắng lợi này giúp Brazil tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C (4 điểm, hiệu số +3), đồng thời giúp họ chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu.

Ma Rốc đang bám đuổi Brazil gắt gao. Ở lượt trận thứ hai, đội bóng Bắc Phi thắng Scotland 1-0, hiện đứng nhì bảng C với 4 điểm và hiệu số +1. Cục diện bảng C hứa hẹn đầy hấp dẫn ở lượt cuối diễn ra sáng 25.6 khi Brazil chạm trán đối thủ khó chịu Scotland, còn Ma Rốc tràn đầy cơ hội tích lũy hiệu số để vươn lên giành ngôi đầu khi gặp Haiti (đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua).