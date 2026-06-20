Báo Thổ Nhĩ Kỳ 'sốc nặng' vì đội nhà bị loại sớm khỏi World Cup, HLV Montella sắp mất việc

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ bước vào World Cup 2026 với rất nhiều kỳ vọng nhờ dàn cầu thủ trẻ tài năng như Arda Guler, Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu hay Kerem Akturkoglu. Tuy nhiên, giấc mơ tạo nên kỳ tích tại Mỹ, Canada và Mexico nhanh chóng tan vỡ.

Sau thất bại 0-2 trước Úc ở trận ra quân, thầy trò HLV Vincenzo Montella tiếp tục gây thất vọng khi thua Paraguay 0-1 ở lượt đấu thứ hai. Điều đáng nói, đội bóng Nam Mỹ chỉ còn 10 người từ cuối hiệp 1 sau khi Miguel Almiron nhận thẻ đỏ theo luật mới của FIFA sau hành động che miệng và có lời lẽ xúc phạm đối thủ. Dù được chơi hơn người gần cả hiệp 2, đại diện châu Âu vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ bị loại chỉ sau 2 trận tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Thất vọng cực lớn với Thổ Nhĩ Kỳ

Tờ Fotomac gọi thất bại này là “cơn ác mộng”, đồng thời khẳng định chiếc ghế của HLV Montella gần như không thể cứu vãn. Theo báo này, nhà cầm quân người Ý sẽ chia tay đội tuyển quốc gia sau trận cuối cùng gặp Mỹ, bất kể đó là quyết định từ chức hay bị Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) sa thải.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Montella liên tục nhắc đến sự thiếu may mắn. Ông cho biết đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã tung ra tới 65 cú sút trong hai trận nhưng không ghi nổi một bàn thắng nào.

“Điều này thường chỉ xảy ra một lần trong 50 trận đấu. Trong 35 năm làm bóng đá, tôi chưa từng chứng kiến hai trận liên tiếp như vậy. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì họ có. Nếu ai đó giải thích được tại sao bóng không vào lưới, tôi sẵn sàng học hỏi”, HLV người Ý nói.

Ông cũng phản bác những chỉ trích về việc quá bảo thủ trong cách sử dụng tiền đạo. “Chúng tôi đã tạo ra cơ hội, đã vào được khu vực cấm địa. Nếu chỉ cần có một bàn thắng, mọi thứ đã khác. Tôi không muốn đổ lỗi cho các cầu thủ”, HLV Montella nhấn mạnh.

Tuy nhiên, truyền thông và giới chuyên môn Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận lời giải thích đó.

Bình luận trên Sozcu TV, cựu trọng tài nổi tiếng Erman Toroglu cho rằng “các lá đơn khiếu nại sẽ được gửi đến TFF”. Ông chỉ trích TFF đã chuẩn bị không tốt cho đội tuyển, từ địa điểm tập huấn cho đến các vấn đề hậu cần. Theo Toroglu, thất bại không chỉ thuộc về HLV Montella mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống bóng đá.

“HLV Montella sẽ ra đi. Chủ tịch TFF cũng phải trả lời trước người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã chứng kiến một đội tuyển quốc gia thảm hại từ đầu đến cuối”, chuyên gia này nhận xét.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng HLV Montella sẽ bị sa thải sau khi trở về nước ẢNH: REUTERS

Toroglu cũng chỉ trích nhiều ngôi sao của đội tuyển, cho rằng các cầu thủ quan tâm đến ngoại hình nhiều hơn là màn trình diễn trên sân cỏ. Ông đặc biệt thất vọng khi những cái tên được kỳ vọng như Kerem Akturkoglu hay Baris Alper Yilmaz chơi dưới sức, trong khi Arda Guler và Kenan Yildiz phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm dù còn rất trẻ.

Trong khi đó, tờ Fanatik đánh giá thất bại của Thổ Nhĩ Kỳ là “một cú sốc quốc gia”, đồng thời cho rằng triều đại của HLV Montella thực tế đã khép lại. Theo nguồn tin của tờ báo này, TFF thậm chí đang cân nhắc mời HLV huyền thoại Fatih Terim trở lại dẫn dắt đội tuyển nhằm vực dậy tinh thần và đưa bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trở lại quỹ đạo.