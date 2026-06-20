HLV Harry Kewell của CLB Hà Nội chỉ trích đội tuyển Úc, ông Popovic bị chất vấn

Đội tuyển Úc bước vào cuộc chạm trán với Mỹ với nhiều kỳ vọng sau chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận mở màn. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Tony Popovic lại gây thất vọng lớn khi để thua 0-2 trên sân Seattle, qua đó tự đẩy mình vào tình thế khó khăn trước lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026.

Ngay trong hiệp một, đội tuyển Úc đã sụp đổ. Hậu vệ Cameron Burgess đá phản lưới nhà sau pha căng ngang nguy hiểm của Folarin Balogun, trước khi Alex Freeman nhân đôi cách biệt ở phút 43. Bàn thắng của Mỹ ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị, nhưng VAR sau đó xác nhận Balogun không tham gia trực tiếp vào tình huống nên trọng tài công nhận bàn thắng.

Chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của đội tuyển quê hương, cựu danh thủ Harry Kewell - hiện là HLV trưởng CLB Hà Nội - không giấu nổi sự thất vọng. Bình luận trên kênh SBS, ông nhận xét: “Như vậy là không đủ tốt. Cảm giác như chúng tôi bị đóng băng trên sân khấu lớn”.

HLV Kewell chỉ trích lối đá mà đội tuyển Úc lựa chọn ở trận đấu với đội tuyển Mỹ ẢNH: ĐÔNG HUYỀN

Đội tuyển Úc quá khác trận ra quân

HLV Kewell cho rằng đội tuyển Úc hoàn toàn mất đi sự gắn kết từng thể hiện ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Theo chiến lược gia 47 tuổi, Mỹ đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của “Socceroos”, chủ động pressing tầm cao khiến các học trò của HLV Popovic chỉ còn biết chuyền dài trong trạng thái hoảng loạn.

“Không có sự liền mạch. Chúng tôi liên tục bị dồn ép, không thể phối hợp vài đường chuyền liên tiếp. Họ khóa chặt chúng tôi ở hai biên và khiến đội tuyển Úc trông thật tệ”, HLV Kewell chỉ trích.

Nhà cầm quân của CLB Hà Nội cũng thừa nhận ông cảm thấy khó chịu khi theo dõi trận đấu, bởi đội tuyển Úc sở hữu nhiều cầu thủ đủ khả năng chơi tấn công tốt hơn những gì đã thể hiện. Theo ông, hiệp hai là bằng chứng rõ nhất khi đội tuyển Úc tạo ra nhiều sức ép hơn và khiến tuyển Mỹ phải lùi sâu phòng ngự.

Không chỉ bị chỉ trích về lối chơi, HLV Tony Popovic còn phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi về quyết định nhân sự. Ông bất ngờ để Nestory Irankunda và Conor Metcalfe - hai cầu thủ ghi bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ - ngồi dự bị. Chỉ sau khi cả hai được tung vào sân ở hiệp hai, lối chơi của Úc mới khởi sắc rõ rệt.

Nhiều chuyên gia và người hâm mộ cho rằng HLV Popovic đã tự làm khó mình bằng những thay đổi khó hiểu. Nhà báo Mark Gottlieb bày tỏ trên mạng xã hội: “Tôi không thể hiểu nổi vì sao Irankunda và Metcalfe lại ngồi dự bị. Chúng ta chơi hay hơn rất nhiều khi họ xuất hiện”.

HLV Popovic có những thay đổi khiến nhiều người khó hiểu ẢNH: REUTERS

Cựu danh thủ Wayne Rooney cũng đưa ra quan điểm tương tự trên BBC. Cựu tiền đạo đội tuyển Anh cho rằng việc loại bỏ hai cầu thủ chạy cánh ghi bàn ở trận trước khiến Úc mất hoàn toàn phương án triển khai bóng và liên tục bị Mỹ áp đảo.

Sau trận đấu, HLV Popovic thừa nhận đội bóng của ông chơi chậm chạp và lép vế trong mọi pha tranh chấp. “Họ nhanh hơn, mạnh hơn và chiến thắng ở mọi tình huống bóng hai. Khi điều đó xảy ra, trận đấu trở nên rất khó khăn”, ông nói.