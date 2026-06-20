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Thể thao World Cup 2026

Tranh cãi khoảnh khắc CĐV Colombia bật khỏi xe lăn, nhảy cẫng ăn mừng ở World Cup

Văn Trình
Văn Trình
Chiến thắng 3-1 của đội tuyển Colombia trước Uzbekistan tại World Cup 2026 không chỉ giúp đại diện Nam Mỹ vươn lên dẫn đầu bảng K mà còn tạo nên một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Trong trận đấu diễn ra trên sân Azteca (Mexico) ngày 18.6, đội tuyển Colombia đã khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Uzbekistan. Chiến thắng này giúp James Rodriguez cùng các đồng đội vượt mặt đội tuyển Bồ Đào Nha, dẫn đầu bảng K sau lượt đấu đầu tiên.

Dù vậy, chỉ một ngày sau, một đoạn video ghi lại hình ảnh ăn mừng của 2 CĐV Colombia ở trận đấu này gây ra nhiều tranh cãi. Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy hai người này có mặt trực tiếp ở sân Azteca, ngồi ở khu vực dành riêng cho người sử dụng xe lăn bất ngờ đứng dậy, thậm chí nhảy lên đầy phấn khích để ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Người đăng tải đoạn clip hài hước gọi đây là "phép màu tại Azteca", khiến video thu hút hơn 5 triệu lượt xem và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Tranh cãi khoảnh khắc CĐV Colombia bật khỏi xe lăn, nhảy cẫng ăn mừng ở World Cup- Ảnh 1.

Khoảnh khắc ăn mừng của 2 CĐV Colombia gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tranh cãi về hành động của CĐV Colombia

Nhiều bình luận mang tính đùa vui xuất hiện. Có người viết: "Đó là sự kỳ diệu của bóng đá". Một tài khoản khác nhận xét: "Họ thậm chí còn nhảy lên được nữa". Trong khi đó, một số người gọi đây là "chủ nghĩa hiện thực huyền ảo kiểu Colombia".

Tuy nhiên, không ít ý kiến đã lên tiếng bênh vực các CĐV này. Nhiều người cho rằng việc sử dụng xe lăn không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không thể đứng dậy. Một khán giả chia sẻ rằng anh từng phải ngồi xe lăn suốt một tháng do gãy mắt cá chân nhưng vẫn có thể đứng lên trong thời gian ngắn.

Một số ý kiến khác giải thích rằng nhiều người gặp vấn đề về khả năng vận động hoặc đau mãn tính cần xe lăn để di chuyển quãng đường dài, nhưng vẫn có thể đứng lên hoặc thực hiện vài động tác đơn giản. Vì vậy, việc hai CĐV đứng dậy ăn mừng không phải là điều bất thường.

"Khuyết tật không chỉ có nghĩa là không thể đứng hay đi lại hoàn toàn. Có những người vẫn có thể đứng dậy trong chốc lát, nhưng việc di chuyển liên tục là rất khó khăn hoặc gần như không thể", một tài khoản bình luận.

Bên cạnh cuộc tranh cãi nói trên, một đoạn video khác ghi lại cảnh nhiều CĐV Colombia ăn mừng quá cuồng nhiệt sau các bàn thắng vào lưới Uzbekistan cũng được chia sẻ rộng rãi. Trong lúc nhảy múa và ôm nhau, một số người đã mất thăng bằng và ngã xuống khán đài, nhưng may mắn không ghi nhận trường hợp chấn thương nghiêm trọng nào.

Tranh cãi khoảnh khắc CĐV Colombia bật khỏi xe lăn, nhảy cẫng ăn mừng ở World Cup- Ảnh 2.

Đội tuyển Colombia đang dẫn đầu bảng sau chiến thắng thuyết phục trước Uzbekistan ngày ra quân

ẢNH: REUTERS

Sau chiến thắng đậm trước Uzbekistan, đội tuyển Colombia đang có tâm lý vô cùng thoải mái. Ở trận đấu thứ 2, diễn ra lúc 9 giờ ngày 24.6, đội tuyển Colombia sẽ đụng độ CHDC Congo - đội bất ngờ cầm chân Bồ Đào Nha 1-1 ở lượt đấu đầu tiên. Nếu tiếp tục giành chiến thắng ở trận đấu này, thầy trò HLV Nestor Lorenzo nhiều khả năng sẽ sớm giành vé đi tiếp.

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