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Thể thao World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Algeria nhắc tên Messi, bất ngờ gửi đơn kiện lên FIFA sau trận thua Argentina

Văn Trình
Văn Trình
Ngày 19.6, Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) bất ngờ gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau thất bại 0-3 trước Argentina ở trận ra quân World Cup 2026. Đáng chú ý, trong văn bản này, FAF đã nhắc đích danh Lionel Messi và cho rằng siêu sao người Argentina được hưởng lợi từ những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài.

Theo nhiều tờ báo Algeria, đặc biệt là hãng tin TSA và nhật báo Competition, Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA về những quyết định của trọng tài người Ba Lan Szymon Marciniak trong trận đấu giữa đội tuyển nước này với Argentina, diễn ra ngày 17.6

Trong đơn khiếu nại, FAF đặc biệt đề cập đến tình huống ở phút 32, khi Lionel Messi có pha tranh chấp với hậu vệ Aissa Mandi. Những hình ảnh quay chậm cho thấy chân của đội trưởng Argentina đã giẫm lên bắp chân của cầu thủ Algeria. Tuy nhiên, trọng tài Marciniak không rút thẻ và tổ VAR cũng không yêu cầu xem lại tình huống.

Liên đoàn Bóng đá Algeria nhắc tên Messi, bất ngờ gửi đơn kiện lên FIFA sau trận thua Argentina- Ảnh 1.

AFA cho rằng tình huống Messi (trái) phạm lỗi với Aissa Mandi là rất nguy hiểm và VAR cần vào cuộc

ẢNH: REUTERS

AFA yêu cầu FIFA xem xét những khiếu nại

Theo truyền thông Algeria, đây là sự cố khiến dư luận nước này phản ứng dữ dội nhất. Nhiều CĐV cho rằng Messi hoàn toàn có thể phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tờ L'Équipe (Pháp) cũng cho rằng việc Messi thoát án phạt đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu ngôi sao từng vô địch World Cup 2022 có nhận được sự ưu ái đặc biệt từ các trọng tài hay không.

Không chỉ nhắc đến Messi, FAF còn phản đối tình huống ở phút 74, khi Alexis Mac Allister bị cáo buộc dùng cùi chỏ tác động vào mặt Ibrahim Maza. Tiền vệ Algeria ngã xuống sân nhưng trọng tài người Ba Lan vẫn cho trận đấu tiếp tục mà không thổi phạt hay tham khảo VAR.

Theo các nguồn tin từ Algeria, FAF tin rằng những quyết định này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu và yêu cầu FIFA xem xét lại toàn bộ các tình huống gây tranh cãi.

Dù vậy, giới chuyên môn nhận định khả năng FIFA đưa ra biện pháp cụ thể là không cao, bởi những đơn khiếu nại liên quan đến công tác trọng tài tại các giải đấu lớn hiếm khi dẫn đến việc thay đổi kết quả trận đấu.

Liên đoàn Bóng đá Algeria nhắc tên Messi, bất ngờ gửi đơn kiện lên FIFA sau trận thua Argentina- Ảnh 2.

AFA khiếu nại FIFA vì những quyết định của trọng tài người Ba Lan, ông Marciniak

ẢNH: REUTERS

Trong khi Algeria vẫn chưa quên trận thua đậm ngày ra quân, đội tuyển Argentina tiếp tục tận hưởng khởi đầu hoàn hảo trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Cú hat-trick vào lưới Algeria cũng giúp Messi cân bằng cột mốc 16 bàn thắng tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Argentina sẽ chạm trán Áo (0 giờ ngày 23.6) với mục tiêu nối dài mạch chiến thắng và giữ vững ngôi đầu. Thậm chí, sau trận đấu này, Messi cùng các đồng đội nhiều khả năng sẽ sớm giành vé vào chơi ở vòng 32 đội. Trong khi đó, đội tuyển Algeria buộc phải đánh bại Jordan (10 giờ ngày 23.6) nếu không muốn sớm rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

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