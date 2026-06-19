FIFA lập tức đổi quy trình World Cup sau lời 'cầu cứu' của HLV Tuchel, tranh cãi bùng phát

Chiến thắng 4-2 của đội tuyển Anh trước Croatia tại World Cup 2026 hôm 18.6 không hoàn toàn mang lại niềm vui trọn vẹn cho HLV Thomas Tuchel. Truyền thông Anh cho biết nhà cầm quân người Đức tỏ ra vô cùng tức giận khi bị một nhóm nhiếp ảnh gia đứng quá sát khu vực kỹ thuật che khuất tầm nhìn trong nghi thức hát Quốc ca trước trận đấu.

The Guardian mô tả: “Khoảnh khắc đáng nhớ mà ông chờ đợi từ lâu đã bị phá hỏng. HLV Tuchel thậm chí phải ngước lên màn hình lớn của sân vận động để theo dõi các học trò cất cao bài God Save the King”.

HLV Thomas Tuchel phải nhìn lên màn hình của sân trong phần hát Quốc ca vì trước mặt đã bị các phóng viên che khuất ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Anh công khai đề nghị FIFA thay đổi cách bố trí. Ông nói: “Tôi cầu xin FIFA thay đổi vị trí của các nhiếp ảnh gia. Hôm nay là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt nhưng tôi đứng trước khoảng 50 người và không thể nhìn thấy bất kỳ cầu thủ nào”.

Trong đoạn video ghi lại cảnh tượng này, HLV Tuchel liên tục ra dấu và phàn nàn với các phóng viên ảnh: “Các bạn đứng quá gần rồi. Tôi không nhìn thấy gì cả”.

FIFA thay đổi nhưng có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh

Trước sức ép từ nhà cầm quân người Đức, mới đây, FIFA đã điều chỉnh quy trình tổ chức các trận đấu tiếp theo. Theo đó, các nhiếp ảnh gia sẽ được tập trung lại gần nhau hơn, trong khi ban huấn luyện hai đội được phép dịch chuyển sang trái hoặc phải khu vực kỹ thuật để có góc quan sát thuận lợi hơn trong lễ chào cờ.

Tuy nhiên, đây dường như chỉ là giải pháp tạm thời. Theo truyền thông Anh, HLV Tuchel không muốn rời khỏi vị trí quen thuộc của mình mà mong FIFA di dời các nhiếp ảnh gia sang khu vực khác, tương tự cách bố trí tại sân Wembley.

Trên thực tế, vấn đề xuất phát từ thiết kế của các sân vận động Mỹ vốn được xây dựng chủ yếu phục vụ giải bóng bầu dục NFL. Không gian giữa khu vực kỹ thuật và đường biên khá hạn chế, khiến việc sắp xếp vị trí tác nghiệp của báo chí trở nên khó khăn hơn.

Điều chỉnh của FIFA nhiều khả năng sẽ không phát không phát huy tác dụng và HLV Thomas Tuchel sẽ lại rơi vào tình cảnh như trận ra quân ẢNH: REUTERS

Điều này đồng nghĩa những rắc rối tương tự hoàn toàn có thể tái diễn khi đội tuyển Anh thi đấu tại Boston hay New York, nơi cũng sử dụng các sân bóng bầu dục Mỹ làm địa điểm tổ chức World Cup.

Daily Mail nhận định, nỗ lực xoa dịu HLV Tuchel của FIFA vì thế có nguy cơ tạo ra một cuộc tranh cãi mới. Nếu các thành viên ban huấn luyện phải rời vị trí quen thuộc, họ có thể cảm thấy bị ảnh hưởng đến công việc. Ngược lại, việc di chuyển các nhiếp ảnh gia sang khu vực khác cũng sẽ tác động đến điều kiện tác nghiệp và chất lượng hình ảnh của giải đấu.

Sau trận thắng đậm trước đối thủ khó chịu là Croatia ngày ra quân, đội tuyển Anh đang rộng cửa tiến vào vòng 32 đội của World Cup 2026. Ở 2 lượt đấu còn lại, “Tam sư” được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 6 điểm khi đối thủ chỉ là đội tuyển Ghana và Panama.