HLV Tuchel nói điều cực bất ngờ về chấn thương của Declan Rice sau trận Anh thắng Croatia, hóa ra là…

Declan Rice có lần hiếm hoi được rút ra sớm ở đội tuyển Anh cũng như CLB Arsenal ảnh: reuters

Nhiều cầu thủ Anh có dấu hiệu đau

Trong chiến thắng 4-2 của đội tuyển Anh diễn ra vào rạng sáng 18.6, người hâm mộ Tam sư hạnh phúc khi chứng kiến đội trưởng Harry Kane lập cú đúp để vượt qua kỷ lục của David Beckham, cùng 2 bàn thắng của Bellingham và Rashford.

Tuy nhiên, niềm vui trên sân Dallas đã không hoàn toàn trọn vẹn khi tiền vệ Declan Rice đã ra hiệu bị đau và được thay ra ở phút 72, thế bởi Morgan Roger - cầu thủ đang chơi cho CLB Aston Villa.

Sau trận đấu, HLV Tuchel cập nhật chấn thương của Declan Rice sau trận thắng Croatia: "Tôi hy vọng họ ổn. Thông thường tôi sẽ không bao giờ rút Declan ra khỏi đội hình, nhưng tôi không muốn mạo hiểm.

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HLV Tuchel đang có khởi đầu tốt cùng đội tuyển Anh tại World Cup 2026 ảnh: reuters

Tôi thấy Declan Rice chỉ vào phần lưng dưới, gân kheo trên và cảm thấy khó chịu. Tôi không muốn mạo hiểm. Đó là lúc cần bảo vệ cậu ấy. Tôi hy vọng không có gì nghiêm trọng hơn. Cuối cùng Declan đã trấn an tôi rằng mọi chuyện đều ổn. Không có gì đáng lo ngại cả".

Bản thân Rice cũng trấn an người hâm mộ qua phát biểu trên ITV: "Mọi thứ đều ổn. Tôi khỏe như thường. Có lẽ chỉ là vấn đề mà tôi gặp phải trong nửa sau mùa giải ở Arsenal thôi.

Tôi chỉ hơi đau dây thần kinh một chút thôi. Nhưng nhìn chung, tôi vẫn ổn. Mọi thứ đều tốt, chỉ là phòng ngừa thôi. Tôi sẽ trở lại thi đấu gặp Ghana".

Tam sư hướng đến ngôi đầu bảng L ảnh: reuters

Cũng nói thêm sau khi rút Declan Rice ra, HLV Tuchel đã thay anh bằng Morgan Rogers - đối thủ cạnh tranh vị trí số 10 với Jude Bellingham. Sau đó, Bellingham cũng được cho nghỉ, nhường chỗ cho Djed Spence. Hậu vệ phải Reece James chuyển lên chơi ở vị trí tiền vệ.

Marcus Rashford - người vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng thứ tư - cũng được cho là đã ôm gân kheo sau trận đấu, trong khi đội trưởng Harry Kane sau khi lập cú đúp được phát hiện băng bó quanh bắp chân.

Sau chiến thắng quan trọng ngày mở màn, đội tuyển Anh sẽ tự tin hướng đến trận đấu tiếp theo tại bảng L, gặp Ghana tại Boston vào lúc 3 giờ ngày 24.6. Tam sư sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Panama vào lúc 4 giờ ngày 28.6.