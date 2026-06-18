Hé lộ cách HLV Tuchel truyền cảm hứng tuyệt vời trong giờ nghỉ, giúp đội tuyển Anh lột xác thắng Croatia

Harry Kane hôn Bellingham sau bàn thắng của đàn em ảnh: reuters

Hai bộ mặt Tam sư trước Croatia

Đội tuyển Anh đã có trận ra quân mĩ mãn với chiến thắng 4-2 trước Croatia - đương kim đệ tam anh hào tại World Cup 2022. Sau hiệp 1 để đối thủ 2 lần gỡ bàn để hòa 2-2, Tam sư đã trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2 để giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Sau trận đấu, gồm đội trưởng Harry Kane và tiền vệ Jude Bellingham hé lộ cách HLV Tuchel truyền cảm hứng trong giờ nghỉ giúp đội tuyển Anh lột xác, giúp tạo ra lối chơi đầy cảm hứng trong hiệp 2.

Thomas Tuchel đã tiết lộ thông điệp đầy nhiệt huyết mà ông truyền tải đến các cầu thủ Anh trong giờ nghỉ giữa trận, điều đã truyền cảm hứng cho chiến thắng của họ trước Croatia tại World Cup.

Sau hiệp 1 hỗn loạn, đội tuyển Anh đã trở lại sân cỏ sau Croatia vài phút, khiến nhiều người tự hỏi liệu HLV Tuchel đã nói những gì với các ngôi sao của mình, để họ thể hiện bộ mặt mạnh mẽ, giàu cảm hứng khác hẳn trong hiệp 2.

Tuchel đang ghi điểm nhờ cách truyền lửa hiệu quả ảnh: reuters

Đội trưởng Harry Kane - người có cú đúp - chia sẻ: "HLV Tuchel nói chúng tôi hãy cởi bỏ xiềng xích, bình tĩnh lại và tiến lên. Ông ấy nói điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Hãy cho cả thế giới thấy chúng ta có thể là ai".

Khi hết hiệp 1, trợ lý HLV Anthony Barry than thở trên kênh ITV về 45 phút đầu tiên "phức tạp và khó hiểu", đội bóng thể hiện "rất nhiều sự lo lắng" và "đang rơi vào những lối chơi thiếu tự tin".

HLV Tuchel sau đó chia sẻ lại bài thuyết trình của mình ở giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp: "Tôi đã nói rằng ngay cả khi chúng ta thua, điều đó cũng sẽ không thay đổi nhận định của tôi về 17 ngày qua. Nhưng hãy làm theo cách của chúng ta.

Chúng ta quá tập trung vào kết quả, quá tập trung vào việc bảo vệ những gì mà hiện tại chúng ta vốn dĩ không có. Bàn thắng thứ 2 chỉ là một ví dụ. Tôi nghĩ chúng ta chơi với hàng thủ 7 người và chúng ta đã không phòng ngự được bàn thắng đó. Vậy thì tại sao lại phải chơi với hàng thủ 7 người chứ?

Đội tuyển Anh đang cho thấy mình là tập thể mạnh mẽ ảnh: Reuters

Nếu có chuyện gì xảy ra, nếu kết quả không như ý muốn, chúng tôi vẫn muốn chơi trận đấu này theo cách mình muốn và theo cách chúng tôi đã cùng nhau thể hiện trong suốt 17 ngày qua. Tôi chỉ cố gắng động viên họ nỗ lực hết mình".

Tiền vệ Bellingham, người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-2, nhận xét: "Đó không phải là một màn kịch lớn - ông ấy không đứng lên la hét. Đó chỉ đơn giản là những gì đội cần.

Chúng tôi có một tập thể trưởng thành, có những thủ lĩnh tuyệt vời. Mọi người đều biết chúng tôi cần đạt đến trình độ nào và tại sao chúng tôi chưa đạt được. Chúng tôi đã rất rõ ràng trong hiệp hai và bàn thắng sớm đã tạo nền tảng cho chúng tôi".

Tiền vệ Declan Rice nói thêm: "HLV Tuchel rất xuất sắc trong giờ nghỉ giữa hiệp. Những lời ông ấy nói đã giúp mọi người bình tĩnh lại. Tôi không thể nói nhiều hơn, nhưng đó là một trong những khoảnh khắc khiến bạn phải thốt lên, "Ồ, đúng là một HLV hàng đầu".

Tôi nghĩ mọi người đều vào sân trong hiệp hai với tâm trạng thoải mái hơn. Chúng tôi đã chơi hết mình và lẽ ra có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn". Sau chiến thắng, đội tuyển Anh sẽ chuẩn bị cho trận thứ 2 tại World Cup 2026 gặp Ghana vào lúc 3 giờ ngày 24.6.