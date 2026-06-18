Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Lịch thi đấu Canada - Qatar (5 giờ ngày 19.6, trực tiếp trên VTV6): Phá vỡ thế cân bằng

Nghi Thạo
Nghi Thạo

Cục diện bảng B đang ở thế cân bằng sau loạt trận mở màn. Điều này có thể bị phá vỡ sau lượt trận thứ hai. Trong đó, đồng chủ nhà Canada được kỳ vọng sẽ bứt phá khi chạm trán Qatar lúc 5 giờ ngày 19.6.

Bước vào giải đấu với tư cách đồng chủ nhà, trận ra quân hòa 1-1 trước Bosnia & Herzegovina đã gây thất vọng cho người hâm mộ Canada. Thầy trò HLV Jesse Marsch thi đấu thiếu thanh thoát khi các cầu thủ có phần căng cứng trước áp lực từ sự kỳ vọng lớn của khán giả nhà. 

Ngoài ra, việc thủ quân Alphonso Davies vắng mặt vì chấn thương cũng ảnh hưởng đến sức mạnh và tốc độ tấn công của Canada. Ngôi sao Bayern Munich nhiều khả năng chưa thể ra sân ở trận gặp Qatar. Dù không có sự phục vụ của Davies, Canada vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đại diện đến từ châu Á. Nếu có được 3 điểm, đội chủ nhà sẽ rất sáng cửa vượt qua vòng bảng. Canada chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Họ đã bắt nhịp được với không khí áp lực từ giải đấu, đồng thời thấy rõ cách chơi của đối thủ Qatar sau lượt trận đầu tiên.

Lịch thi đấu Canada - Qatar (5 giờ ngày 19.6, trực tiếp trên VTV6): Phá vỡ thế cân bằng- Ảnh 1.

Lịch thi đấu Canada - Qatar (5 giờ ngày 19.6, trực tiếp trên VTV6): Phá vỡ thế cân bằng- Ảnh 2.

Ismael Kone (phải) là một trong những cầu thủ quan trọng của Canada

ẢNH: REUTERS

Điểm mạnh của Canada nằm ở nền tảng thể lực dồi dào, lối chơi áp sát tầm cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Khi hành lang cánh bị hạn chế, họ có thể sẽ tập trung dồn hỏa lực vào trung lộ, nơi tiền vệ cơ động Ismael Kone làm nhiệm vụ cầm nhịp. Trên hàng công, bộ đôi tiền đạo Jonathan David và Cyle Larin (người hùng ghi bàn gỡ hòa ở trận trước) sẽ là những nhân tố nổi bật có thể tạo nên khác biệt. Sự ăn ý và khả năng chớp thời cơ trong vòng cấm của David cũng như Larin sẽ là chìa khóa mở toang cánh cửa vào khung thành đối phương. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Canada là sự nôn nóng ở khu vực 1/3 cuối sân và hệ thống phòng ngự đôi khi mất tập trung lúc dâng đội hình lên cao.

Bên kia chiến tuyến, Qatar rõ ràng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Trận hòa trước Thụy Sĩ là minh chứng cho thấy ĐKVĐ châu Á có tinh thần chiến đấu vô cùng ngoan cường. Một chiến thắng trước Canada cũng sẽ giúp họ rộng cửa đi tiếp. Vì vậy, Qatar sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu từ châu Âu Julen Lopetegui, điểm mạnh của Qatar là kỷ luật chiến thuật và cấu trúc phòng ngự khó bị khoan phá. Thủ thành Mahmoud Abunada đang có phong độ cao thể hiện qua 9 pha cứu thua ở trận mở màn, hứa hẹn sẽ là bức tường thành vững chắc trước các chân sút chủ nhà. Ở mặt trận tấn công, "nhạc trưởng" Akram Afif với nhãn quan sắc bén và những đường chuyền dọn cỗ, kết hợp cùng trung phong Almoez Ali luôn là mối đe dọa thường trực trong các pha phản công trực diện.

Thụy Sĩ - Bosnia & Herzegovina (2 giờ ngày 19.6, trực tiếp trên VTV6)

Thụy Sĩ được đánh giá cao nhất bảng B, là "cửa trên" trong cuộc so tài với Bosnia & Herzegovina. Sau khi sẩy chân ở trận đầu, đoàn quân của HLV Murat Yakin chắc chắn có những điều chỉnh để cải thiện hiệu quả trong khâu dứt điểm. Thụy Sĩ sẽ hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm và cạnh tranh tấm vé vào vòng trong với ngôi nhất bảng.

Tin liên quan

World Cup 2026: Bị cầm hòa 1-1, Thụy Sĩ ôm hận trước đòn trừng phạt của Qatar ở phút 90+5

World Cup 2026: Bị cầm hòa 1-1, Thụy Sĩ ôm hận trước đòn trừng phạt của Qatar ở phút 90+5

Phung phí hàng loạt cơ hội sau pha lập công mở tỷ số của Embolo, đội tuyển Thụy Sĩ đã phải trả giá đắt ở trận ra quân World Cup 2026 khi để Qatar cầm hòa 1-1 bằng bàn thắng của Boualem Khoukhi ở phút bù giờ cuối cùng.

Chủ nhà Canada nhận tin dữ trước giờ đá khai mạc World Cup 2026: Đội trưởng Davies vắng mặt

Chủ nhà Canada chơi cực hay, giành điểm số lịch sử tại World Cup: Bosnia & Herzegovina hòa đau đớn

Khám phá thêm chủ đề

canada Qatar World Cup 2026 Alphonso Davies Ismael Kone Bayern Munich
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận