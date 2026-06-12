Chủ nhà Canada nhận tin dữ trước giờ đá khai mạc World Cup 2026: Đội trưởng Davies vắng mặt

Chia sẻ nhanh với truyền thông Canada trưa 12.6, HLV Jesse Marsch xác nhận ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich chưa đủ điều kiện thi đấu dù quá trình hồi phục chấn thương đang diễn ra rất tích cực.

"Chúng tôi đã chụp MRI cho Alphonso Davies vào hôm qua. Kết quả cho thấy cậu ấy hồi phục rất tốt, gần như hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn chưa đạt trạng thái 100% để có thể ra sân", HLV Jesse Marsch cho biết.

Sức mạnh đội tuyển Canada bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Thông tin này phần nào khiến người hâm mộ Canada không khỏi thất vọng. Trước đó, nhiều kỳ vọng đã được đặt vào khả năng Alphonso Davies kịp bình phục khi anh trở lại tập luyện cùng toàn đội hồi đầu tuần. Tuy nhiên, ban huấn luyện quyết định không mạo hiểm với cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Canada.

Alphonso Davies sẽ không thi đấu trận khai mạc World Cup trên sân nhà ẢNH: REUTERS

Alphonso Davies gặp chấn thương gân kheo trong trận bán kết Champions League giữa Bayern Munich và PSG hôm 6.5. Kể từ đó, anh phải trải qua quá trình điều trị và phục hồi kéo dài. Trong 21 trận gần nhất của đội tuyển Canada, hậu vệ 25 tuổi chỉ góp mặt ở 2 trận do liên tiếp gặp các vấn đề về thể lực.

Ngôi sao sinh ra tại Ghana nhưng lớn lên ở Canada hiện được xem là biểu tượng của bóng đá nước này. Với tốc độ, khả năng bùng nổ và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại châu Âu, Alphonso Davies luôn là nhân tố có thể tạo nên khác biệt trong những trận đấu lớn.

Ngoài việc thông báo về khả năng thi đấu trận ra quân của Alphonso Davies, HLV Jesse Marsch vẫn để ngỏ khả năng học trò cưng sẽ trở lại ở các lượt trận tiếp theo vòng bảng.

"Chúng tôi hy vọng trong những ngày tới có thể đẩy nhanh tiến độ hồi phục để Alphonso Davies sớm đóng góp cho đội tuyển", nhà cầm quân người Mỹ chia sẻ.

Trong khi Alphonso Davies phải ngồi ngoài, đội tuyển Canada lại nhận tín hiệu tích cực từ trung vệ Moïse Bombito. Cầu thủ đang thi đấu cho CLB Nice từng đối mặt nguy cơ lỡ hẹn World Cup sau 2026 khi bị gãy chân vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, anh đã có sự hồi phục ấn tượng và vẫn được giữ lại trong danh sách thi đấu.

HLV Jesse Marsch thậm chí khẳng định Bombito đã sẵn sàng đóng góp cho đội tuyển ở trận gặp Bosnia & Herzegovina.

HLV Jesse Marsch chia sẻ: "Bombito chưa đạt 100% thể trạng nhưng đã lấy lại tốc độ tối đa. Mỗi ngày cậu ấy đều tiến bộ rõ rệt và cho thấy mình đủ khả năng thi đấu".

Dù vậy, khả năng ra sân ngay từ đầu của Bombito vẫn còn bỏ ngỏ. Nhiều khả năng tài năng trẻ Luc de Fougerolles sẽ được trao cơ hội đá chính ở hàng thủ Canada trong trận khai mạc.

Lễ khai mạc thứ 2 tại World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại sân BMO Field ẢNH: REUTERS