Đang bình luận trên sóng trực tiếp, phóng viên Hàn Quốc ớ cả người vì CĐV Mexico hôn chụt vào má

Sự việc diễn ra tại TP.Guadalajara (Mexico), nơi đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị bước vào trận ra quân gặp CH Czech. Trong lúc nam phóng viên đang tập trung tường thuật trước máy quay giữa bầu không khí lễ hội sôi động của World Cup, một nữ CĐV địa phương bất ngờ tiến đến từ phía sau.

Đoạn video ghi lại cho thấy người phụ nữ nắm lấy cánh tay phóng viên, sau đó hôn nhanh lên má và ôm anh trước khi rời đi. Bị bất ngờ bởi tình huống ngoài kịch bản, nhà báo Hàn Quốc thoáng sững người trong vài giây. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười và đáp lại bằng một câu tiếng Tây Ban Nha đầy thân thiện: "Gracias" (Cảm ơn).

Chính phản ứng vui vẻ và chuyên nghiệp của nam phóng viên đã khiến đoạn clip trở nên đặc biệt. Chỉ trong thời gian ngắn, video được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ khắp thế giới.

Phóng viên Hàn Quốc bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ khi được CĐV Mexico hôn má ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đoạn video được lan truyền mạnh mẽ, CĐV tranh luận sôi nổi

Nhiều người xem coi đây là một khoảnh khắc hài hước, phản ánh bầu không khí lễ hội và sự thân thiện đặc trưng của World Cup. Không ít tài khoản mạng xã hội bày tỏ sự thích thú trước biểu cảm ngượng ngùng nhưng đầy thiện cảm của nam phóng viên sau nụ hôn bất ngờ.

Một số bình luận hài hước cho rằng đây có lẽ là "phần thưởng đặc biệt" dành cho nhà báo Hàn Quốc trong ngày đội tuyển nước này giành chiến thắng. Nhiều người khác cũng nhắc đến sự yêu mến mà người dân Mexico dành cho văn hóa Hàn Quốc trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiếng cười, đoạn video cũng tạo ra cuộc tranh luận đáng chú ý. Một bộ phận người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi liệu phản ứng của dư luận có khác đi hay không nếu người chủ động thực hiện hành động tương tự là một nam CĐV đối với nữ phóng viên.

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Một số ý kiến cho rằng dù tình huống diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, vấn đề về sự đồng thuận vẫn cần được nhìn nhận nghiêm túc. Chính vì vậy, đoạn clip không chỉ trở thành nội dung giải trí mà còn mở ra nhiều cuộc thảo luận về cách ứng xử của người hâm mộ tại các sự kiện thể thao lớn.

Điều thú vị là khoảnh khắc lan truyền này diễn ra đúng ngày đội tuyển Hàn Quốc có màn ra quân thành công tại World Cup 2026.

Dù đội trưởng Son Heung-min chơi không tốt nhưng đại diện châu Á vẫn ngược dòng, đánh bại CH Czech 2-1 để giành trọn 3 điểm. Đây là chiến thắng trong trận mở màn World Cup đầu tiên của Hàn Quốc kể từ giải đấu năm 2010 tại Nam Phi.

Kết quả này cũng tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của đội bóng xứ kim chi trước các đại diện châu Âu ở sân chơi World Cup, sau những chiến thắng đáng nhớ trước Đức năm 2018 và Bồ Đào Nha năm 2022.