TV360 vừa phát trực tiếp World Cup 2026 vừa chi 15 tỉ đồng để…

TV360 tối ưu trải nghiệm xem World Cup trên mọi thiết bị

Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa công bố chiến dịch "Xem World Cup trên TV360 - Mượt từng giây, quà mê say" nhằm phục vụ nhu cầu theo dõi World Cup 2026 của người hâm mộ Việt Nam.

Do World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico nên nhiều trận đấu sẽ được phát sóng vào khung giờ sáng và ban ngày theo giờ Việt Nam. Theo đại diện TV360, nền tảng này được tối ưu để người dùng có thể theo dõi các trận đấu trên nhiều thiết bị khác nhau như điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân hay Smart TV.

Người hâm mộ có thể xem World Cup 2026 trên nhiều thiết bị ẢNH: REUTERS

TV360 cho biết đã xây dựng nhiều gói dịch vụ phục vụ người hâm mộ trong thời gian diễn ra giải đấu. Trong đó có gói TV360 World Cup từ 2.000 đồng/ngày với ưu đãi miễn phí dữ liệu 4G/5G khi xem nội dung trên nền tảng.

Bên cạnh đó là các gói dữ liệu linh hoạt dành cho người dùng có nhu cầu xem bóng đá khi di chuyển và các gói internet - truyền hình dành cho hộ gia đình.

Săn 400.000 phần quà trị giá 15 tỉ đồng

Song song với việc phát sóng World Cup, TV360 triển khai chương trình tương tác dành cho người xem với tổng cộng 400.000 phần quà trị giá 15 tỉ đồng.

Theo công bố của đơn vị này, các phiên tương tác sẽ được kích hoạt trong thời gian diễn ra trận đấu. Người xem có cơ hội nhận nhiều phần quà như tivi, máy chơi game PlayStation 5, vật phẩm World Cup cùng các gói cước data và internet.

TV360 tung nhiều phần quà thú vị cho người hâm mộ theo dõi World Cup

Đại diện TV360 cho biết chương trình được xây dựng nhằm tăng trải nghiệm tương tác của khán giả trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Ngoài các hoạt động trực tuyến, Viettel cũng dự kiến tổ chức nhiều sự kiện xem bóng đá tập trung tại các địa phương trên cả nước nhằm mang không khí World Cup đến gần hơn với người hâm mộ.

TV360 hiện là nền tảng truyền hình và giải trí số của Viettel Telecom, phát sóng nhiều giải đấu bóng đá quốc tế, trong đó có FIFA World Cup 2026, UEFA Champions League, UEFA Europa League và Bundesliga.