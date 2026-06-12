Iran chính thức tập luyện ở Mexico, sẵn sàng đá trận ra quân World Cup 2026 tại… Mỹ

Đây được xem là một trong những hành trình khác thường nhất của World Cup 2026, giải đấu được đồng tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada. Thay vì lựa chọn một địa điểm tập huấn gần các sân thi đấu như nhiều đội tuyển khác, Iran buộc phải xây dựng "đại bản doanh" tại Tijuana, thành phố nằm sát biên giới Mỹ.

Iran bắt đầu những buổi tập đầu tiên tại Tijuana

Ngày 11.6, đội tuyển Iran đã mở cửa một phần buổi tập tại Trung tâm huấn luyện Xoloitzcuintle của CLB Tijuana ở Mexico. Các cầu thủ xuất hiện với tâm lý khá thoải mái khi bước vào giai đoạn hoàn thiện những khâu cuối cùng trước trận mở màn gặp New Zealand.

Đội tuyển Iran đang tập luyện nhẹ ở Mexico ẢNH: REUTERS

Theo hình ảnh được truyền thông quốc tế ghi nhận, các cầu thủ chủ yếu thực hiện những bài tập hồi phục và vận động nhẹ sau trận giao hữu thắng đội U.21 Club Tijuana với tỷ số 3-0. Ngôi sao đáng chú ý nhất của đội là tiền đạo Mehdi Taremi cũng góp mặt đầy đủ trong buổi tập.

Ban huấn luyện Iran duy trì giáo án khá thận trọng nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ trước lịch thi đấu dày đặc tại vòng bảng. Đội tuyển đến từ Tây Á dự kiến còn có thêm các buổi tập mở trong những ngày tới trước khi di chuyển sang Los Angeles (Mỹ).

Điều khiến Iran trở thành một trong những đội tuyển nhận được nhiều sự chú ý nhất trước thềm World Cup 2026 là việc tập luyện ở Mexico nhưng lại thi đấu tại Mỹ.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Amir Ghalenoei sẽ rời Tijuana vào ngày 14.6 để tới Los Angeles, nơi họ gặp New Zealand trong trận mở màn (8 giờ ngày 16.6, giờ Việt Nam). Sau đó, Iran tiếp tục trở lại Mỹ để lần lượt đối đầu Bỉ (2 giờ ngày 22.6) và Ai Cập (10 giờ ngày 27.6) ở hai lượt trận còn lại của bảng đấu.

Trước đây, đội tuyển Iran từng lên kế hoạch đặt đại bản doanh tại Tucson (bang Arizona, Mỹ). Tuy nhiên, kế hoạch này được điều chỉnh và đội tuyển cuối cùng chọn Tijuana làm nơi tập luyện trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Cam, thịt bò, máy pha cà phê: Các đội tuyển mang gì đến World Cup 2026?

Theo nhận định của AFP, việc phải liên tục di chuyển qua lại giữa Mexico và Mỹ chắc chắn tạo ra không ít thách thức về mặt hậu cần. Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết toàn đội đang tập trung hoàn toàn vào chuyên môn và nỗ lực thích nghi với điều kiện mới.

Tại Tijuana, đội tuyển Iran nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ phía CLB chủ nhà và người hâm mộ địa phương.

Một tấm băng-rôn lớn với nội dung chào mừng đội tuyển Iran bằng cả tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Ba Tư đã được treo quanh khu vực sân tập. Bên ngoài khách sạn nơi đội đóng quân, nhiều cổ động viên Mexico cũng xuất hiện để xin chữ ký và chụp ảnh cùng các cầu thủ.

Những hình ảnh đó phần nào giúp các tuyển thủ Iran cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển Iran dự kiến sẽ có thêm những buổi tập mở, giao lưu với CĐV ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Iran bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong những đội tuyển giàu kinh nghiệm nhất châu Á. Đây là lần thứ tư liên tiếp họ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, đồng thời tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh.

Chia sẻ với Reuters, HLV Amir Ghalenoei khẳng định dù hành trình chuẩn bị năm nay diễn ra theo cách rất khác thường, mục tiêu của Iran vẫn không thay đổi: vượt qua vòng bảng và khẳng định vị thế của một trong những nền bóng đá hàng đầu châu lục.