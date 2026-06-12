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Hwang In-beom - người hùng đưa đội tuyển Hàn Quốc ngược dòng tại World Cup 2026 là ai?
Video Thể thao

Hwang In-beom - người hùng đưa đội tuyển Hàn Quốc ngược dòng tại World Cup 2026 là ai?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
12/06/2026 12:59 GMT+7

Trong ngày đội trưởng Son Heung-min bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hwang In-beom đã ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn để giúp đội tuyển Hàn Quốc đánh bại CH Czech 2-1 ở trận ra quân World Cup 2026.

Khi nhắc đến đội tuyển Hàn Quốc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Son Heung-min. Tuy nhiên, ở trận thắng ngược CH Czech 2-1 ngày 12.6 tại World Cup 2026, cái tên nổi bật nhất lại là Hwang In-beom.

Tiền vệ của Feyenoord góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng của đội tuyển Hàn Quốc. Sau khi Ladislav Krejci đưa CH Czech vượt lên dẫn trước ở phút 58, Hwang In-beom ghi bàn gỡ hòa ở phút 67 trước khi kiến tạo cho Oh Hyeon-gyu ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 80.

Hwang In-beom - người hùng đưa đội tuyển Hàn Quốc ngược dòng tại World Cup 2026 là ai?

Sinh năm 1996, Hwang In-beom hiện là một trong những nhân tố quan trọng nhất dưới thời HLV Hong Myung-bo. Trước khi gia nhập Feyenoord, anh từng thi đấu tại Canada, Nga, Hy Lạp và Serbia. Khả năng điều tiết lối chơi và hỗ trợ phòng ngự giúp tiền vệ này được xem là "bộ não" nơi tuyến giữa của đội tuyển Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Hwang In-beom từng gặp chấn thương cổ chân hồi tháng 3 và có nguy cơ lỡ World Cup 2026. Tuy nhiên, anh đã kịp bình phục để trở thành người hùng trong ngày ra quân của đội tuyển Hàn Quốc.

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